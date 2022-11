Gabe Glass, senior de Princeton, essaie le football pour la première fois – Shaw Local

Gabe Glass n’avait jamais joué au football auparavant, pas même au niveau des jeunes.

Il avait couru du cross-country à l’automne à Princeton High School.

Il a vu toute l’excitation et le buzz autour de la ville et de l’école que l’équipe de football a créée ces dernières années.

Et il voulait en faire partie.

Alors cette année, il a attaché les coussinets et le casque pour la première fois.

“J’adore ça”, a déclaré Glass. « C’est un sport formidable à pratiquer et à pratiquer. Rassemble tout le monde. J’aurais juste aimé l’avoir fait des années auparavant.

Il découvre qu’être un joueur de football des Tigers, c’est plus que faire partie d’une équipe.

“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit plus comme une famille”, a-t-il déclaré. “Aucune autre équipe, je dirais, n’est aussi soudée que le football.”

Glass a déclaré qu’il avait recherché le diplômé PHS 2022 Keegan Fogarty, qui a également rejoint l’équipe de football pour la première fois en tant que senior l’année dernière, pour ses conseils lorsqu’il a envisagé de sortir pour la première fois.

“J’ai interrogé Keegan à ce sujet et il a dit qu’il s’était bien amusé. J’ai adoré, et c’est un bon sport à pratiquer et à acquérir de l’expérience », a-t-il déclaré.

Le père de Glass, Tim, un ancien gridder de LaMoille Lion (classe de 1998), était à fond. Receveur large et sécurité pour les Tigers, Glass doit voir du temps de jeu contre Mendota, Peotone et Bureau Valley. Princeton, invaincu, rend visite à IC Catholic (10-1) lors d’un quart de finale d’État de classe 3A à 13 heures samedi.

« Mon père a joué [football], et il a donné l’impression que c’était une bonne chose à faire », a déclaré Glass, qui dirige également la piste. “Je me suis dit, ‘Pourquoi pas?’ ”

Sa mère, Jeralyn, cependant, a été nerveuse toute la saison en regardant son fils jouer pour la première fois.

“Quand elle m’a entendu parler pour la première fois de jouer au football, elle n’était pas tout à fait d’accord”, a déclaré Glass en riant. “Elle était plus inquiète que je me blesse.”

Il a plaisanté en disant que sa mère était heureuse que la saison se termine.

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré qu’il était heureux de voir Glass et ses collègues seniors Chris Ossola et Noah Martin sortir pour la première fois cette année, suivant une tendance avec Fogarty l’année dernière et Nolan Scott l’année précédente.

“C’est bien que ces enfants veuillent faire partie de ce que nous avons établi ici”, a déclaré Pearson. «Je pense que lorsque vous obtenez une culture à laquelle les enfants veulent faire partie, je pense que cela en dit long sur le fait que notre programme fait quelque chose de bien. Je suis content de voir qu’il y a des enfants qui veulent sortir pour le football, même si c’est leur première fois.

«L’année dernière, nous avions en quelque sorte le même accord. Keegan Fogarty est sorti et je pense que l’année d’avant, c’était Nolan Scott. Pour être honnête, je suis très content.

