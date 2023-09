G20 : Rishi Sunak rencontre Narenda Modi alors que les dirigeants appellent à une « paix durable » en Ukraine | Actualités politiques

Rishi Sunak se dit convaincu qu’un accord commercial sera conclu entre le Royaume-Uni et l’Inde après sa rencontre avec Narendra Modi au sommet du G20.

Même si M. Sunak s’était montré positif quant aux progrès des négociations avant la réunion à New Delhi avec le Premier ministre indien, il a prévenu qu’un accord n’était « pas acquis ».

S’exprimant après des discussions avec M. Modi, il a déclaré qu’il restait « un travail acharné » à faire sur l’accord commercial, mais il était « confiant qu’il y avait un accord à conclure ».

« Des accords commerciaux de cette ampleur et de cette ambition ne sont jamais faciles », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne fixerait jamais de « date limite arbitraire » à l’accord.

La réunion a eu lieu alors que les dirigeants du G20 sont parvenus à un consensus sur une déclaration appelant à une « paix durable en Ukraine ».

La formulation autour de la guerre en Ukraine s’est révélée controversée à l’approche du week-end, menaçant de laisser le sommet sans déclaration des dirigeants pour la première fois en 20 ans d’histoire.

Mais dans un communiqué, ils ont déclaré : « Nous appelons tous les États à respecter les principes du droit international, notamment l’intégrité territoriale et la souveraineté, le droit humanitaire international et le système multilatéral qui garantit la paix et la stabilité.

« Nous… saluons toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine. »

La déclaration ajoutait : « L’emploi ou la menace d’emploi d’armes nucléaires est inadmissible.

M. Sunak a déclaré que le communiqué utilisait un « langage très fort » sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’impact de la guerre sur les prix des denrées alimentaires et la nécessité de relancer l’accord sur les céréales de la mer Noire.

Le premier ministre est visiter Delhi pour la première fois en tant que Premier ministre pour assister au sommet du G20.

Une deuxième visite est envisagée plus tard cette année, dans l’espoir qu’un accord commercial puisse être conclu à ce moment-là.

M. Sunak a déclaré que si un accord commercial constitue un moyen important de renforcer les liens entre les deux pays, les dirigeants ont également discuté d’autres moyens d’approfondir leurs relations, notamment en matière de sécurité et de défense, d’éducation et de recherche.

Boris Johnson et Liz Truss ont fixé une date limite pour un accord commercial d’ici Diwali en octobre de l’année dernière, mais M. Sunak a rejeté ce calendrier, poussant à un accord plus approfondi plutôt qu’à un accord conclu rapidement.

Il a déjà déclaré à ses collègues du cabinet qu’il ne voulait pas d’un simple accord sur les biens, mais d’un accord global qui aborde les questions liées aux services.

L’accord serait retardé par un certain nombre de problèmes, notamment un désaccord sur le nombre de visas accordés aux Indiens pour travailler au Royaume-Uni et des divergences sur le niveau d’accès que les constructeurs automobiles britanniques devraient avoir au marché indien de 1,4 milliard d’habitants.

M. Sunak ne s’intéresserait pas à ce qu’il appelle « l’essentiel » des négociations.

Ailleurs lors du sommet, les dirigeants ont accordé le statut de membre permanent à l’Union africaine dans le but de rendre le G20 plus représentatif.

L’ordre du jour du G20 comprenait des questions cruciales pour les pays en développement, notamment les carburants alternatifs comme l’hydrogène, l’efficacité des ressources, la sécurité alimentaire et le développement d’un cadre commun pour les infrastructures publiques numériques.

Le sommet devrait être dominé par l’Occident et ses alliés, avec la guerre en Ukraine qui se profile à l’horizon. Le président chinois Xi Jinping n’est pas présent à la réunion et a envoyé à sa place le Premier ministre Li Qiang, tandis que Vladimir Poutine a envoyé à sa place le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.