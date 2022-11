G20: Trudeau arrive en Indonésie pour le sommet

BALI, INDONÉSIE –

Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé lundi à Bali, en Indonésie, pour un rassemblement de dirigeants des pays du G20.

Les 20 plus grandes économies du monde se réunissent chaque année pour tenter d’atténuer collectivement les risques pour le système économique mondial et de trouver des progrès sur des questions allant du changement climatique à la sûreté nucléaire.

En tant qu’hôte du sommet, l’Indonésie a demandé aux dirigeants de se concentrer sur le renforcement des systèmes de santé et le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique.

L’Indonésie a souligné l’importance de se concentrer sur le consensus plutôt que sur la division, un point de vue en contradiction avec Ottawa.

“Mon objectif sera de m’assurer que le monde s’unit pour renforcer le fait que (le président russe Vladimir) Poutine a fait un choix terrible, terrible lorsqu’il a décidé d’envahir un pays voisin pacifique”, a déclaré Trudeau dimanche, en référence au conflit en cours. guerre en Ukraine.

Ses remarques sont intervenues à la fin du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge.

“La Russie est directement et uniquement responsable d’une grande partie des défis auxquels le monde est actuellement confronté, qu’il s’agisse de la crise migratoire mondiale, de la crise alimentaire mondiale (ou de la) crise énergétique mondiale”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Phnom. Penh.

Moscou envoie son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au sommet de Bali après des semaines de spéculations sur la participation de Poutine. Trudeau a noté que le sommet était destiné aux chefs de gouvernement.

“En général, je n’ai pas d’intérêt particulier à parler à Lavrov”, a déclaré Trudeau en français.

Certains États du G20 disent vouloir maintenir des liens avec la Russie malgré le conflit.

Ces derniers mois, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud se sont abstenues de participer aux résolutions des Nations unies condamnant la Russie, et leurs dirigeants seront au sommet.

Trudeau a déclaré que cela équivaut à un flic alors que la guerre en Ukraine affecte tout le monde.

“C’est au cœur de la raison pour laquelle tant de nos concitoyens luttent en ce moment, et il serait irresponsable pour nous, en tant que dirigeants, de ne pas nous réunir pour le reconnaître”, a-t-il déclaré en anglais.

“Même les pays qui ne se sont pas prononcés aussi clairement que je pense qu’ils le devraient (…) se lèveront toujours pour défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté.”

La réunion survient alors que les chefs de file de l’industrie canadienne cherchent à approfondir leurs liens avec l’Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé au monde dont l’économie est en plein essor.

Le taux de pauvreté de l’Indonésie est passé d’un quart de la population au tournant du millénaire à 9,78 % en 2020. Près des deux tiers de la population d’environ 280 millions sont en âge de travailler.

Mais le COVID-19 a ralenti le boom économique du pays et le changement climatique menace le plus grand archipel du monde, avec au moins un tiers de sa population menacée de catastrophes naturelles.

L’Indonésie est un important émetteur de gaz à effet de serre, et le Canada a poussé le gouvernement à mieux préserver sa forêt tropicale et ses tourbières. Ottawa a fait valoir que la poursuite du développement économique de l’Indonésie menace sa vaste biodiversité.

Ottawa a mené deux rondes de négociations pour un accord commercial avec l’Indonésie, visant à accroître les 3,5 milliards de dollars de commerce bilatéral annuel.

Au cours des dernières années, l’échange a été à peu près également partagé, le Canada vendant principalement des céréales, des engrais, de la pâte de bois et des oléagineux, et achetant à l’Indonésie du caoutchouc, du matériel électrique et des vêtements.

Le Canada a joué un rôle clé dans l’obtention de l’indépendance de l’Indonésie vis-à-vis des Pays-Bas en 1949. L’ambassadeur d’Ottawa auprès de l’ONU, le général Andrew McNaughton, a aidé à débloquer une impasse dans les négociations entre les deux. Les relations entre Ottawa et Jakarta ont été relativement fluides, mis à part les différends des années 1990 autour des droits de l’homme et les tumultes au Timor oriental.

À Bali, le président chinois Xi Jinping assistera au sommet du G20, mais Trudeau n’a pas précisé s’il souhaitait le rencontrer. Le sommet a lieu alors que les conservateurs demandent une enquête en Chine qui aurait interféré dans les élections générales de 2019 au Canada.

Lors de sa participation au sommet de l’ASEAN, Trudeau a fait des annonces visant à approfondir les liens avec l’Asie du Sud-Est en guise de contrepoids à la Chine.

Il prévoit de rencontrer de nombreux chefs de gouvernement pendant son séjour en Indonésie, et son bureau a confirmé son intention de rencontrer pour la première fois en personne le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre italien Giorgia Meloni.

L’avion de Trudeau a quitté le Cambodge avec une heure et demie de retard lundi, ce qui, selon son bureau, était dû à des problèmes de clarification de la trajectoire de vol. Ce retard a reporté une rencontre prévue avec le président indonésien Joko Widodo.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 novembre 2022.