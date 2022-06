G7 : Le Canada soulèvera les préoccupations des petits pays du Commonwealth

KIGALI, Rwanda –

Le Premier ministre Justin Trudeau se dirige vers le G7 en Allemagne samedi sans consensus du Commonwealth pour condamner l’invasion russe de l’Ukraine, mais avec un chœur de pays appelant à l’aide pour surmonter les retombées de la guerre.

Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly sont arrivés mercredi à Kigali, la capitale du Rwanda, pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui a été dominée par les préoccupations des nations qui souffrent de pénurie alimentaire.

Dans le communiqué final du sommet, les 54 pays du Commonwealth ont déclaré avoir discuté du conflit en Ukraine, « souligné la nécessité de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États », et « souligné que tous les pays doivent rechercher une résolution pacifique de tous les différends en conformément au droit international. »

Les pays se sont abstenus de condamner la Russie, comme Trudeau et le Premier ministre britannique Boris Johnson l’ont fait tout au long du sommet.

“Je peux vous assurer que le sujet de la défense de l’Ukraine a été beaucoup discuté”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse après la conclusion du sommet, faisant référence à un “langage fort” dans le communiqué.

La plupart des nations du Commonwealth ont condamné les actions de la Russie lors d’un vote aux Nations Unies en mars, mais 10 se sont abstenues. Parmi eux se trouve l’Inde, dont le Premier ministre Narendra Modi a choisi de ne pas assister au sommet du Commonwealth et s’est plutôt entretenu virtuellement avec les dirigeants de la Russie, de la Chine, du Brésil et de l’Afrique du Sud.

Trudeau a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait mené une campagne de désinformation et avait même “raconté des mensonges éhontés”, notamment en blâmant la crise de la sécurité alimentaire sur les sanctions occidentales contre la Russie.

Il a déclaré que la pénurie alimentaire découlait des actions illégales de la Russie, notamment le blocus de ports clés, ainsi que le ciblage délibéré des installations de stockage de céréales ukrainiennes par des frappes de missiles de croisière.

“J’ai été très clair avec nos amis et partenaires autour de la table, et pas seulement sur la responsabilité de la Russie, mais sur la manière dont le Canada et l’Occident interviennent”, a déclaré Trudeau.

Le Canada soulèvera la menace croissante de famine lors du G7 à Schloss Elmau en Allemagne, a déclaré Joly.

Elle a déclaré que le Canada était en «mode écoute» lors des réunions du Commonwealth, où les dirigeants des petits pays ont pu s’exprimer sans la présence dominante des États-Unis, de la Russie et de la Chine.

“Ce qui est clair pour nous, c’est que la Russie arme la nourriture et fait payer un lourd tribut à de nombreux pays dans le monde, et met 50 millions de vies en danger”, a déclaré Joly aux journalistes vendredi au Rwanda.

Trudeau avait tenté de rencontrer le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pendant plusieurs jours lors du sommet du Commonwealth, mais la rencontre a été reportée à plusieurs reprises et finalement annulée.

Peu de temps après l’arrivée de Trudeau au Rwanda, le gouvernement a annoncé que le Canada affecterait un nouvel ambassadeur à l’Union africaine, qui a souffert des pénuries alimentaires infligées au continent à la suite de la guerre en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et Poutine ont rencontré des représentants de l’Union africaine, la Russie accusant les sanctions contre son gouvernement d’avoir arrêté le flux de céréales.

À la fin du sommet du Commonwealth, Trudeau a annoncé un financement de 94 millions de dollars pour diverses initiatives d’éducation et de 120 millions de dollars pour soutenir l’égalité des sexes et les droits des femmes dans les pays du Commonwealth.

Certaines des autres voix que le Premier ministre a promis de centrer lors de ses réunions internationales, y compris le sommet du G-7, appartiennent à des jeunes leaders qui ont pris la parole lors d’un événement samedi matin axé sur les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes du monde entier.

Certains des délégués ont parlé des effets dévastateurs du changement climatique, en particulier autour des nations insulaires éloignées où les infrastructures ne peuvent pas résister aux catastrophes naturelles et où les efforts de reconstruction prennent des années. L’assaut a des répercussions sur les services d’éducation et de santé, a déclaré un délégué au forum.