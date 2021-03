Né à Hoboken, New Jersey, George Gordon Battle Liddy était un garçon frêle qui a grandi dans un quartier peuplé principalement d’Américains d’origine allemande. D’amis et d’une femme de chambre de nationalité allemande, Liddy a développé une curiosité pour le dirigeant allemand Adolf Hitler et a été inspiré en écoutant les discours radiophoniques d’Hitler dans les années 1930.

«Si une nation entière pouvait être transformée, élevée de sa faiblesse à une force extraordinaire, une personne le pourrait aussi», a écrit Liddy dans «Will», son autobiographie. Son histoire personnelle était suffisamment intrigante pour que « Will » soit la base d’un téléfilm en 1982 avec Robert Conrad.

En tant que garçon, Liddy a décidé qu’il était essentiel de faire face à ses peurs et de les surmonter. À 11 ans, il a rôti un rat et l’a mangé pour surmonter sa peur des rats. « A partir de maintenant, les rats pouvaient me craindre comme ils craignaient les chats », a-t-il écrit.

Après avoir fréquenté l’Université Fordham et effectué un passage dans l’armée, Liddy est diplômée de la faculté de droit de l’Université Fordham, puis a rejoint le FBI. Il s’est présenté sans succès au Congrès de New York en 1968 et a aidé à organiser la campagne présidentielle de Nixon dans l’État.

Lorsque Nixon a pris ses fonctions, Liddy a été nommé assistant spécial au Trésor et a servi sous le secrétaire au Trésor David M. Kennedy. Il a ensuite déménagé à la Maison Blanche, puis à la campagne de réélection de Nixon, où son titre officiel était avocat général.

Liddy était à la tête d’une équipe d’agents républicains connus sous le nom de «plombiers», dont la mission était de trouver des fuites d’informations embarrassantes pour l’administration Nixon. Parmi les spécialités de Liddy figuraient la collecte de renseignements politiques et l’organisation d’activités pour perturber ou discréditer les opposants démocrates de Nixon.

En recrutant une femme pour l’aider à réaliser l’un de ses stratagèmes, Liddy a tenté de la convaincre que personne ne pouvait le forcer à révéler son identité ou quoi que ce soit d’autre contre sa volonté. Pour la convaincre, il a tenu sa main sur un allume-cigare enflammé. Sa main était gravement brûlée. La femme a refusé le travail.

Liddy est devenu connu pour des suggestions décalées telles que l’enlèvement d’organisateurs de manifestations de guerre et les emmener au Mexique pendant la Convention nationale républicaine; assassiner le journaliste d’investigation Jack Anderson; et la bombe incendiaire de la Brookings Institution, un groupe de réflexion de gauche à Washington, où des documents classifiés divulgués par Ellsberg étaient stockés.

Liddy et son collègue Howard Hunt, ainsi que les cinq personnes arrêtées au Watergate, ont été inculpés d’accusations fédérales trois mois après l’effraction de juin 1972. Hunt et ses recrues ont plaidé coupable en janvier 1973, et James McCord et Liddy ont été reconnus coupables. Nixon a démissionné le 9 août 1974.