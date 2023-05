G7: Zelenskyy arrive alors que les dirigeants mondiaux sanctionnent la Russie

HIROSHIMA, Japon –

Les dirigeants mondiaux ont intensifié la pression dimanche sur la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au centre d’un tourbillon de diplomatie le dernier jour du sommet du Groupe des Sept des démocraties du monde riche.

La présence en personne de Zelenskyy à l’un des plus grands rassemblements diplomatiques au monde est destinée à galvaniser l’attention sur le combat de 15 mois de son pays contre la Russie. Avant même qu’il n’atterrisse samedi dans un avion français, les pays du G7 avaient dévoilé une série de nouvelles sanctions et d’autres mesures destinées à punir Moscou et à entraver ses capacités de combat.

L’Ukraine est au centre du sommet, mais les dirigeants du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Canada et de l’Italie, ainsi que de l’Union européenne, s’efforcent également de répondre aux inquiétudes mondiales concernant le changement climatique, AI , la pauvreté, l’instabilité économique et la prolifération nucléaire.

Deux alliés des États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ont poursuivi dimanche leurs efforts pour améliorer les relations qui ont souvent été mises à mal par la colère persistante suscitée par les problèmes liés à la colonisation brutale de la péninsule coréenne par le Japon de 1910 à 1945. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont visité un mémorial aux victimes coréennes, dont beaucoup étaient des esclaves, du bombardement atomique du 6 août 1945.

Washington veut que les deux voisins, qui sont tous deux des démocraties libérales et des remparts de la puissance américaine dans la région, s’unissent sur une foule de questions, y compris l’agression croissante de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie.

Renforcer le soutien international est une priorité essentielle alors que l’Ukraine se prépare à ce qui est considéré comme une poussée majeure pour reprendre le territoire saisi par la Russie lors de la guerre qui a commencé en février de l’année dernière. La visite de Zelenskyy au sommet du G7 a suivi de près l’accord des États-Unis pour autoriser la formation sur de puissants avions de combat de fabrication américaine, ce qui jette les bases de leur transfert éventuel en Ukraine.

« Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui », a tweeté Zelenskyy après son arrivée.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le président Joe Biden et Zelenskyy auraient un engagement direct lors du sommet. Vendredi, Biden a annoncé son soutien à la formation de pilotes ukrainiens sur des avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis, un précurseur de la fourniture éventuelle de ces avions à l’Ukraine.

« Il est nécessaire d’améliorer les capacités de défense aérienne (de l’Ukraine), y compris la formation de nos pilotes », a écrit Zelenskyy sur sa chaîne officielle Telegram après avoir rencontré le Premier ministre italien Giorgia Meloni, l’un des nombreux dirigeants avec lesquels il s’est entretenu.

Zelenskyy a également rencontré en marge du sommet le Premier ministre indien Narendra Modi, leurs premiers entretiens en face à face depuis la guerre, et l’a informé du plan de paix de l’Ukraine, qui prévoit le retrait des troupes russes du pays avant toute négociation. .

L’Inde, la plus grande démocratie du monde, a évité la condamnation pure et simple de l’invasion russe. Si l’Inde entretient des liens étroits avec les États-Unis et ses alliés occidentaux, elle est également un important acheteur d’armes et de pétrole russes.

Des sommets comme le G7 sont une chance pour les dirigeants de se mettre la pression les uns sur les autres pour aligner ou redoubler leurs efforts diplomatiques, selon Matthew Goodman, expert en économie au centre de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington. « La présence de Zelenskyy exerce une certaine pression sur les dirigeants du G7 pour qu’ils en fassent plus – ou lui expliquent directement pourquoi ils ne le peuvent pas », a-t-il déclaré.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué le sommet du G7 pour avoir cherché à isoler à la fois la Chine et la Russie.

« La tâche a été fixée haut et fort : vaincre la Russie sur le champ de bataille, mais pas s’arrêter là, mais l’éliminer en tant que concurrent géopolitique. En fait, tout autre pays qui revendique une sorte de place indépendante dans le l’alignement mondial, ce sera aussi supprimer un concurrent. Regardez les décisions qui sont actuellement discutées et adoptées à Hiroshima, au sommet du G7, et qui visent le double confinement de la Russie et de la Chine », a-t-il dit.

Le G7 s’est toutefois engagé à intensifier la pression.

« La guerre d’agression brutale de la Russie représente une menace pour le monde entier en violation des normes, règles et principes fondamentaux de la communauté internationale. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour instaurer une paix globale, juste et durable, « , a déclaré le groupe dans un communiqué.

Un autre point central des réunions était la Chine, la deuxième économie mondiale.

On craint de plus en plus que Pékin, qui développe régulièrement son programme d’armes nucléaires, ne tente de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité.

Le G7 a déclaré qu’il ne voulait pas nuire à la Chine et recherchait « des relations constructives et stables » avec Pékin, « reconnaissant l’importance de s’engager franchement avec la Chine et d’exprimer ses préoccupations directement à elle ».

Ils ont également exhorté la Chine à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à la guerre en Ukraine et « soutienne une paix globale, juste et durable ».

Xun Hou, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « le temps est révolu où une poignée de pays occidentaux pouvaient se mêler délibérément des affaires intérieures d’autres pays et manipuler les affaires mondiales. divers problèmes qu’ils ont chez eux, arrêtez de vous regrouper pour former des blocs exclusifs, arrêtez de contenir et de matraquer d’autres pays. »

Le G7 a également averti la Corée du Nord, qui a testé des missiles à un rythme effréné, d’abandonner complètement ses ambitions de bombes nucléaires, « y compris tout autre essai nucléaire ou lancement utilisant la technologie des missiles balistiques », selon le communiqué des dirigeants.

Le feu vert sur la formation F-16 est le dernier changement de l’administration Biden alors qu’elle s’apprête à armer l’Ukraine avec des armes plus avancées et mortelles, à la suite de décisions antérieures d’envoyer des systèmes de lance-roquettes et des chars Abrams. Les États-Unis ont insisté sur le fait qu’ils envoyaient des armes à l’Ukraine pour se défendre et ont découragé les attaques de l’Ukraine sur le territoire russe.

« Nous sommes arrivés à un moment où il est temps de regarder à nouveau la route pour dire ce dont l’Ukraine aura besoin dans le cadre d’une future force, pour être en mesure de dissuader et de se défendre contre l’agression russe à mesure que nous avançons », a déclaré Sullivan. .

Les décisions de Biden sur quand, combien et qui fournira les avions de chasse F-16 de quatrième génération seront prises dans les mois à venir pendant que la formation est en cours, a déclaré Biden aux dirigeants.

Les dirigeants du G7 ont lancé une nouvelle vague de sanctions mondiales contre Moscou ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président Vladimir Poutine. La Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde, mais on s’interroge sur l’efficacité.

La Russie avait participé à certains sommets avec les sept autres pays avant d’être retirée du Groupe des Huit de l’époque après son annexion de la Crimée en 2014.

Les dernières sanctions visant la Russie comprennent des restrictions plus strictes sur les personnes et les entreprises déjà sanctionnées impliquées dans l’effort de guerre. Plus de 125 individus et organisations dans 20 pays ont été frappés par des sanctions américaines.

Kishida a emmené deux fois des dirigeants visiter un parc de la paix dédié aux dizaines de milliers de personnes qui sont mortes lors de la première explosion d’une bombe atomique en temps de guerre. Kishida, qui représente Hiroshima au parlement, souhaite que le désarmement nucléaire soit au centre des discussions.

Les dirigeants du G7 ont également discuté des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Le groupe a réitéré son objectif de réunir jusqu’à 600 milliards de dollars de financement pour l’initiative mondiale de développement des infrastructures du G7, qui vise à offrir aux pays une alternative aux dollars d’investissement de la Chine.



Les rédacteurs de l’Associated Press Zeke Miller, Elaine Kurtenbach et Mari Yamaguchi à Hiroshima, au Japon, et Joanna Kozlowska à Londres ont contribué à ce rapport.