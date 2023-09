G20 : L’Ukraine s’en prend à la déclaration d’invasion russe, la qualifiant de « rien dont elle puisse être fière » | Nouvelles du monde

Kiev a critiqué la déclaration du sommet du G20 appelant à une « paix durable en Ukraine », mais sans condamner la Russie pour la guerre.

Dirigeants de 20 nations est parvenu à une déclaration consensuelle à le sommet à Delhi samedi, appelant tous les États à s’abstenir de recourir à la force pour s’emparer de territoires.

Le consensus a été une surprise car le groupe est divisé sur la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ayant précédemment insisté pour une condamnation ferme de la Russie dans la déclaration, tandis que d’autres pays ont exigé qu’on se concentre sur des questions économiques plus larges.

Annoncé par Narendra Modile Premier ministre indien, la déclaration disait : « Nous appelons tous les États à respecter les principes du droit international, notamment l’intégrité territoriale et la souveraineté, le droit humanitaire international et le système multilatéral qui garantit la paix et la stabilité.

« Nous saluons toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine. »

La déclaration ajoutait : « L’emploi ou la menace d’emploi d’armes nucléaires est inadmissible. »

L’Ukraine n’a pas tardé à critiquer la formulation de la déclaration, la qualifiant de « rien dont on puisse être fier » et soulignant qu’elle ne mentionnait pas la Russie.

Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur Facebook : « Il est clair que la participation de la partie ukrainienne [in the G20 meeting] aurait permis aux participants de mieux comprendre la situation. »

Rishi Sunak a déclaré que le communiqué utilisait un « langage très fort » sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’impact de la guerre sur les prix alimentaires et la nécessité d’une relance de l’accord céréalier de la mer Noire.

Moscou s’est retiré de l’accord en juillet en raison de ce qu’il a qualifié de manquement à répondre à ses demandes de mise en œuvre d’un accord parallèle assouplissant les règles pour ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais.

L’Inde, pays hôte du G20, a jusqu’à présent refusé de condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine.

Avant le sommet, Downing Street a déclaré que M. Sunak profiterait de sa rencontre avec M. Modi pour pousser l’Inde à adopter une position plus ferme envers la Russie.

Après la rencontre avec M. Modi samedi, M. Sunak n’a pas confirmé s’il avait abordé le sujet.

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a déclaré que la déclaration démontrait une position claire sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie en affirmant que l’intégrité territoriale des pays ne pouvait être remise en question par la violence.

S’exprimant depuis la salle, M. Scholz a déclaré : « C’est une déclaration qui soutient l’intégrité territoriale et souveraine de l’Ukraine ».

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 – que Moscou a qualifiée d’« opération spéciale » visant à « démilitariser » le pays – a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué des troubles économiques mondiaux.

Le sommet d’un week-end, auquel participent des chefs de gouvernement et d’État du monde entier, dont Joe Biden, devrait être dominé par l’Occident et ses alliés, avec la guerre en Ukraine qui se profile à l’horizon.

Parmi les dirigeants absents figurent le président chinois Xi Jinping, qui a envoyé à sa place son Premier ministre Li Qiang, et Vladimir Poutine, qui a envoyé le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à sa place.