G20: Xi chinois affronte Trudeau à propos de discussions “fuites”

En marge d’une réunion du G20, le président chinois Xi Jinping a exprimé son mécontentement envers le Premier ministre Justin Trudeau que les détails de la brève réunion du couple mardi aient été “divulgués” à la presse.

L’interaction rarement capturée s’est produite lors de la session de clôture du G20 à Bali, en Indonésie. La vidéo, enregistrée par une caméra de pool de télévision voyageant dans le cadre d’une délégation de médias suivant le Premier ministre, montre Xi disant à Trudeau qu’il n’est pas approprié que les détails de la conversation de mardi aient été partagés avec la presse.

“Tout ce dont nous discutons a été divulgué dans le journal, ce n’est pas approprié”, a déclaré Xi à Trudeau.

“Et ce n’est pas ainsi que la conversation a été menée”, a-t-il ajouté.

La réponse de la Chine à Trudeau et ce dont la Chine a parlé lors de la réunion de mardi ne sont pas clairs.

Trudeau, qui interrompt Xi, répond en soulignant l’importance d’un dialogue «libre et ouvert» au Canada et de la liberté de la presse.

“Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir”, a déclaré Trudeau. “Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.”

