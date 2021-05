G7: la Grande-Bretagne accordera à l’ambassadeur de l’UE le statut diplomatique complet après une longue dispute

La Grande-Bretagne a accordé un statut diplomatique complet à la mission de l’Union européenne à Londres, mettant fin à un conflit prolongé dans lequel le gouvernement de Boris Johnson était accusé de placer le dogme du Brexit au-dessus du protocole international.

L’accord d’accorder à l’ambassadeur João Vale de Almeida et à ses collègues les mêmes droits que celui de la mission d’un État souverain est intervenu lors de la visite du chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, au sommet du G7.

La décision du gouvernement britannique renverse sa position antérieure, qui ne reconnaissait l’ambassade de l’UE que comme celle d’une organisation internationale. Il a suscité une réaction de colère à Bruxelles, M. Borrell déclarant: «Nous n’accepterons pas que le Royaume-Uni soit le seul pays au monde qui n’accepte pas la délégation de l’UE comme l’équivalent d’une mission diplomatique.»

Anthony Blinken, le secrétaire d’État américain, fait partie des participants à la conférence des ministres des Affaires étrangères du groupe. Contrairement à Donald Trump, qui a fermement défendu le Brexit, l’administration de Joe Biden a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis voulaient des relations amicales entre Londres et Bruxelles.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a tenté de résoudre le problème, disent des diplomates européens.

Dans une déclaration commune, MM. Borrell et Raab ont déclaré: «Nous sommes heureux d’avoir conclu ensemble, sur la base de la bonne volonté et du pragmatisme, un accord d’établissement pour la délégation de l’UE au Royaume-Uni.

«L’ambassadeur de l’UE aura un statut cohérent avec les chefs de mission des Etats, notamment l’agrément et la présentation des lettres de créance au chef de l’Etat. Le personnel de la délégation de l’UE disposera des privilèges et immunités nécessaires pour fonctionner efficacement, tout en permettant une administration efficace de la justice, et nous sommes impatients d’aller de l’avant et de relever ensemble les défis mondiaux. »

Une des raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne accepte maintenant de mettre fin à la dispute, selon des sources diplomatiques, est que Bruxelles avait clairement indiqué que l’ambassadrice britannique récemment arrivée auprès de l’Union européenne, Lindsay Appleby, fera face à des restrictions jusqu’à ce que la question soit réglée.

M. Appleby, qui a pris ses fonctions à Bruxelles il y a quatre mois de son ancien poste de directeur général, Sortie UE, au ministère des Affaires étrangères, a été exclu des communications officielles de l’UE envoyées à d’autres légations.

En plus de la réticence de certains Brexiters au gouvernement à accepter le statut de souverain d’une ambassade de l’Union européenne, il y aurait eu des appréhensions quant à l’extension des privilèges diplomatiques à la suite du cas de Harry Dunn, décédé dans un accident de la route en août 2019 impliquant son conjoint. d’un diplomate américain.

Anna Sacoolas, l’épouse de Jonathan Sacoolas, un officier de la CIA basé dans une station d’écoute de l’armée de l’air américaine à RAF Croughton, dans le Northamptonshire, a fui le pays avec l’aide de responsables américains revendiquant l’immunité diplomatique.

Le Crown Prosecution Service (CPS) avait déclaré que Mme Sacoolas devait être accusée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse à la suite du meurtre de M. Dunn, 19 ans, qui conduisait une motocyclette au moment de l’accident. Le ministère de l’Intérieur a déposé une demande formelle auprès des autorités américaines pour l’extradition de Mme Sacoolas.

Les responsables britanniques et européens affirment que les failles du type révélées par l’affaire n’existeront pas dans le cadre de l’accord sur la mission de l’Union européenne.

L’accord sur le statut diplomatique est intervenu alors que Michel Barnier produisait une critique féroce de l’approche britannique du Brexit. Le négociateur en chef de l’UE affirme dans des journaux qui viennent d’être publiés qu’il a été déterminé par «les querelles, les coups bas, les trahisons multiples et les ambitions contrariées d’un certain nombre de députés conservateurs».

Décrivant les luttes intestines du Parti conservateur, il a soutenu que le résultat était «du piratage politique… Ils iront à n’importe quelle longueur. L’équipe actuelle de Downing St n’est pas à la hauteur des défis du Brexit ni de la responsabilité qui leur incombe d’avoir voulu le Brexit. Simplement, je ne leur fais plus confiance.

La dispute au sujet de l’ambassade de l’UE a également entraîné des allégations d’indignité britannique. Le gouvernement semblait ignorer ses obligations en tant que signataire du traité de Lisbonne en 2010, qui a mis en place les missions de l’UE déclarant qu’elles devraient bénéficier des « privilèges et immunités équivalents à ceux mentionnés dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques … » .

Les critiques ont souligné que les missions diplomatiques de l’Union européenne bénéficient des mêmes droits que ceux des États souverains dans 143 pays du monde, de l’Afghanistan à la Zambie, y compris dans les États dotés des plus grandes économies du monde – les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Inde.

C’est le cas même dans les pays sur lesquels l’Union européenne a imposé des sanctions, comme la Russie, la Syrie et le Venezuela, ainsi que dans d’autres États où les missions ont obligé les gouvernements à rendre des comptes sur les violations des droits de l’homme.

L’antipathie envers une nouvelle mission de l’UE est apparue peu de temps après le vote sur le Brexit avec certains députés eurosceptiques, dont le chef des Communes, Jacob Rees Mogg, suggérant que le bâtiment où elle est basée, Europa House à Smith Square, Westminster, devrait être remis à les conservateurs parce que c’était le quartier général du parti.

À un moment donné au cours des négociations, le gouvernement britannique a proposé que la mission de l’UE ait le même statut que les organismes multinationaux, tels que, par exemple, l’Organisation maritime internationale.

Cependant, la position du gouvernement avait été largement critiquée par des députés et des pairs, y compris les présidents conservateurs des comités des affaires étrangères et de la défense des Communes, Tom Tugdenhat et Tobias Ellwood, et l’ancien chef du parti et ministre des Affaires étrangères William Hague, qui ont plaidé pour le statut diplomatique de la mission. .