Le défenseur d’Everton, Gabby George, est en pourparlers pour un transfert à Manchester United.

Everton est réticent à vendre le joueur mais Actualités Sky Sports Il semble que United ait respecté sa clause de libération d’environ 150 000 £.

United a recherché un arrière latéral tout l’été après le départ d’Ona Batlle pour Barcelone avec un transfert gratuit.

George est à Everton depuis plus de neuf ans après avoir quitté l’académie de United alors qu’il était adolescent.

La date limite des transferts estivaux de la Super League féminine est jeudi à 23 heures.

Man Utd recherche des alternatives à Earps

Manchester United pourrait perdre Mary Earps au cours des 12 prochains mois





Manchester United étudie des alternatives de gardien de but alors que des doutes subsistent quant à l’avenir de Mary Earps au club.

Les discussions contractuelles entre le club et le joueur durent depuis plus d’un an, mais rien n’indique qu’un accord soit proche.

Actualités Sky Sports avait précédemment rapporté que United avait rejeté une offre record du monde pour un gardien de but lorsqu’un club anonyme avait fait une démarche pour Earps plus tôt dans la fenêtre.

United souhaite éviter une situation similaire à celle de l’année dernière, qui a vu les joueurs vedettes Alessia Russo et Batlle partir en transferts gratuits après de longues négociations contractuelles avec le club.

Sophie Baggaley est la seule autre gardienne de l’équipe de United à avoir une expérience en WSL.

L’avenir du football : une joueuse d’un million de livres sterling en 2024

La fenêtre de transfert exceptionnelle de janvier n’était qu’un apéritif pour ce qui s’annonce pour le football féminin, qui se régalera de grosses sommes d’argent dans les éditions à venir – avec un agent de premier plan prédisant un transfert historique d’un million de livres sterling dans les 12 à 18 prochains mois.

Et ce n’est pas tout. Alors que le sport a connu une croissance astronomique, Deloitte, expert en finances sportives, estime que le football féminin atteindra la barre du milliard dans les années à venir, à mesure que l’augmentation de la fréquentation, la commercialisation et les accords de diffusion continueront de se renforcer.

Alors que le mercato féminin se termine jeudi, Sports aériens Vicki Hodges examine l’avenir des transferts dans le football féminin et les facteurs qui peuvent permettre et soutenir la croissance financière du football.

WSL revient sur Sky en octobre

Jill Scott donne ses prédictions sur les transferts tardifs, les équipes à surveiller et qui, selon elle, remportera le titre WSL à la fin de la saison.



La WSL débute le dimanche 1er octobre avec six matches, dont le champion en titre Chelsea vs Tottenham en direct. Sports aériens à 17h30.

Certaines équipes de la WSL ont déjà commencé leur entraînement de pré-saison, les joueurs anglais devant revenir dans leurs équipes respectives dans les prochaines semaines, avant de se regrouper pour la Ligue des Nations.

Après la victoire des Lionnes au Championnat d’Europe l’année dernière, des ventes de billets ont battu des records dans toute la WSL, et beaucoup espèrent que la campagne de Coupe du Monde de cet été, où elles ont atteint la finale, attirera encore plus d’attention sur la ligue.