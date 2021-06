Le projet de Boris Johnson d’accueillir Joe Biden à St Michael’s Mount à Cornwall avant le début officiel du sommet du G7 de cette semaine a été anéanti jeudi par une épidémie de « mizzle » dans l’après-midi.

Le mot cornouaillais signifiant « bruine brumeuse » n’était sans doute pas familier à la délégation américaine ou à une grande partie du dossier de presse, mais les conditions en mer étaient suffisamment difficiles pour rendre dangereux le V-22 Osprey du président américain pour faire le petit saut depuis le Tregenna Castle Hotel près de St Ives où lui et la première dame séjournent.

Au lieu de cela, l’équipe du Premier ministre a été forcée de déplacer les pourparlers sur le Brexit et l’Irlande du Nord loin de l’île de marée historique à Carbis Bay.

« Quiconque est pris dans le brouillard saura que malgré son nom mignon et sa sensation initiale de pluie légère, il vous saturera en quelques secondes » Cornouailles en directle journaliste en chef de Lee Trewhela a expliqué, tweetant plus tard sa joie que sa description ait été ramassé par Le Washington Post de définir le phénomène pour ses lecteurs américains à juste titre déconcertés.

Pendant ce temps, la députée locale de Truro et Falmouth Cherilyn Mackrory a tweeté ses excuses à M. Biden concernant la météo, en écrivant: « Bienvenue à Kernow, Monsieur le Président, désolé pour le grésil! »

Lorsque M. Johnson, M. Biden et leurs épouses se sont rencontrés, le président américain a reçu un portrait mural encadré de l’abolitionniste du XIXe siècle Frederick Douglass tandis que le Dr Jill Biden a reçu une copie du roman gothique de Daphne Du Maurier. Le pommier (1952), l’auteur britannique célèbre pour son amour du comté côtier où elle a mis plusieurs de ses œuvres les plus connues.

Après que le quatuor se fut promené le long de la plage et se préparait à retourner à leur hôtel, M. Biden jeta un dernier coup d’œil vers le ciel gris fer au-dessus des vagues et commenté, plutôt gentiment: « C’est merveilleux. Je ne veux pas rentrer à la maison.

Interrogé plus tard sur ce dont le couple avait discuté, M. Johnson a fait l’éloge de son homologue de Washington.

« C’est merveilleux d’écouter l’administration Biden et Joe Biden car il y a tellement de choses qu’ils veulent faire avec nous – de la sécurité et de l’OTAN au changement climatique », a-t-il déclaré.

Dans une apparente allusion au prédécesseur en disgrâce de M. Biden, Donald Trump, le Premier ministre a déclaré. « C’est fantastique, c’est une bouffée d’air frais. Il y a beaucoup de choses qu’ils veulent faire ensemble.

M. Johnson a également défendu la santé grossière de la «relation spéciale» – tout comme le Dr Biden et Carrie Symonds – et a nié que le président américain lui ait reproché de mettre en péril la paix en Irlande du Nord à cause du retrait désordonné de la Grande-Bretagne de l’UE.

« Non, il ne l’a pas fait, » répondit-il. « Mais ce que je peux dire, c’est que les États-Unis, Washington, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont une chose que nous voulons absolument tous faire, c’est de respecter l’accord du Vendredi saint de Belfast et de s’assurer que nous maintenons l’équilibre des processus de paix en cours.

« C’est un terrain d’entente absolument et je suis optimiste que nous pouvons le faire. »

Espérons que les Bidens ont vraiment apprécié le paysage car ils sont maintenant invités à assister à un barbecue sur la plage en compagnie de M. Johnson, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ce qui promet d’être une affaire froide et lugubre si la brise marine se levait.