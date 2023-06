GABBY AGBONLAHOR: J’ai adoré Jack Grealish célébrer en sachant que cela a irrité les gens amers et qu’il y a plus à venir

Gabby Agbonlahor dit que savoir que Jack Grealish a probablement agacé certaines personnes a rendu sa célébration encore plus douce.

La star de Manchester City a passé quelques jours assez lourds après avoir fait la fête après son triplé qui a abouti à la victoire en Ligue des champions.

4 Grealish est maintenant vainqueur de la Ligue des champions après avoir aidé City à atteindre le triplé Crédit : Getty

4 Agbonlahor a qualifié cette image de Grealish se prélassant sous les acclamations des fans d’emblématique et a déclaré qu’elle serait bientôt sur les panneaux d’affichage à Manchester Crédit : Getty

Maintenant de retour en action avec l’équipe d’Angleterre, les célébrations de Grealish seront en pause jusqu’après l’affrontement de lundi avec la Macédoine du Nord, ce match étant le dernier d’une saison mouvementée pour le milieu de terrain.

Célébrer le succès est l’essence même du football et selon l’ancien coéquipier d’Aston Villa Agbonlahor, Grealish est au pays des rêves.

Interrogé sur son point culminant des célébrations, Agbonlahor a déclaré à talkSPORT: « Le simple fait de le voir profiter [himself].

« Vous avez fait le travail, joué dans plusieurs matchs cette saison, passé des nuits blanches après les matchs – les gens ne voient pas cette partie où vous êtes brisé, vous êtes déshydraté, vous ne pouvez pas manger après les matchs, les gens ne voient pas du côté des footballeurs où ils travaillent et à quel point il est difficile d’être footballeur professionnel.

« Ils ont fait et maintenant il est temps de célébrer.

«Les célébrations sont suspendues pour le service en Angleterre et elles se poursuivront après le service en Angleterre car il aura plus de temps libre et c’est mérité.

«Je viens de voir un garçon qui vit le rêve. Il a remporté le triplé et il fête comme il se doit.

Agbonlahor a ajouté : « Il a été constant et c’est ce que Pep aurait voulu, de la constance. C’est ce qui remporte des titres et remporte des ligues de champions, des coupes et des ligues et il voudra s’appuyer sur cela la saison prochaine.

4 Il est maintenant de retour en action après avoir rejoint l’équipe d’Angleterre Crédit : Getty

4 Pour Agbonlahor, c’est super de voir son ancien coéquipier vivre son rêve Crédit : Getty

« Ce qui a beaucoup changé chez Jack, c’est que pendant la saison, il peut prendre un verre de temps en temps, mais il est raisonnable avec ça, il connaît les bons moments pour le faire.

« Il a mûri en tant qu’homme. Il saura que s’il a un match de Ligue des champions en milieu de semaine, il ne boira pas après un match de Premier League, donc il a le bon équilibre maintenant et Pep lui fait confiance.

« J’adore voir les célébrations parce qu’il y a tellement de gens amers qui vont vraiment se mettre en colère et j’aime voir à quel point il est heureux, donc je suis heureux pour le garçon. »

Grealish aura de petites vacances pour se remettre de la saison exténuante et Gabby espère se retrouver à son retour à Birmingham pour un verre plus calme.

« Je pensais que j’étais un fêtard », a-t-il dit en riant, « mais il m’a dépassé.

« Il a toujours été un fêtard depuis qu’il a été légalement autorisé à commencer à boire. Il serait sorti avec Callum Robinson et ses coéquipiers, mais quand vous faites ce que vous faites sur le terrain, personne ne peut vous remettre en question. .

City entame sa tournée de pré-saison en Corée du Sud en juillet, puis est premier lorsque la saison commence en août, contre Burnley de Vincent Kompany.

« Il va en profiter maintenant et la saison prochaine, il voudra tout gagner à nouveau. Il a soif de succès et je suis juste heureux pour lui et j’espère qu’il pourra continuer sa forme. »