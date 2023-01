Gabby Allen de Love Island choque les fans alors qu’elle révèle un corps incroyablement déchiré 6 ans après la villa

GABBY Allen a l’air totalement déchirée après avoir complètement remanié son corps.

La star de Love Island est apparue dans la série ITV2 il y a six ans, et dans les années qui ont suivi, elle est tombée follement amoureuse de la salle de sport alors qu’elle lançait un empire du fitness

Gabby Allen de Love Island a montré ses abdos déchirés[/caption] Instagram

La star a lancé un empire du fitness dans les années depuis la villa[/caption]

Célèbre en ligne pour ses impressionnantes capacités de fractionnement, Gabby a tout mis en œuvre pour atteindre la définition musculaire de ses rêves.

Elle a également lancé un nouveau plan de remise en forme “Shape Up With Gabby” pour aider les autres à atteindre le même objectif.

Parallèlement aux nouvelles photos sur Instagram, elle a écrit: «La raison pour laquelle j’ai des tonnes de membres qui reviennent est principalement parce qu’ils ont trouvé leur amour de l’exercice grâce à mes cours. J’offre tellement de variété qu’il le garde frais et excitant. On fait le boulot mais on s’amuse bien.

“Ne vous y trompez pas, les sessions sont difficiles, je peux être une horrible salope folle quand il s’agit de formater mes sessions mais c’est tout pour votre bien et même si vous pouvez me détester pour cet intervalle de burpee de 40 secondes, ou la minute 1 Sit Up AMRAP ou la prise de squat de 30 secondes… vous m’adorerez pour ça après. Cela devient addictif. Vous en voudrez plus !

Le look a impressionné les fans, comme l’un d’eux a écrit: “Mon Dieu, ces abdos tu es une arme Gabs”

“Comment pouvez-vous être en meilleure forme cette année @gabbydawnallen, vous avez l’air irréel “, a déclaré un autre.

Le look a également impressionné son petit ami Brandon Myers, qui a écrit: “Tu es irréel” et Emily Faye Miller de Too Hot To Handle, qui lui a dit: “Your bodyyyyy”

Gabby est arrivée à la quatrième place aux côtés de son petit ami de l’époque, Marcel Sommerville, lorsqu’elle a participé à l’émission en 2017.

Elle est ensuite sortie avec la star de Rak-Su, Myles Stephenson, et est avec Brandon depuis 2020.

La star a encouragé les autres à s’inscrire à son régime de remise en forme[/caption]