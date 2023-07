G Herbo plaide coupable à des accusations de fraude fédérales

G Herbo risque jusqu’à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable dans une affaire de fraude fédérale alléguant qu’il avait volé des identités pour des achats de luxe.

En décembre 2020, G Herbo a été répertorié dans une plainte fédérale alléguant qu’il avait conspiré pour frauder des entreprises afin de maintenir son style de vie de rappeur. Prétendument Herbo et ses partenaires commerciaux utilisé des informations volées pour acheter des chiots de luxe, réserver des jets privés et prendre des vacances extravagantes. Apparemment, le gouvernement fédéral enquêtait sur l’affaire depuis des années avant d’inculper les personnes impliquées. Les autorités affirment que dès 2017, Herbo et son partenaire Antonio Strong ont utilisé des informations volées pour une villa privée en Jamaïque. Herbo a été inculpé de 2 chefs d’accusation de complicité de vol d’identité aggravé et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Cependant, les accusations ne se sont pas arrêtées là. Lorsque des agents fédéraux ont interrogé Herb, il aurait affirmé qu’il n’avait aucun lien direct avec Strong. En outre, il aurait également déclaré qu’il ne lui avait jamais donné d’argent ni reçu quoi que ce soit de valeur de la part du coaccusé. Les agents fédéraux l’ont immédiatement accusé de leur avoir menti. Pendant toute l’épreuve, il a maintenu son innocence jusqu’à maintenant.

Selon le Tribune de Chicago, Herbo a changé d’avis sur la situation. Il a maintenant plaidé coupable aux accusations et encourt jusqu’à 20 ans de prison. Son accord de plaidoyer est toujours en cours, mais s’il est accepté, l’offre verra le rappeur de Chicago face à deux à trois ans. Espérons que pour l’amour de Herbo, le juge de district américain Mark G. Mastroianni est de bonne humeur lors de son audience de plaidoyer le 27 juillet.