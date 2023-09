Gabe Amo, ancien collaborateur de la Maison Blanche, remporte la primaire démocrate de Rhode Island lors des élections spéciales du Congrès

L’ancien assistant de la Maison Blanche, Gabe Amo, est arrivé en tête mardi lors d’une primaire démocrate bondée pour les élections spéciales du premier district du Congrès de Rhode Island, battant un grand nombre de ses collègues candidats pour passer aux élections générales dans cet État fortement démocrate.

Amo espère succéder à l’ancien représentant démocrate David Cicilline, qui a démissionné plus tôt cet été pour devenir président-directeur général de la Rhode Island Foundation.

Amo, qui a grandi à Pawtucket, fils d’immigrants ghanéens et libériens, serait le premier candidat noir à être élu à la Chambre des représentants des États-Unis depuis le Rhode Island. Aucune personne de couleur n’a représenté l’État au Congrès.

Gerry Leonard, un vétéran des Marines américains et nouveau venu politique, a battu sa compatriote républicaine Terri Flynn, ancienne membre du conseil municipal, pour remporter la primaire du GOP mardi.

« Nous sommes excités ici », a déclaré Leonard à l’Associated Press après sa victoire.

«J’ai hâte de sortir et de continuer à me déplacer dans le district 1 et à rencontrer les habitants du Rhode Island. Dites-leur mon message. Racontez-leur mon histoire et dites-leur ce que j’ai l’intention de faire pour l’État », a-t-il déclaré. « Nous devons commencer à envoyer à Washington DC des dirigeants qui font passer les principes avant la politique et le service avant soi. Ce message résonnera.

S’il est élu, Amo a déclaré qu’il se battrait pour interdire les armes d’assaut, soutiendrait le financement de la recherche sur la prévention de la violence armée au sein des Centers for Disease Control and Prevention et mettrait en œuvre une vérification universelle des antécédents.

Amo a également déclaré qu’il lutterait contre ce qu’il décrit comme des tentatives républicaines extrémistes visant à réduire le financement de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, travaillerait à codifier Roe v. Wade dans la loi fédérale et lutterait pour davantage de législation au niveau fédéral pour lutter contre le changement climatique.

Amo a également obtenu le soutien de l’ancien représentant démocrate américain Patrick Kennedy, qui a représenté le district de 1995 à 2011.

La perspective d’un siège libre au Congrès a d’abord attiré l’attention de dizaines de candidats possibles, notamment parmi les démocrates.

Parmi les autres démocrates inscrits sur le bulletin de vote figuraient le lieutenant-gouverneur du Rhode Island, Sabina Matos. l’ancienne candidate au poste de secrétaire d’État Stephanie Beaute, l’ancien officier du renseignement de la marine américaine Walter Berbrick, la sénatrice de l’État de Pawtucket Sandra Cano, le représentant de l’État Stephen Casey et Spencer Dickinson.

Le champ des candidats démocrates comprenait également John Goncalves, membre du conseil municipal de Providence, la sénatrice démocrate de l’État Ana Quezada, l’ancien représentant de l’État pour deux mandats Aaron Regunberg et Allen Waters, qui a défié Ciciline aux élections générales en tant que républicain l’année dernière.

Regunberg avait tenté de se positionner comme le plus progressiste des favoris, gagnant le soutien du sénateur du Vermont Bernie Sanders, de la représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez et de l’actrice Jane Fonda.

Un autre candidat, Donald Carlson, a suspendu sa campagne et a soutenu sa compatriote démocrate, la sénatrice d’État Sandra Cano.

Leonard a déclaré qu’il pensait que les Américains savaient comment vivre leur vie mieux que les bureaucrates gouvernementaux et les politiciens professionnels.

Le républicain a critiqué le « bidenomics », affirmant que le plan économique du président démocrate Joe Biden n’a pas aidé les citoyens ordinaires. Il a également déclaré qu’il était favorable à un gouvernement plus limité et qu’il soutenait les efforts des États-Unis pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, mais a déclaré que les États-Unis avaient également besoin d’objectifs clairs et d’une stratégie de sortie.

Leonard a également déclaré qu’il pensait que l’avortement devrait rester une question d’État.

Leonard est un résident de Jamestown et diplômé du Naval War College. Il a servi pendant trois décennies dans les Marines.

Il fait face à un défi de taille lors des élections générales dans un État qui favorise traditionnellement les candidats démocrates. Il s’est dit un fervent partisan de la limitation des mandats.

S’il est élu, Leonard deviendra le premier républicain à représenter le 1er district du Congrès depuis l’ancien membre du Congrès Ron Machtley, qui a servi de 1989 à 1995.

Amo affrontera Leonard lors des élections générales du 7 novembre.

Steve Leblanc, Associated Press