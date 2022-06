G7 : le PM Trudeau rejoint ses collègues dirigeants en Allemagne

SCHLOSS ELMAU, ALLEMAGNE –

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé virtuellement aux dirigeants du G7 lors de leur sommet en Allemagne alors qu’ils discutaient de la menace pour la stabilité mondiale posée par l’invasion de son pays par la Russie.

Les dirigeants se sont réunis dans une salle de réunion lumineuse et magnifique à Schloss Elmau, en Allemagne, un véritable château au sommet d’une montagne entouré de prairies fleuries et de vues époustouflantes.

Zelenskyy est apparu sur un petit moniteur regardant le groupe, le visage de pierre, devant un fond gris.

Le conflit a été un thème récurrent lors des réunions du premier ministre Justin Trudeau avec les dirigeants mondiaux à Schloss Elmau, en Allemagne, ainsi que la semaine dernière lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth au Rwanda.

Trudeau s’est entretenu avec Zelenskyy le premier jour du sommet du G7 pour savoir ce qu’il attend des dirigeants. Selon le compte Twitter de Zelenskyy, les deux ont parlé d’augmenter le soutien de la défense pour le pays assiégé.

Les dirigeants des économies les plus développées du monde ont consacré leur première séance de la journée à discuter de la guerre et à écouter les appels de Zelenskyy pour plus d’aide.

Avant la réunion, Trudeau et l’hôte du sommet, le chancelier Olaf Scholz, ont pris la parole lors d’une promenade depuis le manoir, ou schloss en allemand, jusqu’à l’une des prairies, nichée entre le bâtiment et la vue sur la montagne.

“Nous sommes prudents d’aider l’Ukraine autant que possible, mais nous évitons également qu’il y ait un grand conflit entre la Russie et l’OTAN”, a déclaré Scholz aux médias lors d’une séance de photos avec Trudeau.

La nuit précédente à Kiev, la capitale ukrainienne, des semaines de calme général ont été brisées par des tirs de missiles russes. Les missiles ont touché un jardin d’enfants et un immeuble résidentiel, tuant un homme et blessant une femme et un enfant, a déclaré le maire de la ville.

Si les dirigeants du G7 sont unis dans leur condamnation de la Russie, ils devraient également rencontrer Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui a été invité au sommet mais qui a également resserré les liens économiques et diplomatiques avec la Russie ces derniers mois.

Trudeau rencontrera également Modi en tête-à-tête lors d’une réunion privée.

Dimanche, le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie qui interdiraient l’importation d’or russe, la plus grande exportation non énergétique du pays.

Le gouvernement britannique affirme que la même chose s’appliquera au Canada, aux États-Unis et au Japon, ce qui, dans le cadre d’un effort combiné, exclurait la Russie des marchés formels. L’idée est de “faire monter la pression sur la machine de guerre russe”, en privant le pays de fonds pour financer le conflit.

La Russie était sur le point de faire défaut sur sa dette extérieure pour la première fois depuis la révolution bolchevique de 1917 dimanche, aliénant davantage le pays du système financier mondial.

La Russie qualifie tout défaut d’artificiel parce qu’elle a l’argent pour payer ses dettes, mais affirme que les sanctions ont gelé ses réserves de devises étrangères détenues à l’étranger.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juin 2022



