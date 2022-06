G7: Les manifestants au sommet craignent que les retombées de la guerre en Ukraine fassent reculer le climat | Nouvelles du monde

A Munich, une foule de milliers de manifestants a accueilli certains des dirigeants les plus puissants de la planète.

Au cours des prochains jours, l’Allemagne accueillera le G7 réunion des nations les plus riches du monde et les manifestants sont venus armés de revendications.

“Je suis venu ici parce que la politique des pays du G7 est injuste et opaque”, a déclaré Florian Leiner qui prévoit de participer aux manifestations prévues tout au long du sommet des dirigeants.

“Le G7 oblige les créanciers privés à annuler la dette des pays du Sud”, a demandé une autre parmi la foule tandis que juste derrière elle, un groupe scandait pour mettre fin à l’injustice climatique.

Les demandes étaient variées mais liées par un thème commun – que les dirigeants ne doivent pas oublier la santé de la planète et de ses plus pauvres alors qu’ils tentent de s’attaquer à certains des plus grands problèmes du monde.

Le groupe G7 comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l’Union européenne.

La Russie a été suspendue de ce qui était auparavant le G8 en 2014 suite à l’annexion de la Crimée.

Lorsque l’Allemagne a pris la présidence du G7, elle avait initialement prévu que le changement climatique dominerait la réunion qui se tiendrait à Schloss Elmau, dans les Alpes bavaroises.

Mais alors La Russie a envahi l’Ukraine et maintenant les dirigeants sont confrontés à des défis supplémentaires, notamment la guerre, les pénuries alimentaires et la sécurisation des approvisionnements énergétiques.

Craintes sur les énergies fossiles

Alors que le climat est toujours à l’ordre du jour, certains militants craignent que l’énergie ne passe avant l’environnement alors que les approvisionnements sont réduits.

La récente réduction du gaz de la Russie vers l’Allemagne l’a forcée à relever son niveau d’alerte avec des avertissements selon lesquels elle pourrait ne pas atteindre ses objectifs de stockage pour l’hiver.

C’est l’un des pays où le charbon devra aider à combler le vide.

“Je suis très préoccupé par le fait que ce sommet soit utilisé par les dirigeants du G7 pour amplifier leurs efforts pour se lancer dans les énergies fossiles.

“Mais la réponse à Poutine doit être d’éliminer les combustibles fossiles dès que possible et d’entrer dans une phase avec des énergies renouvelables et plus de solidarité dans le monde”, a expliqué le directeur exécutif de Greenpeace Allemagne, Martin Kaiser.

“Un club de gens riches et puissants”

D’autres dans la foule s’inquiétaient que tant de pouvoir soit entre les mains de si peu.

Image:

Judith, manifestant contre le G7 en Allemagne



Portant un masque facial Boris Johnson, Judith se tenait à côté d’un déguisement Macron, Biden et le reste des sept pour défier le concept même du club.

“Je suis ici parce que je pense que le G7 est un club de quelques personnes très riches mais puissantes, et ils n’ont pas le droit d’imposer nos normes à tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Après la marche, la frustration a bouillonné alors qu’un petit groupe s’est battu avec la police.

Image:

Les manifestants se sont heurtés à la police. Photo : AP



Mais la tension a été brève et vite contenue.

Nul doute que les dirigeants du G7 espèrent que tous les désaccords des prochains jours seront diffusés aussi rapidement qu’ils se préparent à débattre des nombreuses crises auxquelles le monde est confronté.