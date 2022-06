G7 en Allemagne : Qu’est-ce que le sommet a accompli ?

ELMAU, Allemagne –

Les dirigeants des démocraties les plus riches du monde ont adopté une position unie pour soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra” alors que l’invasion russe se poursuit, et ont déclaré qu’ils exploreraient des mesures de grande envergure pour plafonner les revenus du Kremlin provenant des ventes de pétrole qui financent la guerre.

La déclaration finale mardi du sommet du Groupe des Sept en Allemagne a souligné leur intention d’imposer “des coûts économiques graves et immédiats” à la Russie. Il a omis des détails clés sur la façon dont les plafonds des prix des combustibles fossiles fonctionneraient dans la pratique, organisant davantage de discussions dans les semaines à venir pour “explorer” des mesures visant à interdire les importations de pétrole russe au-dessus d’un certain niveau.

Cela toucherait une source de revenus russe clé et, en théorie, aiderait à atténuer les flambées des prix de l’énergie et l’inflation qui affectent l’économie mondiale à la suite de la guerre.

“Nous restons fidèles à notre engagement envers notre coordination sans précédent sur les sanctions aussi longtemps que nécessaire, agissant à l’unisson à chaque étape”, ont déclaré les dirigeants.

Les dirigeants ont également convenu d’interdire les importations d’or russe et d’intensifier l’aide aux pays touchés par des pénuries alimentaires par le blocus des expéditions de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Le plafonnement des prix fonctionnerait en théorie en empêchant les fournisseurs de services tels que les expéditeurs ou les assureurs de traiter du pétrole dont le prix dépasse un niveau fixe. Cela pourrait fonctionner car les fournisseurs de services sont principalement situés dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni et sont donc à la portée de sanctions. Pour être efficace, il faudrait cependant qu’il implique autant de pays consommateurs que possible, en particulier l’Inde, où les raffineurs s’arrachent le pétrole russe bon marché boudé par les commerçants occidentaux. Les détails sur la manière dont la proposition serait mise en œuvre ont été laissés à la poursuite des pourparlers dans les semaines à venir.

Les États-Unis ont déjà bloqué les importations de pétrole russe, qui étaient de toute façon faibles. L’Union européenne a décidé d’imposer une interdiction sur les 90 % du pétrole russe qui arrive par voie maritime, mais cela n’entre en vigueur qu’à la fin de l’année, ce qui signifie que l’Europe continue d’envoyer de l’argent à la Russie pour l’énergie tout en condamnant la guerre. Pendant ce temps, la hausse des prix mondiaux du pétrole a atténué le coup porté aux revenus de la Russie, même si les commerçants occidentaux évitent le pétrole russe.

Les thèmes de l’énergie étaient à l’avant-plan du sommet tout au long du sommet. L’Europe se démène pour trouver de nouvelles sources de pétrole et de nouveaux approvisionnements en gaz alors que la Russie réduit ses approvisionnements en gaz dans ce que les dirigeants considèrent comme une décision politique. Pendant ce temps, les prix élevés de l’énergie sont un casse-tête pour les consommateurs des pays du G7.

L’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz, a défendu la décision du G7 d’assouplir les engagements de mettre fin au soutien public aux investissements dans les combustibles fossiles, affirmant que la guerre en Ukraine signifie qu’un soutien limité dans le temps pour de nouveaux projets d’extraction de gaz naturel pourrait être nécessaire.

Les pays du G7 ont déclaré mardi dans un communiqué à la fin de leur sommet de trois jours que “dans ces circonstances exceptionnelles, un investissement soutenu par l’État dans le secteur du gaz peut être approprié comme réponse temporaire”.

Avant la clôture du sommet, les dirigeants se sont joints à la condamnation de ce qu’ils ont qualifié d’« abominable » attaque russe contre un centre commercial de la ville de Kremechuk, la qualifiant de crime de guerre et jurant que le président Vladimir Poutine et les autres personnes impliquées « seront tenus responsables ».

Les dirigeants des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, du Canada et du Japon se sont engagés lundi à soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra” après s’être entretenus par liaison vidéo avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

L’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré qu’il “a une fois de plus exposé avec beaucoup d’emphase la situation telle que l’Ukraine la voit actuellement”. Le discours de Zelenskyy est intervenu quelques heures avant que les responsables ukrainiens ne signalent une frappe mortelle de missiles russes sur un centre commercial bondé dans la ville centrale de Krementchouk.

Depuis l’hôtel isolé Schloss Elmau dans les Alpes bavaroises, les dirigeants du G7 se rendront à Madrid pour un sommet des dirigeants de l’OTAN, où les retombées de l’invasion russe de l’Ukraine domineront à nouveau l’ordre du jour. Tous les membres du G7 autres que le Japon sont membres de l’OTAN et le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été invité à Madrid.

Zelenskyy s’inquiète ouvertement que l’Occident soit fatigué par le coût d’une guerre qui contribue à la flambée des coûts de l’énergie et à la hausse des prix des biens essentiels dans le monde entier. Le G7 a cherché à apaiser ces inquiétudes.

Alors que le rassemblement annuel du groupe a été dominé par l’Ukraine et par les effets d’entraînement de la guerre, comme la remise en question de l’approvisionnement alimentaire dans certaines parties du monde causée par l’interruption des exportations de céréales ukrainiennes, Scholz a tenu à montrer que le G7 a également peut aller de l’avant avec les priorités d’avant-guerre.

Les membres du Groupe des sept grandes économies se sont engagés mardi à créer un nouveau “club climatique” pour les nations qui souhaitent prendre des mesures plus ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cette décision, défendue par Scholz, verra les pays qui rejoindront le club convenir de mesures plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le but d’empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit) au cours de ce siècle par rapport à l’époque préindustrielle.

Les pays qui font partie du club essaieront d’harmoniser leurs mesures de manière à ce qu’elles soient comparables et évitent que les membres imposent des tarifs liés au climat sur les importations des uns et des autres.

S’exprimant à la fin du sommet de trois jours à Elmau, en Allemagne, Scholz a déclaré que l’objectif était de “s’assurer que la protection du climat est un avantage concurrentiel, et non un inconvénient”.

Il a déclaré que les détails du club climatique prévu seraient finalisés cette année.