Gabby Windey, ancien élève de “Bachelorette” et finaliste de “DWTS”, parle de rumeurs d’amour avec Vinny Guadagnino

Gabby Windey a récemment parlé de sa romance supposée avec l’une de ses co-stars de “Danse avec les stars”, Vinny Guadagnino. La spéculation a commencé après que les deux se soient engagés dans des allers-retours coquins sur Instagram.

Les commentaires comprenaient la réaction de Guadagnino au message de Windey exprimant son enthousiasme à l’idée d’aller à la finale de l’émission. Guadagnino a écrit : “Bon travail bébé maman”, et Windey a répondu : “mon homme principal”.

Au cours d’une entretien avec “ET” avant la finale de l’émission, elle a plaisanté sur la rumeur d’amour, partageant que c’était “tout en s’amusant”.

“C’est à moi de le savoir et à vous de ne jamais le découvrir”, a déclaré Windey au point de vente. “Tu devras lui demander et ensuite me faire savoir ce qu’il dit. C’est pour s’amuser.”

Guadagnino a quitté la série il y a quelques semaines dans “90s Night”, mais Windey a atteint la finale de la série. Lors de la finale, elle et son partenaire Val Chmerkovskiy ont affronté Charli D’Amelio, Wayne Brady et Shangela pour le trophée de la boule à facettes. D’Amelio et son partenaire Mark Ballas ont remporté le concours et Windey était le finaliste.

La rumeur de romance survient peu de temps après qu’elle a annoncé sa séparation d’Erich Schwer. Les deux se sont fiancés pendant “The Bachelorette”, mais n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée. Elle a parlé de la rupture lors d’un épisode de “DWTS”.

“Pour moi, [love] occupe une place spéciale parce que je viens de vivre une rupture”, a-t-elle déclaré lors de l’émission. “La fin de notre relation s’est produite parce que nous n’étions pas complètement en phase et en phase les uns avec les autres sur nos objectifs communs ou simplement sur la façon dont nous aborder la vie. Nous n’étions pas le meilleur match l’un pour l’autre.”

Au cours de sa course sur “Dancing with the Stars”, elle a également parlé à Fox News Digital de sa relation avec Schwer.

“Je pense que la vie est vraiment très chargée pour nous deux en ce moment. Donc, je comprends leur inquiétude, mais nous allons juste un peu, vous savez, aller de l’avant avec chacun de nos intérêts individuels et nous soutenir mutuellement de loin”, le ” La star de Bachelorette” a expliqué.