Ga. Tech à Clemson Aperçu, prédiction

CLEMSON — L’offensive vend des billets, la défense remporte les championnats. C’est le vieil adage, non ?

Bien qu’il n’y ait pas de championnat en jeu lorsque Georgia Tech rendra visite à Clemson samedi au Memorial Stadium, il y a une place pour le bowling en jeu pour les deux équipes. Alors, est-ce que ce sera l’offensive explosive des Yellow Jackets qui volera la vedette samedi, ou la défensive avare des Tigres sera-t-elle à la hauteur du défi ?

Ga. Tech (5-4, 4-2 ACC) à Clemson (5-4, 2-4 ACC)

Démarrer: Samedi 11 novembre, midi

Emplacement: Stade Memorial, Clemson, Caroline du Sud

LA TÉLÉ: abc

Propagé: Clemson-14,5

Plus/Moins : 55,5

Série: Ga. Tech mène 51-35-2

CE QUI EST EN JEU?

Clemson et Georgia Tech se disputent tous deux l’éligibilité au bol, car le gagnant deviendra éligible au bol. Une sélection de bol cette saison marquera la 19e année consécutive de Clemson participant à un match de bol. Cependant, cela signifie également que les Tigres ont été éligibles au bowling pendant 25 saisons consécutives. La dernière fois que Clemson n’était pas éligible au bowling, c’était en 1998. La dernière fois que Clemson n’a pas participé à un match de bowling, c’était en 2004. Les Tigers tentent également d’éviter leur premier record de défaites en conférence depuis 1998. Cette année-là, Clemson était 1 -7 en jeu ACC.

MATCH CLÉ

Le quart-arrière de Georgia Tech, Haynes King, est l’un des meilleurs signaleurs du football universitaire cette saison. Il se classe parmi les 10 meilleurs du pays en attaque totale (7e – 319,4 points par match), en points responsables (7e – 18,2 points par match) et en passes de touché (8e – 22). King est l’un des deux seuls joueurs à avoir totalisé au moins 2 300 verges par la passe, 20 passes de touché, 500 verges au sol et cinq passes de touché cette saison, rejoignant Jayden Daniels de LSU.

La défense de Clemson est également parmi les meilleures du pays dans de nombreuses catégories. Les Tigres mènent l’ACC et se classent 6eème à l’échelle nationale en verges allouées par match (273,8) et huitième en verges allouées par jeu (4,4). Ils se classent également huitième au niveau national en défense contre la passe (165,3 ypg), cinquième en verges par tentative (5,5), neuvième en passes de touché autorisées (8), septième en défense contre la passe (104,9) et 11.ème en défense du pourcentage d’achèvement (55,1). Clemson a aussi 20 ansème à l’échelle nationale contre la course (108,4 ypg) et 16ème dans les plaqués pour la perte (67).

JOUEURS À SURVEILLER

Le receveur large de Georgia Tech, Eric Singleton Jr., est un candidat de première année All-America et de première année de l’ACC, car il mène tous les Georgia Tech avec 552 verges sur réception et six touchés. Les 69,0 verges sur réception de Singleton par match mènent tous les vrais étudiants de première année au niveau national et ses six réceptions de touché sont à égalité au premier rang national parmi les vrais étudiants de première année.

Dabo Swinney a déclaré plus tôt cette semaine que le porteur de ballon Will Shipley jouerait probablement cette semaine après avoir raté le match de Notre-Dame en raison d’une commotion cérébrale. On lui a ensuite demandé si Shipley obtiendrait le départ contre les Yellow Jackets samedi. Swinney a déclaré qu’ils rouleraient avec la main chaude et que cette main chaude est Phil Mafah, qui a réalisé un record en carrière de 186 verges et deux touchés lors de la victoire des Tigers contre Notre Dame. Mafah mène Clemson pour les verges au sol (625), les touchés au sol (8) et les verges par course (5,7) pour les joueurs avec plus de 80 courses.

CECI ET CELA

Clemson, qui possède un solide héritage militaire, célébrera sa 30e Journée de reconnaissance militaire. L’histoire de cette journée spéciale remonte à 1994, lorsque Clemson a effectué un survol spécial pour le match Clemson contre Georgia Tech le 12 novembre, juste un jour après la Journée des anciens combattants. Le survol de quatre F-16 depuis la base aérienne de Shaw pendant l’avant-match a été le point culminant de la célébration de cette journée. Clemson, officiellement fondée en novembre 1889, était à l’origine une école militaire, reflétant la conviction de l’époque selon laquelle une atmosphère militaire produisait la plus haute excellence académique. Plus de 10 000 hommes et femmes de Clemson ont servi dans les forces armées. Au fil des décennies, l’héritage militaire de Clemson est resté, même lorsque l’université est devenue une institution civile mixte en 1955. Clemson a une fiche de 25-4 lors des 29 matchs précédents de la Journée d’appréciation militaire. Les Tigers ont remporté 15 matchs de ce type d’affilée, la dernière défaite contre Virginia Tech en 2007.

ANALYSE FINALE

Les Yellow Jackets ont l’une des attaques les plus équilibrées de l’ACC et peut-être du pays. Georgia Tech affiche une moyenne de 204,1 ypg au sol et de 261,2 dans les airs. King est l’architecte de l’offensive, puisqu’il se classe deuxième dans l’ACC avec 319,4 ypg au total. Il mène également la conférence pour le nombre total de touchés avec 27. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la défense de Clemson aura les mains pleines. Il s’agit cependant d’un bon jeu pour l’offensive. Georgia Tech n’est pas très bonne en défense, car elle produit le pire score de la ligue, 455,2 ypg. Les Jackets se classent également derniers dans les ypg au sol avec 220,0 et 13ème en défense (30,1 points par match). Ils se classent également 11ème en défense contre la passe (235,2 points par match).

PRÉDICTION

Clemson 31, Géorgie Tech 17

