G Herbo confronte Yung Miami à propos du bébé surprise de Diddy

G Herbo pose la question que nous mourrons tous d’envie de connaître lors de son apparition dans le dernier épisode de Caresha s’il vous plaît.

Mercredi, Yung Miami a partagé une bande-annonce de 45 secondes d’un prochain Caresha s’il vous plaît épisode, qui présente G Herbo comme son invité. Dans l’épisode, qui débute ce soir, le rappeur de City Girls n’a pas perdu de temps pour entrer dans le vif du sujet, le confrontant à des rumeurs de tromperie datant de 2019.

Vous ne pouvez pas reprocher à G Herbo d’avoir ri maladroitement de cette intense série de questions, mais bien sûr, nous ne voyons aucune de ses réponses dans le clip. Mais, nous voyons comment G Herbo réagit à l’interrogatoire, retournant l’interview sur Caresha.

Bien sûr, Herbo fait référence à une révélation faite par Diddy le 10 décembre, lorsqu’il a tweeté : “Je suis tellement chanceux d’accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!”

Deux jours plus tard, des rapports de TMZ a révélé que le bébé était né le 15 octobre et que Diddy partage l’enfant avec une femme de 28 ans nommée Dana Tran.

Bien que Yung Miami n’ait jamais révélé si elle était au courant ou non du bébé avant cette annonce, elle s’est rendue sur Twitter pour riposter à tous ceux qui l’appelaient une nana secondaire.

Diddy a ensuite souligné ces mêmes sentiments, défendant Miami et son rôle dans sa vie, malgré les circonstances.

“@yungmiami305 c’est pas mon coté poussin. Ça n’a jamais été, ça ne le sera jamais”, a-t-il écrit. “Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop. Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.

Il a poursuivi: «Alors pensez ce que vous voulez. Mais sache que si tu fais quelque chose pour blesser la mienne, je viendrai chez toi et on en parlera comme des êtres humains. AMOUR.”