G7 : Trudeau affirme son soutien continu à l’Ukraine

HIROSHIMA, Japon –

Le premier ministre Justin Trudeau a envoyé une réprimande énergique à la Russie à la fin du sommet des dirigeants du G7, qui a été repris par l’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui espérait renforcer davantage le soutien à son pays.

Le soutien des alliés a été crucial pour la survie de l’Ukraine au milieu d’une invasion russe, et les pays qui demandent un cessez-le-feu doivent reconnaître que la Russie est entièrement à blâmer, a déclaré Trudeau dimanche à Hiroshima, au Japon.

« Si nous n’avions pas été là avec un soutien militaire important, l’Ukraine ne serait pas debout aujourd’hui », a déclaré Trudeau aux journalistes lors d’une conférence de presse après avoir assisté au Sommet des dirigeants du G7.

« Nous n’hésiterons pas à continuer à faire en sorte que la Russie ne réussisse pas à faire à nouveau raison dans ce monde », a-t-il déclaré.

Zelenskyy est arrivé à Hiroshima samedi après que les pays du G7 ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie et invité des pays partenaires du Sud au sommet, dans l’espoir de construire des alliances plus larges face aux menaces géopolitiques de la Russie et de l’Ukraine.

Au cours du sommet de trois jours, les États-Unis ont confirmé qu’ils autoriseraient les alliés occidentaux à envoyer des avions de combat de fabrication américaine pour soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine.

Interrogé sur la manière dont le Canada pourrait soutenir cet effort, Trudeau a déclaré que l’effort continu de l’armée canadienne pourrait inclure la formation de pilotes. « Nous ne sommes certainement pas opposés à aider de toutes sortes de manières différentes. »

Trudeau, qui a rencontré le président ukrainien dimanche matin, a déclaré que la présence physique de Zelenskyy à Hiroshima avait fait une différence.

Le sommet du G7 a accueilli des dirigeants d’économies émergentes telles que l’Inde, le Brésil et l’Indonésie, ainsi que des représentants de pays moins développés. Certains pays de cette catégorie sont plus économiquement dépendants de la Russie et ont été plus réticents à critiquer ses actions.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui a rencontré Trudeau dimanche, a appelé à un cessez-le-feu et a proposé un club de nations comprenant le Brésil pour négocier la paix.

Dans le même temps, il a refusé de fournir des armes à l’Ukraine, a fait des commentaires blâmant l’Ukraine pour l’invasion russe et a déclaré que les États-Unis et l’Europe stimulaient les combats.

Trudeau n’a pas commenté les approches spécifiques des dirigeants face au conflit, ni n’a pesé dans ses discussions avec Lula. Mais il a décrié les suggestions selon lesquelles un cessez-le-feu négocié est la solution alors que la Russie pourrait simplement mettre fin à la guerre en arrêtant son incursion.

« Ce n’est pas un cessez-le-feu qui est nécessaire. C’est la paix. Et cette paix ne peut être atteinte que si la Russie décide d’arrêter son invasion en cours d’un voisin souverain », a déclaré le Premier ministre.

Dans le contexte d’une ville dévastée par une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants du G7 se sont engagés à tracer une nouvelle voie en matière de non-prolifération nucléaire.

« La plupart d’entre nous ne se souviennent pas d’une époque où le monde était menacé par une guerre nucléaire », a déclaré Trudeau, lorsqu’on lui a demandé si le cadre et la visite des dirigeants à un mémorial d’Hiroshima avaient coloré leurs discussions.

« La guerre froide a pris fin il y a longtemps et le danger d’une guerre nucléaire est malheureusement oublié par beaucoup. »

Trudeau a déclaré que la rhétorique nucléaire imprudente de la Russie, ainsi que les menaces de la Corée du Nord et l’incertitude autour de l’Iran, ont fait ressortir la nécessité de se souvenir des dangers de la prolifération nucléaire.

« Nous devons prendre très, très au sérieux les menaces à la paix et à la sécurité mondiales qui nous entourent en ce moment. »

Alors que la controverse autour des allégations d’ingérence chinoise dans les deux dernières élections fédérales du Canada domine la conversation politique au pays, les dirigeants du G7 ont également convenu d’ajouter un libellé sur l’ingérence étrangère dans leur communiqué conjoint.

« L’ingérence étrangère est une réalité dans toutes nos démocraties. Ce n’est pas nouveau », a-t-il dit, bien qu’il n’ait pas partagé les détails des discussions des dirigeants.

« Il y avait une compréhension et un soutien clairs que c’est quelque chose avec lequel nous devons nous attaquer. »

Trudeau a ajouté que les démocraties doivent trouver un équilibre lorsqu’il s’agit de relations plus larges avec la deuxième économie mondiale.

« Nous ne pouvons pas simplement choisir d’ignorer l’existence de la Chine », a-t-il déclaré.

Pourtant, les dirigeants du G7 ont convenu d’essayer de réduire leur dépendance économique vis-à-vis du géant.

« La sécurité économique signifie avoir différentes options, avoir de la résilience dans nos chaînes d’approvisionnement. C’est quelque chose qui est finalement bon pour le monde entier », a déclaré Trudeau.

La présence de Trudeau au sommet du G7 fait suite à sa première visite officielle en Corée du Sud, où les deux pays ont conclu des accords sur les minéraux critiques et la mobilité des jeunes.

Dans le cadre de son plan visant à contrebalancer l’influence croissante de la Chine dans la région, le Canada tente de renforcer ses liens avec des pays comme la Corée du Sud et le Japon.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 mai 2023.



– Avec des fichiers de l’Associated Press.