NEW ORLEANS: Shai Werts a réussi trois passes de touché et a lancé une passe de 65 verges pour aider Georgia Southern à battre Louisiana Tech 38-3 au New Orleans Bowl mercredi.

Werts, qui a raté les deux derniers matchs de la saison régulière des Eagles en raison d’une blessure à l’épaule, a marqué l’un de ses touchés sur une course QB conçue qui a couvert 37 verges. Ses deux autres touchés rapides venaient d’un mètre.

Georgia Southern a réalisé quatre interceptions dont deux près de sa propre ligne de but au premier quart. Sécurité Justin Birdsong a intercepté deux passes, la première contre le partant de Louisiana Tech Aaron Allen et la deuxième contre la réserve JD Head au troisième quart.

Georgia Southern (8-5), qui est venu en moyenne 262 verges au sol, a terminé avec 322 contre Louisiana Tech (5-5).

Malik Murry a interrompu une course de 43 verges lors de la première course des matchs pour préparer la première courte course de TD de Werts. Gerald Green a ajouté une course de 55 verges au quatrième quart pour lui donner 108 verges et un touché se précipitant pour le match. Werts a terminé avec 71 verges au sol.

Les Bulldogs tentaient de gagner un bol pour la septième saison consécutive, mais n’ont pas pu surmonter trois interceptions lancées par Allen à l’intérieur du Georgia Southern 30 en première mi-temps.

Le premier roulement d’Allen est survenu lorsque Birdsong a franchi une passe au 5 sur un premier essai des Eagles 17. La prochaine possession de Tech a pris fin lorsque le demi de coin Derrick Canteen a intercepté sa sixième passe cette saison sur le Georgia Southern 1 sur un premier essai de Tech. du 26.

Le deuxième chiffre d’affaires a permis à Werts de passer en profondeur à Khaleb Hood pour le porter à 14-0.

Allen a lancé sa troisième interception au deuxième quart, lorsque le gardien Anthony Wilson a décroché une passe oblique rapide à la 25e sur un deuxième et 10 des Eagles 30.

Tech était sur le point d’être blanchi en première mi-temps lorsque Smoke Harris a renvoyé un botté de dégagement de 60 verges pour placer les Bulldogs sur le 0 avec 31 secondes à jouer. La défense a répondu en forçant deux passes incomplètes et en limogeant Allen pour préparer le panier de 45 verges de Jacob Barnes.

LE TAKEAWAY

Louisiana Tech: Statistiquement, ce fut un match difficile pour les Bulldogs, qui ont accordé environ 185 verges au sol par match. Une fois que le match au sol de Werts et des Eagles a commencé, ce serait à l’attaque de Tech de suivre le rythme sur le tableau de bord, mais les chiffres d’affaires l’ont empêché.

Georgia Southern: Les Eagles ont exploité leurs forces, surfant sur leur attaque précipitée pendant la majeure partie du match et frappant Tech pour quelques gains importants dans le jeu de passes, un pour un score et un qui a mis en place le deuxième TD de 1 verge de Werts. Pendant ce temps, la défense opportuniste de Georgia Southern a augmenté son total d’interception de la saison à 18 et son total de plats à emporter à 26, ce qui se classe au premier rang du pays (bien qu’en 13 matchs, plus que toute autre équipe n’a joué dans cette saison modifiée par une pandémie).

SUIVANT

Louisiana Tech: visite l’État du Mississippi le 4 septembre.

Georgia Southern: héberge Gardner-Webb le 4 septembre.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25