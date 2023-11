Gabby Johnson signe un contrat professionnel avec Tindastóll

Gabby Johnson

– Milieu de terrainrejoint une liste estimée d’anciennes élèves du football féminin de Virginia Tech concourant au niveau professionnel en signant un contrat professionnel avec Tindastóll en Islande.

“Signer un contrat professionnel en Islande pour Tindastóll est l’une des plus belles choses qui me soient jamais arrivées”, a déclaré Gabby Johnson .

“Je suis plus que reconnaissant du soutien et des conseils indéfectibles de ma famille, de mes amis, de mes entraîneurs et de mes coéquipiers. Je rêve de jouer au football professionnel depuis l’âge de 8 ans. Tous les sacrifices, les souvenirs, les défis et la joie “Ces moments m’ont amené à cet endroit. C’est incroyable de dire que mon rêve est en train de se réaliser.

“Le processus pour devenir professionnel n’est pas une tâche facile. Le travail acharné et le temps consacré vont au-delà du dévouement à l’entraînement et du temps passé sur le terrain. Cette opportunité était une tâche de tous.”

Johnson, un diplômé transféré du Delaware, a fait 36 ​​apparitions en carrière à Tech, enregistrant trois buts et deux passes décisives au cours de la saison régulière 2022. Elle faisait partie de deux places pour les tournois de la NCAA (2021, 2022) et du top 25 national de mi-saison au cours des campagnes 2021 et 2022.

“En travaillant aux côtés de mon agent, de mes coachs, d’anciens élèves de Tech et de mes amis, j’ai pu réaliser mes rêves”, a déclaré Johnson. “Après avoir terminé mon parcours universitaire à Tech à l’automne 2022, Coach Chugger m’a permis de m’entraîner avec l’équipe tout au long du printemps 2023, alors que je terminais ma maîtrise.

“Depuis mai 2023, je m’entraîne régulièrement avec mon agent et entraîneur, Lauryn Hutchinson, à Richmond, en Virginie. Son programme, The Unknwn Athlete, abrite de nombreux joueurs de football professionnels actuels et aspirants. J’ai la chance d’avoir régulièrement joué dans environnements compétitifs depuis la fin de ma carrière collégiale.

“Jouer à Virginia Tech et au sein de l’ACC m’a permis de rivaliser avec et contre les meilleures joueuses universitaires des États-Unis. Virginia Tech crée un environnement compétitif sur et en dehors du terrain ; les attentes et les normes pour les joueuses de football féminines Hokie sont élevées, ce qui pleinement m’a préparé à entrer dans le monde professionnel.

“Je suis ravie et honorée de jouer aux côtés de la légende de Tech, Murielle Tiernan. En tant que meilleure buteuse de tous les temps des Hokies, j’ai hâte de la rejoindre à Tindastóll. En tant que milieu de terrain, avoir un attaquant dominant est tout simplement ce qu’il y a de mieux. Murielle a m’a déjà donné des astuces et des conseils pour vivre en Islande ! Je me sens plus à l’aise en allant dans un nouveau pays, sachant que j’ai un Hokie comme coéquipier !

“Je n’ai pas encore visité l’Islande, mais j’ai vraiment hâte de vivre dans un autre pays tout en pratiquant le meilleur sport du monde. J’ai une ancienne coéquipière islandaise, Arna Arnthorsdottir, et quelques amis qui ont commencé leur carrière professionnelle dans ce pays. J’ai Je n’ai reçu que des retours positifs sur la culture, la communauté et le pays lui-même !”