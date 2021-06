G-III Apparel, US Concrete, QTS Realty Trust et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Amazon.com (AMZN) – Le PDG Jeff Bezos a annoncé que lui et son frère Mark rejoindront un gagnant d’enchères à bord du premier vol spatial habité de Blue Origin de Bezos le 20 juillet. Bezos devrait quitter ses fonctions de PDG d’Amazon le 5 juillet en faveur d’Andy Jassy.

Béton américain (USCR) – Le fournisseur de béton a accepté d’être racheté par le fabricant de matériaux de construction Vulcan Materials (VMC) pour 74 $ par action en espèces, soit environ 1,29 milliard de dollars. Il s’agit d’une prime de près de 30 % par rapport au cours de clôture de US Concrete vendredi de 57,14 $. Les actions US Concrete ont grimpé de 27,7% en pré-marché.

G-III Apparel (GIII) – Le fabricant de vêtements a déclaré un bénéfice trimestriel de 53 cents par action, contre une estimation consensuelle de 15 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. G-III a également publié des perspectives optimistes pour l’ensemble de l’année, notant la croissance des ventes de ses vêtements de sport et vêtements de travail. Ses actions ont progressé de 5,8% dans les échanges avant commercialisation.

Blackstone (BX), Carlyle Group (CG) – Les deux sociétés de capital-investissement, ainsi que Hellman & Friedman, ont convenu d’acheter la société de fournitures médicales Medline Industries pour environ 34 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé à The Le journal Wall Street. Il s’agirait de la plus grosse opération de LBO depuis la crise financière de 2008. Par ailleurs, le Journal rapporte que Blackstone annoncera un accord pour acheter l’opérateur de centre de données QTS Realty Trust (QTS) pour 6,7 milliards de dollars. Les actions de QTS ont bondi de 19,8% en pré-marché.

Actions « Meme » – Ces actions resteront sous les projecteurs, après de larges fluctuations la semaine dernière pour AMC Entertainment (AMC), Bed Bath & Beyond (BBBY), GameStop (GME), BlackBerry (BB) et Koss Corp (KOSS ). Les plus gros mouvements de précommercialisation sont venus de BlackBerry, en hausse de 1,4% et de Koss, en baisse de 2,7%.

Lordstown Motors (RIDE) – Lordstown Motors a reçu un avis de défaillance du Nasdaq en raison d’un dépôt tardif de son rapport trimestriel. La société de véhicules électriques a déclaré qu’elle avait l’intention de déposer son formulaire 10-Q dès que possible.

Biogen (BIIB) – Les actions du fabricant de médicaments ont gagné 2,2% en pré-commercialisation avant une décision attendue de la Food and Drug Administration sur le traitement expérimental de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, l’aducanumab. Le médicament serait le premier médicament majeur approuvé pour la maladie d’Alzheimer, mais certains experts disent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que le traitement offre des avantages significatifs.

Tesla (TSLA) – Tesla a annulé la production de son projet Tesla Model S Plaid+, une version haut de gamme du Model S avec une autonomie prévue de 520 milles. La Tesla Model S Plaid – avec une autonomie projetée de 390 milles – devrait sortir la semaine prochaine.

Microsoft (MSFT) – Microsoft a obtenu l’approbation des régulateurs antitrust américains pour son accord de 16 milliards de dollars pour l’achat de la société d’intelligence artificielle Nuance Communications (NUAN). Microsoft a déclaré que des examens étaient toujours en cours dans d’autres juridictions, mais qu’il prévoyait de conclure l’accord d’ici la fin de 2021.

KKR (KKR) – KKR achètera la société de services aéroportuaires Atlantic Aviation au propriétaire actuel Macquarie Infrastructure (MIC) pour près de 4,5 milliards de dollars, cherchant à profiter de la demande croissante de services de jets privés. KKR a ajouté 1,5% dans l’action de pré-commercialisation.

Visa (V) – Visa est passée de « surpondérée » à « neutre » chez Piper Sandler, qui a déclaré s’attendre à ce que l’opérateur de réseau de paiement profite davantage de la reprise américaine induite par les vaccins que son rival Mastercard (MA). Visa a ajouté 1,1% dans le pré-commercialisation.

Peloton (PTON) – Le fabricant d’équipements de fitness a été classé « achat » dans la nouvelle couverture de Loop Capital, qui note une baisse de 40% par rapport aux sommets de janvier et une attente selon laquelle l’impact financier des rappels de tapis roulants de l’entreprise est probablement surestimé. Peloton a augmenté de 1,2% dans les échanges avant commercialisation.