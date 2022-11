G20: Rishi Sunak présentera un plan économique mondial lors du sommet – où il affrontera le bras droit de Poutine | Actualité politique

Rishi Sunak présentera un plan d’action économique en cinq points pour lutter contre l’instabilité mondiale et la hausse du coût de la vie lors du sommet du G20 de cette semaine – où il affrontera le ministre russe des Affaires étrangères et appellera le régime de Vladimir Poutine.

La premier ministre se rend à Bali pour s’entretenir avec les dirigeants des plus grandes économies du monde dans le cadre de son deuxième test sur la scène mondiale depuis son entrée en fonction il y a moins d’un mois, à la suite de son visite rapide des pourparlers sur le climat de la COP27 en Egypte.

Le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron et le chinois Xi Jinping seront tous présents aux pourparlers mardi et mercredi.

Ils devraient tous rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le confronter. Président Poutine sautera probablement la réunion malgré le fait que la Russie soit membre du G20, face à la condamnation de sa guerre en Ukraine.

M. Sunak a averti que la réunion de cette année ne sera pas “comme d’habitude” car le monde est confronté à l’ensemble de défis économiques le plus important depuis le premier G20 réunion en 2008, qui a eu lieu en réponse à la crise financière de l’époque.

Le Premier ministre a déclaré qu’il “appellerait le régime de Poutine” lors de la première rencontre entre un Premier ministre britannique et des responsables du gouvernement russe depuis le début de l’invasion en février.

Avant le voyage en Indonésie, le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré : “Nous profiterons absolument de chaque occasion pour confronter la Russie au sujet de ses actions illégales continues.

“Nous parlerons avec nos alliés d’une seule voix à ce sujet.”

Ce sera probablement la réunion du G20 la plus agitée de tous les temps, car les divisions entre les 20 principales économies mondiales sont si profondes que la “photo de famille” traditionnelle de tous les dirigeants a été annulée car de nombreux dirigeants ne voudront pas être photographiés avec quiconque du régime de Poutine. .

Les diplomates ont émis des doutes sur la capacité des dirigeants à publier un communiqué conjoint à la fin du sommet, comme cela se produit habituellement.

Alors que la plupart aimeraient s’entendre sur une déclaration condamnant la Russie, cela ne se produira pas car la Russie devrait l’accepter.

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré qu’il y ait ou non un communiqué ne fera aucune différence pour la position du Royaume-Uni, ajoutant; “Nous veillerons à ce que la position du Royaume-Uni soit entendue haut et fort tout au long du sommet et nous sommes convaincus que nous parlerons en accord avec un large éventail d’alliés.”

M. Sunak présentera un plan économique en cinq points appelant à :

• Ses collègues dirigeants pour diriger le soutien du gouvernement là où il est le plus nécessaire – dans leur propre pays et à l’échelle internationale

• La fin de la militarisation de la production et de la distribution alimentaires, y compris l’appel au renouvellement de l’Initiative céréalière de la mer Noire le 19 novembre et un engagement à l’échelle du G20 de ne jamais utiliser la nourriture comme une arme

• La sécurité énergétique de chaque pays doit être renforcée et réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en travaillant avec des partenaires pour débloquer les investissements nécessaires pour accélérer l’énergie verte

• L’ouverture du commerce mondial, y compris la promotion d’accords de libre-échange bilatéraux et la réforme de l’Organisation mondiale du commerce pour « libérer les opportunités du 21e siècle tout en s’attaquant à la manipulation des marchés mondiaux par des acteurs malveillants »

• Un financement honnête et fiable pour aider les pays en développement à croître durablement en veillant à ce que le système financier international puisse aider ces pays à se développer sans devenir dépendants des prêteurs.

M. Sunak rencontrera M. Biden pour la première fois, le couple devant tenir des pourparlers bilatéraux, mais la priorité du président américain est probablement de parler au président Xi pour établir des “lignes rouges” alors que les relations américano-chinoises restent tendues.

Le Premier ministre devrait également avoir des entretiens individuels avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

Après quelques mois difficiles dans la politique britannique, avec trois Premiers ministres en deux mois, M. Sunak voudra profiter du sommet pour restaurer la réputation de fiabilité et de stabilité de la Grande-Bretagne.

Le sommet sera également l’occasion d’influencer un agenda international avant la déclaration d’automne de la chancelière ce jeudi, a déclaré le porte-parole de M. Sunak.

Le Premier ministre a déclaré: “Plus tard cette semaine, la déclaration d’automne expliquera comment nous allons mettre ce pays sur la bonne voie, mettre les finances publiques sur une base stable et faire baisser la dette.

“La création d’un système international stable qui protège les plus vulnérables sera un élément central de ce travail.

“Mais pour faire face à la plus grande crise économique de la décennie, il faudra un effort concerté des plus grandes économies du monde – ce ne sont pas des problèmes que nous pouvons résoudre seuls.

“Au G20, les dirigeants doivent intensifier leurs efforts pour corriger les faiblesses du système économique international que Poutine a exploitées pendant des années.”