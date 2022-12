Ga. Le secrétaire d’État veut mettre fin au second tour des élections générales

ATLANTA (AP) – Le haut responsable des élections en Géorgie a exhorté mercredi les législateurs à mettre fin au second tour des élections générales – l’âpre concours du Sénat de ce mois-ci en était le dernier exemple – mais n’a proposé aucune proposition spécifique, affirmant qu’il existe un « large éventail d’options ».

La poussée du secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger pour abandonner le format inhabituel des élections générales intervient après que les courses au Sénat de haut niveau ont été prolongées cette année et en 2020, les démocrates gagnant à chaque fois. Le démocrate Raphael Warnock a remporté deux tours de scrutin, notamment sa victoire le 6 décembre sur le challenger du GOP Herschel Walker.

Raffensperger a déclaré dans un communiqué que la Géorgie est “l’un des seuls États qui semble toujours avoir un second tour” et que le législateur devrait “envisager des réformes”. La Géorgie est l’un des quatre États qui ont un second tour aux élections générales, bien que seules la Géorgie et la Louisiane les utilisent pour toutes les courses. Neuf États organisent des ruissellements lors des primaires, bien que les règles varient.

Les législateurs géorgiens ont déclaré que les options possibles incluent l’abaissement du seuil pour gagner une élection à une pluralité de 45% ou l’utilisation de bulletins de vote classés pour les électeurs, comme le font certains autres États, pour désigner des choix supplémentaires au-delà d’un premier candidat, permettant un second tour instantané.

En vertu de la loi géorgienne actuelle, si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix lors d’une élection primaire ou générale, les deux premiers se qualifient pour un second tour.

Dans la plupart des États, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix, même si cela est loin d’être une majorité, remporte une élection primaire ou générale du parti. Mais la plupart des États du Sud exigent des ruissellements lors des primaires, conséquence d’une époque où les démocrates suprémacistes blancs constituaient l’écrasante majorité et cherchaient à consolider le soutien derrière un candidat pour éviter des scissions aux élections générales qui pourraient menacer leur règne.

La Géorgie est allée plus loin dans les années 1960 et a également exigé un second tour pour les élections générales, une décision qui, selon le sponsor, visait à renforcer la règle blanche.

Le porte-parole de Raffensperger a déclaré que le secrétaire d’État n’était pas disponible pour des entretiens cette semaine et qu’il appartenait aux législateurs de décider de tout changement. Raffensperger ne propose pas de modifier l’exigence de second tour après les primaires du parti.

Le gouverneur du GOP Brian Kemp, le lieutenant-gouverneur entrant Burt Jones, qui présidera le Sénat de l’État, et les représentants des partis républicain et démocrate de l’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi. Un grand roulement parmi les dirigeants de l’Assemblée générale devrait signifier un démarrage lent de la législation et peut-être un appétit limité pour de grands changements lors de la session qui commence le 9 janvier.

Le représentant d’État Alan Powell, un républicain qui a été vice-président du comité spécial de la Chambre sur l’intégrité électorale, a déclaré qu’il ne soutiendrait pas les changements qui permettraient aux gens de gagner des élections avec moins d’une majorité.

“En tant que point philosophique, si vous voulez qu’une personne élue vous représente, elle doit avoir au moins 50 plus 1% des électeurs pour ratifier ses élections”, a déclaré Powell mercredi.

Mais la sénatrice de l’État démocrate Elena Parent a déclaré qu’elle avait entendu des discussions sur l’abaissement du seuil pour éviter un second tour de la majorité actuelle à une exigence de 45%. Parent a déclaré qu’elle serait en faveur d’au moins un essai de ruissellements instantanés car les ruissellements dans de nombreuses élections locales ont un taux de participation très faible, ce qui, selon elle, est une manière “très antidémocratique” de déterminer les élections.

La sénatrice d’État Michelle Au, une démocrate, a déclaré qu’elle serait “choquée si nous ne voyions pas plusieurs versions de la pluralité ou du ruissellement instantané proposées”.

Powell a déclaré que le vote au choix classé avait été discuté en 2021 lorsque la Géorgie avait révisé sa loi électorale, mais qu’il n’avait obtenu le soutien des électeurs étrangers que comme moyen de réduire le temps de ruissellement de neuf semaines à quatre semaines.

Lorsque personne n’a atteint le seuil de 50% dans l’une des deux courses au Sénat américain il y a deux ans, le second tour des élections a eu lieu neuf semaines plus tard, le 5 janvier 2021. Warnock et son collègue démocrate Jon Ossoff ont battu les titulaires républicains Kelly Loeffler et David Perdue, respectivement.

Les modifications apportées à une loi électorale de 2021 signifiaient que le dernier jour de vote lors du second tour des élections de cette année n’était que quatre semaines après les élections générales. Cette période de ruissellement raccourcie a présenté un défi pour les responsables électoraux du comté, en particulier avec les vacances de Thanksgiving tombant au milieu.

Kate Brumback et Jeff Amy, l’Associated Press