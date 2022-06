G7 : Les dirigeants discutent du plafonnement du prix du gaz russe

SCHLOSS ELMAU, ALLEMAGNE –

Les dirigeants du Groupe des Sept ont envisagé lundi un éventuel plafonnement du prix des exportations de gaz russe comme un moyen de réduire le financement de la guerre de Vladimir Poutine avec l’Ukraine.

La hausse du prix du pétrole a créé un boom des revenus pour la Russie alors qu’elle poursuit son assaut contre le pays voisin, sapant les sanctions imposées par les pays occidentaux – y compris ceux représentés par les dirigeants au sommet du G7 à Schloss Elmau, une station balnéaire du sud de l’Allemagne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a tenu une réunion de deux heures avec les dirigeants du G7 en début de journée. Lors d’une apparition virtuelle, il a expliqué ce dont son pays avait besoin, notamment des sanctions plus sévères pour empêcher Poutine de financer la guerre.

Les dirigeants se sont engagés dans un communiqué à soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre 74 autres personnes et entreprises en Russie et en Biélorussie, et d’autres devraient arriver mardi.

Les responsables du gouvernement canadien présents au sommet, qui ont fourni un briefing aux médias à condition qu’ils ne soient pas identifiés, ont déclaré qu’un plafond sur le prix du pétrole russe pourrait contribuer à réduire les bénéfices du pays sur une source majeure de revenus. Ils ont également reconnu que les détails sont toujours en préparation.

Certains analystes du marché doutent de l’efficacité d’un plafonnement des prix du pétrole russe, car son application par le G7 dépendrait probablement de la coopération de l’Inde et de la Chine.

“On peut se demander si des pays comme l’Inde et la Chine accepteront de cesser d’acheter du pétrole russe, d’autant plus qu’il se négocie à un rabais significatif sur le prix du marché mondial”, a déclaré Carsten Fritsch, analyste des matières premières à la Commerzbank, à l’Associated Press.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été invité au sommet du G7 par son hôte, le chancelier allemand Olaf Scholz.

Début juin, le pays de 1,4 milliard d’habitants avait acheté près de 60 millions de barils de pétrole russe cette année, contre 12 millions de barils pour l’ensemble de 2021, selon Kpler, une société de données sur les matières premières.

Lors d’une séance photo avec le G7 et d’autres dirigeants, Modi a serré la main de Trudeau avec enthousiasme alors qu’il s’approchait. Mais plus tard, lors d’un tête-à-tête, le ton était beaucoup plus sombre.

Les deux discuteraient de l’impact de la guerre de la Russie sur l’Ukraine, de la démocratie et des droits de l’homme, a déclaré Trudeau en s’asseyant avec Modi.

Les dirigeants du G7, qui comprend également les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Japon, devraient rendre public leur consensus final à l’issue de leur sommet mardi.

Ils se joindront ensuite à d’autres à Madrid pour une réunion de l’OTAN afin de discuter des implications militaires du conflit.

Le conflit en Ukraine a été un thème récurrent lors des rencontres de Trudeau avec les dirigeants mondiaux en Allemagne, ainsi que la semaine dernière lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth au Rwanda.

“Le Canada est convaincu que les Ukrainiens méritent de vivre en paix”, a déclaré Trudeau dans un communiqué écrit annonçant les nouvelles sanctions lundi.

« Vladimir Poutine et son régime ont causé des douleurs et des souffrances indicibles en Ukraine et partout dans le monde. Ensemble, avec nos homologues du G7, le Canada intensifie ses pressions continues et coordonnées pour mettre fin à la guerre de choix de Vladimir Poutine.

Les nouvelles sanctions incluent six personnes et 46 entités liées au secteur de la défense russe, 15 Ukrainiens qui soutiennent l’occupation russe du pays et 13 personnes liées au gouvernement et à la défense et deux entités en Biélorussie.

Le gouvernement canadien prévoit également d’imposer des sanctions contre les agents de désinformation et de propagande parrainés par l’État contrôlés par de hauts responsables gouvernementaux, a déclaré Trudeau, dans le but de contrer la désinformation du Kremlin.

Le Canada interdira également l’exportation de technologies de pointe qui amélioreraient les capacités de fabrication de la défense nationale de la Russie.

Trudeau a également annoncé que le Canada, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, interdiront l’importation de certains produits en or en provenance de Russie, excluant la marchandise des marchés internationaux formels.

La Russie était sur le point de faire défaut sur sa dette extérieure dimanche pour la première fois depuis la révolution bolchevique de 1917, aliénant davantage le pays du système financier mondial.

La Russie qualifie tout défaut d’artificiel parce qu’elle a l’argent pour payer ses dettes, mais affirme que les sanctions ont gelé ses réserves de devises étrangères détenues à l’étranger.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants du G7, Zelenskyy a déclaré qu’il voulait voir la fin de la guerre d’ici l’hiver et nier la victoire de la Russie, ont déclaré des responsables canadiens lors du briefing, mais le président ukrainien n’a pas précisé à quoi il espère que cela ressemblera, ou quel genre de trêve il pourrait accepter.

Il a également exhorté les dirigeants à commencer à planifier la reconstruction éventuelle des communautés et des infrastructures ukrainiennes qui ont été détruites par les bombardements et les combats russes.

La Russie a annoncé lundi sa propre série de nouvelles sanctions contre le Canada, ciblant 43 Canadiens, dont l’ancien conseiller du premier ministre Gerry Butts, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney et la stratège conservatrice Jenni Byrne.

Avant la réunion, Trudeau et Scholz se sont entretenus lors d’une promenade depuis le manoir, ou schloss en allemand, jusqu’à l’un des prés, niché entre le bâtiment et la vue sur la montagne.

“Nous sommes ΓǪ prudents que nous aiderons l’Ukraine autant que possible, mais que nous évitons également qu’il y ait un grand conflit entre la Russie et l’OTAN”, a déclaré Scholz aux médias lors d’une séance de photos avec Trudeau.

La nuit précédente, à Kiev, la capitale ukrainienne, des semaines de calme général ont été brisées par des tirs de missiles russes. Les missiles ont touché un jardin d’enfants et un immeuble résidentiel, tuant un homme et blessant une femme et un enfant, a déclaré le maire de la ville.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juin 2022.



— Avec des fichiers de l’Associated Press



____



