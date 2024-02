Gabby Petito : les parents parviennent à un accord avec les parents du tueur présumé Brian Laundrie

Il ya 1 heure

Brian Laundrie et Gabby Petito

Cette affaire est désormais résolue et un procès a été évité.

Joseph et Tara Petito ont déclaré que toutes les parties avaient « accepté à contrecœur » l’accord après une « longue journée de médiation » afin « d’éviter des frais juridiques supplémentaires et un conflit personnel prolongé ».

Elle avait publié en ligne des images de son voyage pittoresque. Mais à un moment donné, les choses ont mal tourné – et Laundrie est retourné seul dans sa maison familiale en Floride en septembre de la même année.

Mme Petito a ensuite été portée disparue et son corps a été découvert dans un terrain de camping près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, plus tard dans le mois.

Laundrie a ensuite disparu et son propre corps a été retrouvé un mois plus tard dans une réserve naturelle près du domicile de ses parents.

Dans la note, elle dit à son fils : “Si tu es en prison, je ferai un gâteau et j’y mettrai un dossier. Si tu dois te débarrasser d’un corps, je me présenterai avec une pelle et des sacs poubelles.”