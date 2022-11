Ga. Second tour du Sénat entre Warnock, Walker a une clôture amère

WARNER ROBINS, Ga. (AP) – Annonces avec les ex-épouses des candidats. Cris de « menteur » volant dans les deux sens. Histoires d’un immeuble sordide et d’avortements sous pression. Remise en question de l’indépendance d’un adversaire. Son intelligence. Sa stabilité mentale. Sa foi religieuse.

La campagne sénatoriale prolongée en Géorgie entre le titulaire démocrate, Raphael Warnock, et son challenger républicain, la légende du football Herschel Walker, est devenue de plus en plus amère à l’approche de leur second tour du 6 décembre. Les démocrates étant déjà assurés d’une majorité au Sénat, c’est un contraste frappant par rapport à il y a deux ans, lorsque les deux tours de scrutin de l’État concernaient principalement le parti qui contrôlerait la chambre à Washington.

“Herschel Walker n’est pas sérieux”, a récemment déclaré Warnock à ses partisans dans le centre de la Géorgie, affirmant que Walker “se spécialise dans le mensonge” et tâtonne les bases de la politique publique. « Mais l’élection est très sérieuse. Ne confondez pas ces deux choses.

Walker présente Warnock, le pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer, comme un “hypocrite” et servile au président Joe Biden. Soulignant l’insulte, Walker appelle le titulaire “Scooby-Doo”, avec une impression du charabia du chien de bande dessinée.

Les bordées reflètent la poussée furieuse des candidats au cours des quatre semaines entre les élections générales du 8 novembre et le second tour pour persuader leurs principaux partisans de voter à nouveau. Pour Walker, cela signifie également attirer plus d’indépendants et de modérés dans sa campagne après avoir sous-performé un autre républicain sur le ticket, le gouverneur Brian Kemp, de 200 000 voix.

Warnock a mené Walker par 37 000 voix sur près de 4 millions de voix au premier tour, mais le sénateur n’a pas atteint le seuil de 50% nécessaire pour éviter un second tour.

À bien des égards, le changement de sa première campagne de second tour est exactement ce que voulait Warnock : un choix direct entre deux candidats. Il y a deux ans, le président de l’époque, Donald Trump, tout juste sorti de sa défaite, et Biden, alors président élu, ont effectué plusieurs voyages en Géorgie pour éclairer les enjeux nationaux des courses entre Warnock et la sénatrice républicaine Kelly Loeffler et entre le démocrate Jon Ossoff et le républicain. Le sénateur David Perdue en tant que contrôle du Sénat était en jeu.

Trump a fini par aliéner ses propres partisans et de nombreux modérés avec ses fausses affirmations d’une élection présidentielle truquée en 2020. Les victoires de Warnock et d’Ossoff ont mis le Sénat à 50-50, les démocrates prenant le contrôle en vertu du vote décisif du vice-président Kamala Harris. Warnock est également devenu le premier sénateur noir de Géorgie.

Cette année, avec Warnock en lice pour un mandat complet de six ans après avoir remporté les élections spéciales de 2021, les démocrates ont déjà garanti le contrôle du Sénat en renversant un siège en Pennsylvanie. Une victoire de Warnock donnerait aux démocrates une majorité absolue à 51-49, ce qui signifie que les partis n’auraient pas à négocier un accord de partage du pouvoir.

L’accent préféré de Warnock pour la plupart de sa candidature à la réélection a été sa conclusion d’accords à Washington et les valeurs personnelles qu’il apporte au travail. Il a fallu attendre les dernières étapes de la campagne – seulement après que deux femmes ont accusé Walker, un opposant au droit à l’avortement, d’avoir encouragé et payé leurs avortements – pour que le sénateur intensifie ses attaques, arguant que Walker n’est «pas préparé» et «inapte» pour le travail.

“Mon adversaire ment sur tout”, a déclaré Warnock lors d’un récent arrêt de campagne, cochant une litanie de mensonges et d’exagérations répétés de Walker. “Il a dit qu’il était policier. Il n’est pas. Il a dit qu’il travaillait pour le FBI. Il n’a pas. Il a dit qu’il était diplômé de l’Université de Géorgie. Il n’a pas. Il a dit qu’il était major de promotion de sa classe. Il netait pas. … Il a dit qu’il avait une autre entreprise avec 800 employés. Il en a huit.

Walker, alternativement, a savouré les joutes depuis qu’il a remporté la nomination du GOP au printemps.

« Herschel est un compétiteur. Il est très à l’aise avec le mano a mano », a déclaré Scott Paradise, directeur de campagne de Walker, soulignant les prouesses athlétiques du candidat en tant que porteur de ballon, kickboxeur et bobeur olympique.

En effet, Walker porte ses attaques directement sur les forces de Warnock en tant que pasteur de la célèbre église où Martin Luther King Jr. a autrefois prêché. Walker a critiqué Warnock pour un immeuble d’Atlanta, propriété d’une fondation de l’église de Warnock, où les résidents se sont plaints au Washington Free Beacon, un média conservateur, d’avis d’expulsion et de mauvaises conditions.

“Ce qu’il fait dans cet immeuble à Columbia Towers n’est pas bien”, a récemment déclaré Walker lors d’un arrêt de campagne en banlieue d’Atlanta. « Vous ne devriez pas mettre le nom de Jésus sur ce que vous faites aux gens, et ne pas mettre le nom de Martin Luther King dessus. … Vous n’êtes pas Jésus, et vous n’êtes pas le Dr King.

Warnock, qui dit qu’aucun résident de Columbia Tower n’a été expulsé, incorpore les attaques de Walker dans la liste des exagérations et des mensonges documentés du challenger. “Quel genre de personne se trouve sur l’église?” dit Warnock à Macon. « Ce n’est pas la première fois que des gens attaquent l’église baptiste d’Ebenezer. Ils ont attaqué Martin Luther King Jr. Je suis en bonne compagnie.

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé s’il avait reconsidéré la gestion de Columbia Towers par son église, Warnock a esquivé : « J’ai déjà répondu à la question. Je suis fier de ce que mon église fait pour nourrir et loger les affamés et les sans-abri chaque semaine.

Walker accuse également Warnock de “s’enrichir” en tant que sénateur, un clin d’œil à l’allocation de logement de 7 500 $ par mois du pasteur de l’église. Les paiements ne constituent pas une violation des règles d’éthique du Sénat qui limitent les revenus extérieurs des sénateurs.

À au moins une occasion pendant le second tour, Walker a suggéré que Warnock était un père négligent. Warnock a déclaré à l’Atlanta Journal-Constitution que le commentaire “a franchi une ligne”. Plus tôt dans la campagne, Walker a reconnu publiquement trois de ses enfants pour la première fois, ne le faisant qu’après que The Daily Beast ait rendu compte de leur existence. Warnock n’a mentionné ces enfants dans aucune de ses critiques de Walker.

Walker, quant à lui, n’a pas répondu aux questions des journalistes lors d’un événement de campagne ouvert depuis fin octobre, lorsqu’un deuxième accusateur s’est présenté pour dire qu’il avait fait pression sur elle pour qu’elle se fasse avorter – une contradiction avec son plaidoyer en tant que candidat à une interdiction nationale de tous les avortements. Walker a nié les revendications des femmes.

Les ex-épouses des deux candidats se profilent également dans la campagne, bien que les deux hommes évitent eux-mêmes le sujet, laissant la discussion de leurs mariages principalement à la publicité payante. Dans une publicité, l’ex-femme de Warnock raconte à la police d’Atlanta qu’il lui a écrasé le pied. L’annonce républicaine ne note pas qu’un rapport de police indique que les agents n’ont trouvé aucune preuve physique à l’appui de sa demande. Une publicité démocrate présente une interview de la première femme de Walker détaillant qu’il l’a menacée de violence, circonstances que Walker a confirmées dans une autobiographie.

Depuis que les deux hommes se sont rencontrés pour leur seul débat le 14 octobre, Warnock a martelé Walker pour son manque de détails sur la politique et parfois sur la politique dont il discute.

Warnock fait la promotion de sa nouvelle disposition légale fédérale plafonnant les coûts de l’insuline pour les bénéficiaires de Medicare et note que Walker a déclaré que les diabétiques pourraient gérer leur santé en “mangeant bien”, une pratique qui n’est pas suffisante pour les patients diabétiques insulino-dépendants.

“Peut-être qu’il devrait postuler pour devenir diététicien. Je suis candidat au Sénat des États-Unis », a déclaré Warnock à Macon.

Il a bondi lorsque Walker a déclaré que les États-Unis n’étaient «pas prêts» pour l’action climatique et devraient «continuer à avoir ces voitures énergivores» qui, selon lui, avaient déjà de «bonnes normes d’émissions». Warnock a ajouté une moquerie joyeuse lorsque Walker a récemment introduit une tangente sur les vampires dans un discours de campagne.

« Je veux dire, qui dit ce genre de choses ? » Warnock a demandé aux supporters.

Paradise, directeur de campagne de Walker, a insisté sur le fait que le meilleur argument des républicains reste l’alignement de Warnock sur les démocrates en matière de politique économique. Pourtant, il reconnaît que le ton de la campagne s’est assombri.

“Nous allons certainement continuer à poursuivre de manière agressive l’affaire contre Warnock”, a-t-il déclaré, “et je soupçonne qu’ils feront de même.”

___

Bill Barrow, l’Associated Press