G20 : Réaction au Xi chinois face à Trudeau

Les Canadiens se sont réveillés mercredi avec des images rarement capturées du premier ministre Justin Trudeau s’entretenant avec le président chinois Xi Jinping en marge d’une réunion du G20 en Indonésie.

Au cours de l’interaction, Xi a exprimé son mécontentement à l’égard de Trudeau au sujet des détails de ce dont les deux hommes ont discuté lors d’une brève réunion cette semaine qui ont été “divulgués” aux journalistes, tandis que Trudeau a cherché à défendre l’importance d’un dialogue “ouvert”.

Mais ce n’est pas seulement ce qui a été dit, mais comment cela a été dit, qui a attiré l’attention de certains, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine disant qu’il était « très inhabituel pour un dirigeant chinois d’agir de cette façon », et un signe que la Chine se sent que le Canada est « un pays mineur ».

De ce que le langage corporel des deux dirigeants mondiaux a transmis à la politique de l’interaction, voici ce qui se dit à Ottawa et par des experts Canada-Chine mercredi au sujet de l’échange.

SUR LE LANGAGE DU CORPS



Ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jaques :

“Je dirais d’abord qu’il est très inhabituel pour un dirigeant chinois d’agir ainsi, car il faut comprendre que dans la culture chinoise on n’est pas censé faire perdre la face à son interlocuteur, et on s’attend à ce que son interlocuteur ne vous fasse pas perdre la face. Mais on voit que Xi Jinping est volontaire, il a le visage rouge… Il est agité parce qu’il bouge les bras, chose qu’il ne fait pas d’habitude quand il rencontre quelqu’un. Et clairement il voulait faire passer un message. Malheureusement, nous n’avons pas entendu tout ce qu’il a dit parce que le premier ministre Trudeau a interrompu le traducteur pour repousser Xi Jinping. Tant mieux pour le premier ministre », a déclaré Saint-Jaques dans une entrevue avec CTV News.

«Mon impression de tout cela est que cela montre que Xi Jinping voulait envoyer un message clair au premier ministre et aux autres dirigeants et il n’y a pas beaucoup de sympathie, je dirais, pour M. Trudeau.… De toute évidence, Xi Jinping estime que le Canada C’est un pays mineur, il n’a pas beaucoup de temps pour Trudeau, et cela montre à quel point ce sera compliqué d’essayer de rétablir un minimum de relations… Je dirais que le respect fonctionne dans les deux sens. Et clairement, le premier ministre Trudeau n’aurait pas comme être réprimandé comme ça en public par Xi Jinping », a poursuivi Saint-Jaques.



Directeur général de l’Institut MacDonald Laurier Brian Lee Crowley :

“Eh bien, clairement, vous savez, Xi n’arrêtait pas d’essayer de se détourner du Premier ministre. Je pensais que son langage corporel traduisait un manque de respect, un désintérêt pour ce que disait le Premier ministre, et l’estime ou le manque d’estime dans lequel Xi tenait le premier ministre ? Je veux dire, il ne pouvait même pas se résoudre à le regarder », a déclaré Crowley, dans une interview sur CTV News Channel.

« Je pense que le premier ministre… ne répond pas seulement à l’opinion publique au Canada – qui est de plus en plus sceptique à l’égard de la Chine – mais qu’il subit également une pression considérable, je pense, de la part des États-Unis et d’autres alliés du monde démocratique libéral qui disent : ” Nous « durcissons notre position envers la Chine, et nous ne voyons aucune preuve que le Canada emboîte le pas. Et je pense que le Premier ministre ne visait pas uniquement Xi, mais aussi ces alliés qui veulent voir plus de preuves d’un peu d’épine dorsale dans la politique du Canada envers la Chine”, a poursuivi Crowley.

SUR LA POLITIQUE DE L’ÉCHANGE



Ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie François-Philippe Champagne :

“Écoutez, je n’étais pas présent, mais ce dont je suis content, c’est que le premier ministre se lève comme il le fait toujours pour le Canada et – et défend notre position et dit cela, comme je l’ai vu dans le rapport de presse , que nous ne tolérerons pas ce genre de choses en ce qui concerne l’ingérence… Je pense que nous devons interagir les yeux grands ouverts. C’est ce que je dirais », a déclaré Champagne lors d’une mêlée sur la Colline du Parlement.



Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong :

« Je pense que le premier ministre s’est rendu au sommet sans être préparé à représenter les intérêts et les valeurs du Canada. Nous n’avons pas encore reçu la stratégie indo-pacifique du gouvernement, et cela aurait dû être terminé il y a longtemps pour que le premier ministre ait pu se rendre au sommet préparé pour défendre les intérêts et les valeurs du Canada… Ce qui est plus important pour nous au Canada, c’est de prendre des mesures pour contrer l’ingérence de Pékin dans notre démocratie… Et c’est le problème avec le fait qu’il confine cette question à une conversation privée avec le président Xi… Je pense que le gouvernement prend lentement conscience de la menace contre laquelle nous leur demandons depuis des années d’agir… Ils n’ont pas agi », a déclaré Chong aux journalistes à la suite d’une réunion du caucus dans l’édifice de l’Ouest.



Heather McPherson, porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères :

« Ce n’est pas le premier incident diplomatique du premier ministre Trudeau, et cela n’améliorera certainement pas les relations diplomatiques avec la Chine. Les retards dans la nomination d’un ambassadeur n’aident pas non plus. En fin de compte, il est important que le Canada reste ferme contre les allégations. de l’ingérence étrangère de la Chine dans nos élections et nous devons saisir toutes les opportunités pour diversifier notre commerce. La Chine n’est pas un partenaire commercial fiable, et il est important que nous construisions des relations solides avec d’autres pays de la région”, a déclaré McPherson dans un communiqué. .



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver de CTV News