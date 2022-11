Gabby Windey flirte à nouveau avec Vinny Guadagnino et les fans demandent un rendez-vous – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA/Tammie Arroyo/Shutterstock

La dernière entrée dans la plus grande connexion amoureuse de télé-réalité a commencé innocemment lundi. “Si je suis beaucoup, va chercher moins,” Vinny Guadagnino de Jersey Shore la célébrité a écrit le 28 novembre. Sur la photo, Vinny, 35 ans, se tenait dans les rues du quartier SoHo de New York, vêtu de sweats et de baskets blanches. Alors que certains pourraient prendre cela comme une vantardise typique de Vinny, Gaby Windey a vu une opportunité de laisser la section des commentaires en flammes. “Beaucoup d’entre vous ne suffisent jamais”, a écrit Gabby, 31 ans, incitant les fans à expédier rapidement Le Bachelor/Bachelorette alun avec le Maillot Show étoile.

« GET IT GABBBBSSSSS », a écrit un fan. “La relation dont nous ne savions pas que nous avions besoin”, a ajouté un autre. “Gabby, sors juste avec lui.” “Va chercher ton homme, Gabby !!” “Je pense que nous avons une situation.” “Vas-y meuf.” « Littéralement ce dont le monde a besoin. Unir l’Amérique. « Ma fille, tu ferais mieux de t’y mettre. Pour de vrai. Je pense que nous sommes tous là pour ça. “Il y a beaucoup de tension sur Instagram, et nous sommes nombreux à attendre que vous ayez déjà un rendez-vous”, a écrit un fan, ajoutant : “Donnez à vos fans ce qu’ils veulent.”

Ce tête-à-tête coquin s’est répété sur de nombreux messages, Gabby appelant Vinny son “homme principal” et lui la qualifiant de “bébé maman”. Gabby, qui s’est séparé de Érich Schwer à la mi-novembre, a commencé à flirter avec son camarade Danser avec les étoiles concurrente une fois célibataire. “Arrêtez de chercher celui… soyez celui-là, et laissez-les tous venir à vous”, a écrit Vinny sur l’un de ses messages IG, provoquant une réponse de Gabby : “Omw.”

Cependant, interrogé sur la romance potentielle, Gabby est resté timide. “Je veux dire, nous sommes amis”, a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 18 novembre de la Poussins Au Bureau podcast. «Apparemment, nous aimons tous les deux remuer le pot. Ce qui est, comme, drôle. Elle a dit que c’était “une blague intérieure qui s’est échappée”, mais les fans ont clairement fini de rire et sont prêts à les voir sortir ensemble.

Suivant le DWTS finale le 21 novembre – alerte spoiler, Gabby n’a pas gagné – les journalistes lui ont demandé si elle irait à un rendez-vous si Vinny le lui demandait, à bout portant. “Oh mon Dieu. Oh, wow, vous allez droit au but. Ouais, je le ferais à ce stade. Je pourrais utiliser un remontant », a-t-elle déclaré.