Gabby Agbonlahor admet que Tottenham n’est plus « Spursy » alors que Jamie O’Hara minimise la discussion sur le titre

Gabby Agbonlahor pense que Tottenham a finalement abandonné son étiquette « Spursy » sous Ange Postecoglou.

Les Spurs ont connu un début de saison glorieux après avoir remporté six de leurs huit premiers matches de Premier League.

3 Tottenham a remporté une victoire acharnée contre Luton samedi Crédit : Getty

3 Postecoglou a été un facteur clé dans le regain de forme des Spurs Crédit : Getty

Le dernier résultat a été une victoire 1-0 contre Luton Town au cours de laquelle l’équipe du nord de Londres a surmonté le coup de l’expulsion d’Yves Bissouma pour obtenir un résultat à Kenilworth Road.

En plus de mener Tottenham à la première place du classement, pour le moment du moins, les fans sont enthousiasmés par l’approche positive et offensive adoptée par l’ancien patron du Celtic Postecoglou.

Mais plus encore, Agbonlahor estime que le coach australien a déjà réussi à se débarrasser de la réputation indésirable du club.

S’exprimant lors du Gameday Phone-In de talkSPORT, Agbonlahor a déclaré : « Nous plaisantons depuis des années à propos de ‘Spursy’, mais James Maddison est sorti et a dit qu’ils allaient perdre cette étiquette et je pense vraiment qu’ils le feront.

« Je les regarde en ce moment et oui, ils ont raté Fulham en Coupe Carabao mais il n’y a aucune raison pour que cette équipe ne puisse pas remporter la FA Cup.

« Je pense que Postecoglou en apprendra à quels joueurs il peut faire confiance, jouera une équipe plus forte en FA Cup et pourquoi ne peuvent-ils pas perdre cette étiquette ? Je pense vraiment qu’ils le feront sous ce manager.

« Il utilise les bons sous-marins au bon moment. Regardez la saison dernière ou la saison précédente, nous étions ici et c’étaient les fans des Spurs qui perdaient la tête et appelaient, en colère, en avaient assez – « Daniel Levy, Daniel Levy » – vous n’entendez plus un mot sur Daniel Levy maintenant.

« Il est juste assis là à regarder les matchs en pensant ‘Ange était un bon choix, nous avons mis cet argent de Harry Kane sur l’ancien compte d’épargne – nous n’avons pas besoin de l’utiliser !' »

3 Tottenham est l’une des équipes les plus attractives de Premier League cette saison Crédit : Getty

Jamie O’Hara a ajouté : « Si nous avions joué ce match la saison dernière, nous aurions été campés, sous une pression incessante et nous aurions accordé un but en 85 ».ème minute et en disant ‘on s’est fait battre, c’est la faute de Bissouma, tout va mal, c’est la faute de Conte’.

« Maintenant, nous avons une équipe où nous descendons à 10 hommes et nous sortons et essayons toujours de marquer des buts, essayons toujours d’attaquer, de marquer un but et ensuite Ange Postecoglou sait quand faire les bons changements au bon moment.

« Vous pensez ‘il devrait probablement faire un changement ici’ et il le fait.

« Vous voyez d’autres managers et ils attendent et attendent que quelque chose se produise, mais il fait ces changements avant que quelque chose n’arrive et c’est ce que j’aime chez lui et j’ai été très positif à son sujet et sur la façon dont il peut s’y prendre, mais je pense que nous pouvons gagner. la Ligue? Non. »