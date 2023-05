G4D Open: Brendan Lawlor devance Kipp Popert d’un coup pour remporter l’événement inaugural à Woburn | Nouvelles du golf

Brendan Lawlor a remporté le premier G4D Open par deux tirs du numéro 1 mondial Kipp Popert

Brendan Lawlor a résisté au n ° 1 mondial Kipp Popert pour remporter le premier G4D Open à Woburn par deux coups vendredi.

L’Irlandais, classé une place derrière l’Anglais Popert au deuxième rang du classement des joueurs handicapés, a raté ses trois premiers trous le dernier jour pour perdre temporairement son avance, mais a ensuite pris de l’avance sur le neuf de retour.

Lawlor a vu un avantage de deux coups réduit à un après avoir bogey le 16e et l’écart n’est resté qu’un coup après que les deux joueurs aient paré le 17e – avant que les espoirs de Popert ne se terminent lorsqu’il a trouvé les arbres à 18 ans et a ensuite laissé tomber un tir.

La normale de Lawlor lui a laissé trois points pour l’événement et la journée, avec Popert deux de retour sur cinq pour le tournoi après un tour final à quatre points alors qu’il a raté une sixième victoire sur le G4D Tour lors de la saison 2022/23.

L’Espagnol Juan Postigo a terminé troisième avec huit au-dessus du par.

Un peloton de 80 golfeurs amateurs et professionnels masculins et féminins a participé cette semaine, s’affrontant dans des classes sportives qui couvrent diverses catégories en position debout, intellectuelle, visuelle et assise.

Popert est né avec une forme de paralysie cérébrale appelée diplégie spastique, tandis que Lawlor souffre d’une maladie rare appelée syndrome d’Ellis-van Creveld, caractérisée par une taille plus courte et des membres plus courts.