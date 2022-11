Gabby Windey et Erich Schwer mettent fin à leurs fiançailles après moins de 2 mois – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Gaby Windey et Erich Schwer ont rompu moins de deux mois après avoir annoncé leurs fiançailles pendant La bachelorette finale le 20 septembre. Un initié pour E ! Nouvelles confirme la scission. Une source supplémentaire a déclaré au point de vente qu’ils s’étaient séparés plus tôt cette semaine, Gabby ayant initié la rupture. “Elle a estimé qu’ils n’étaient pas alignés et n’étaient pas sur la même page”, ont-ils déclaré. “Gabby espérait qu’ils pourraient se donner de l’espace et s’arranger, mais ils ont finalement décidé qu’ils n’avaient pas d’avenir.”

L’annonce de la scission est intervenue au milieu de rumeurs de problèmes au paradis, en particulier après que Gabby, 31 ans, a laissé entendre qu’elle et Erich, 29 ans, prenaient du temps à part lors d’une interview du 31 octobre avec Fox News. “La vie est vraiment très occupée pour nous deux en ce moment”, a-t-elle noté après avoir été vue sans sa bague de fiançailles deux semaines de suite sur Danser avec les étoiles. “Je comprends donc leur inquiétude, mais nous allons simplement, vous savez, aller de l’avant avec chacun de nos intérêts individuels et nous soutenir mutuellement de loin.”

Erich n’était pas dans le public de l’émission ce soir-là, bien qu’il ait été vu soutenir l’ancienne Bachelorette plus tôt dans la saison. Il a cependant publié sur son histoire Instagram pour l’encourager. Juste avant la saison 31 de Danser avec les étoiles a commencé, Gabby a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le “soutien” Erich prévoyait de “venir à autant de représentations que possible”. Elle a ajouté: “Il sait à quel point cela signifie pour moi et c’est beaucoup en ce moment, mais c’est temporaire. C’est juste une chose de plus. C’est bien que nous soyons réellement publics et que nous ne nous faufilions pas, ce qui facilite les choses maintenant.

Elle a jailli à propos d’Erich aussi récemment que le 24 octobre pour HollywoodLa Vielorsqu’elle a révélé comment son fiancé avait réagi aux danses torrides entre elle et son partenaire pro Val Chmerkovskiy. « Erich est vraiment d’un grand soutien. Je pense que c’est une courbe d’apprentissage pour nous tous », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec la presse. “Nous n’étions jamais allés dans ce domaine auparavant, mais c’était génial d’avoir Jenna [Johnson] venir dans la salle de répétition et m’enseigner et apprendre d’elle. Erich m’a tellement soutenu. Il comprend que c’est une performance et que nous avons un objectif.

Comme les fans le savent, Erich était le dernier homme de Gabby dans la saison 26 de La bachelorette. Alors qu’elle savait qu’elle était prête à signer un partenariat à vie avec Erich, il n’était pas si sûr de son engagement. Cependant, après mûre réflexion, il se mit à genoux et lui demanda d’être son épouse.

Erich et Gabby ne sont pas le seul couple Bachelor Nation à mettre fin à leur romance ces derniers temps. Clayton Echard et Susie Evans a rompu en septembre après s’être rencontré lors de la saison 26 de La bachelorette, dans lequel Susie a été co-Bachelorette avec Gabby. Le couple n’est pas parti en couple dans la série, mais s’est réuni au moment où le Après la rose finale spécial diffusé. Plus, Bachelier Anciens de la saison 22 Jacqueline Trumbull et Paul Séli annulé leurs fiançailles au cours de l’été à peine deux semaines avant qu’ils ne devaient marcher dans l’allée.