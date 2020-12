Gabby Allen a consulté ses fans au milieu d’une bataille contre l’eczéma.

La star de Love Island, 28 ans, a partagé quelques clichés douloureux alors qu’elle demandait des correctifs pour la maladie.

Elle est actuellement à Dubaï avec son petit ami Brandon Myers, et alors qu’elle passe « un bon moment », l’eczéma l’a fait pleurer.

En publiant les clichés sur son Instagram, une Gabby inquiète a écrit: « De toute évidence, je passe un bon moment et tout ressemble à de la chouette mais je souffre assez gravement de mon eczéma depuis que je suis ici. »

Elle a ajouté avec émotion: «C’est au point où je pleure parce que je ne sais pas comment y remédier!

« Je sais que je peux sembler dramatique et que les gens ont des problèmes pires que moi, je ne gémis pas, je veux juste savoir ce que vous faites. »







Gabby a dit qu’elle était «gênée» et qu’elle emporterait son propre détergent à l’étranger à l’avenir.

L’eczéma rend la peau sèche, rouge, démangeaisons et gercées, et son étendue varie d’une personne à l’autre.

Elle a confirmé sa romance avec Brandon en août et la paire ne cesse de se renforcer depuis.

Gabby a depuis qualifié la belle blonde de « calme dans mon monde fou », et ils ont saisi l’occasion de s’envoler vers des climats plus ensoleillés après le deuxième verrouillage.







Depuis leur arrivée à Dubaï baignée de soleil, ils ont partagé un aperçu de leur style de vie fabuleux qui comprend la détente au bord de la piscine, les couchers de soleil sur la plage et même une excursion en yacht.

Partageant un selfie des deux depuis le bateau, Gabby a écrit: « Tu gères mes défauts comme aucun autre, tu m’aimes encore plus les jours de mauvaise humeur, m’embrasse quand je viens de me réveiller, me fais rire du ventre tous les jours, accepte-moi à mon pire et me traiter à peu près comme une reine, toujours.

« Tu es le meilleur. »







Les fans lui ont récemment demandé comment elle savait qu’elle était prête pour une autre relation, ce à quoi Gabby a écrit: « Je ne l’ai pas fait. C’était une combustion lente. Mais c’est TRÈS différent de toute relation dans laquelle j’ai été avant.

«Cela fait honte à la plupart de mes autres et je ne peux pas croire ce que je supporte à quel point je suis respecté et à quel point je me sens aimée maintenant. Cela met tout en perspective quand quelqu’un vous traite correctement.

Et l’entraîneur personnel Gabby a eu la mâchoire tombante avec des offres Insta grésillantes qui montrent les résultats de sa dure greffe au gymnase.