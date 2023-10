Gabby Agbonlahor : Les stars de Manchester United et de Liverpool étaient des maîtres de la magie noire, mais je détestais le plus jouer la légende de Newcastle

Maîtriser les arts sombres dans le football est apparemment quelque chose qui va de pair avec le succès.

Pensez à certaines des grandes équipes de Premier League et elles ont toujours eu des joueurs contre lesquels il était désagréable de jouer, mais qui savaient parfaitement suivre la ligne.

Roy Keane à Manchester United était un expert, tout comme Patrick Vieira à Arsenal.

Plus récemment, Fernandinho et Rodri ont été les maîtres du succès de Man City.

Gabby Agbonlahor de talkSPORT, la légende d’Aston Villa, s’est heurtée à plusieurs joueurs contre lesquels il était horrible de jouer.

Mais comment les rivaux tentent-ils de vous mettre dans la tête sur le terrain ? Gabby a tout révélé sur quelques techniques que les gens utiliseraient.

« Il y a des moments où quelque chose de personnel à votre sujet fait la une des journaux et les joueurs l’utilisent contre vous.

« Ou alors, ils pourraient entendre quelque chose à propos d’un partenaire et l’utiliser contre des joueurs. C’est assez brutal là-bas.

Outre la violence verbale, il existe également des moyens physiques d’apprivoiser un adversaire.

Il a ajouté : « Les gens marchaient sur votre Achille par l’arrière avec les gros crampons avec lesquels vous jouiez.

« Ce n’était rien de grave, mais les arbitres ne le verront pas. Un petit genou aux ischio-jambiers aussi.

« À l’époque, le VAR aurait eu une journée bien remplie avec des cartons rouges partout. Les gens vous donnaient des coups de coude en vous dirigeant vers une tête et vous piétinaient les orteils quand il faisait froid, ce qui ne faisait qu’empirer les choses.

En ce qui concerne les pires joueurs contre lesquels Agbonlahor a joué, c’était un héros de Newcastle qui figurait parmi les pires.

« J’ai joué chez les moins de 21 ans avec Steven Taylor, mais il me pinçait tout le temps sur le terrain, partout.

« Il vous pinçait le dos lorsqu’il se tenait derrière vous, entre vos côtes, et vous pinçait la nuque. Vous vous dites « oh, arrête », mais à l’époque, c’était quelque chose que vous ne voyiez pas vraiment sur les caméras et avec lequel vous vous en sortiez.

« Vous êtes sur le point de lui riposter et si vous faites cela, c’est vous qui recevrez un carton rouge. »

La légende d’Aston Villa, qui a marqué 74 buts en Premier League, a également nommé quelques autres joueurs bien connus pour leurs pitreries.

Il a poursuivi : « Joey Barton en était un, il était un trash talk et il était toujours joyeux. Nemanja Vidic était lui aussi parfois un trash-talker, mais il y en a aussi quelques autres, comme Robbie Savage, qui mettraient en colère de nombreux joueurs.

« Adam Lallana aussi, pas vraiment envers moi mais envers mes coéquipiers, mais c’est la magie noire. C’est ce que vous faites pour essayer d’entrer dans la tête de quelqu’un, de l’amener à vous commettre une faute et d’être expulsé. Il s’agit avant tout de jouer au jeu. »

Agbonlahor lui-même n’était pas non plus la victime innocente dans tout cela, il avait quelques techniques qui, selon lui, seraient ses préférées.

« J’avais l’habitude d’attendre qu’un défenseur coure vers le ballon, surtout s’il était proche de la ligne de touche, et j’épaulerais pour qu’il tombe dans le panneau publicitaire.

«J’avais l’habitude de recevoir beaucoup de réservations au cours de ma carrière pour des choses comme ça.

« J’aime juste tacler. J’aime donner des coups de pied aux gens. Je me souviens avoir écrasé Danny Rose, mon pote. J’adore donner des coups de pied aux gens et essayer d’obtenir une réponse des défenseurs pour qu’ils me donnent un coup de pied et soient ensuite expulsés.