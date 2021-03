G. Gordon Liddy, un cerveau du cambriolage du Watergate et animateur d’une émission de radio après sa sortie de prison, est décédé mardi à 90 ans au domicile de sa fille en Virginie.

Son fils, Thomas Liddy, a confirmé le décès mais n’a pas révélé la cause, sauf pour dire qu’il n’était pas lié au COVID-19.

Liddy, ancien agent du FBI et vétéran de l’armée, a été reconnu coupable de complot, de cambriolage et d’écoute électronique illégale pour son rôle dans le cambriolage du Watergate, qui a conduit à la démission du président Richard Nixon. Il a passé quatre ans et quatre mois en prison, dont plus de 100 jours à l’isolement.

«Je le referais pour mon président», a-t-il déclaré des années plus tard.

Liddy était franc et controversé en tant qu’agent politique sous Nixon. Il a recommandé d’assassiner des ennemis politiques, de bombarder un groupe de réflexion de gauche et d’enlever des manifestants de la guerre. Ses collègues de la Maison Blanche ont ignoré ces suggestions.

L’une de ses entreprises – le cambriolage au siège démocrate du bâtiment du Watergate en juin 1972 – a été approuvée. Le cambriolage a mal tourné, ce qui a conduit à une enquête, à une dissimulation et à la démission de Nixon en 1974.

Liddy a également été reconnu coupable de complot lors du cambriolage de septembre 1971 du bureau du psychiatre de Daniel Ellsberg, l’analyste de la défense qui a divulgué l’histoire secrète de la guerre du Vietnam connue sous le nom de Pentagon Papers.

Après sa libération de prison, Liddy est devenu un animateur de talk-show radio populaire, provocateur et controversé. Il a également travaillé comme consultant en sécurité, écrivain et acteur. Son apparence – yeux sombres perçants, moustache touffue et crâne rasé – a fait de lui un porte-parole reconnaissable pour les produits et l’invité de télévision.

À l’antenne, il a offert des conseils sur la façon de tuer les agents des armes à feu fédéraux, a roulé avec des étiquettes de voiture disant «H20GATE» (Watergate) et a méprisé les personnes qui coopéraient avec les procureurs.

Né à Hoboken, New Jersey, George Gordon Battle Liddy était un garçon frêle qui a grandi dans un quartier peuplé principalement d’Américains d’origine allemande. D’amis et d’une femme de chambre de nationalité allemande, Liddy a développé une curiosité pour le dirigeant allemand Adolf Hitler et a été inspiré en écoutant les discours radiophoniques d’Hitler dans les années 1930.

«Si une nation entière pouvait être changée, élevée de sa faiblesse à une force extraordinaire, une seule personne le pourrait aussi», a écrit Liddy dans «Will», son autobiographie. Son histoire personnelle était suffisamment intrigante pour que «Will» soit la base d’un téléfilm en 1982 avec Robert Conrad.

En tant que garçon, Liddy a décidé qu’il était essentiel de faire face à ses peurs et de les surmonter. À 11 ans, il a rôti un rat et l’a mangé pour surmonter sa peur des rats. «À partir de maintenant, les rats pouvaient me craindre comme ils craignaient les chats», a-t-il écrit.

Après avoir fréquenté l’Université Fordham et effectué un passage dans l’armée, Liddy est diplômée de la faculté de droit de l’Université Fordham, puis a rejoint le FBI. Il s’est présenté sans succès au Congrès de New York en 1968 et a aidé à organiser la campagne présidentielle de Nixon dans l’État.

Lorsque Nixon a pris ses fonctions, Liddy a été nommé assistant spécial au Trésor et a servi sous le secrétaire au Trésor David M. Kennedy. Il a ensuite déménagé à la Maison Blanche, puis à la campagne de réélection de Nixon, où son titre officiel était avocat général.

Liddy était à la tête d’une équipe d’agents républicains connus sous le nom de «plombiers», dont la mission était de trouver des fuites d’informations embarrassantes pour l’administration Nixon. Parmi les spécialités de Liddy figuraient la collecte de renseignements politiques et l’organisation d’activités pour perturber ou discréditer les opposants démocrates de Nixon.

Réputation comme intrépide mais trop zélée

En recrutant une femme pour l’aider à réaliser l’un de ses stratagèmes, Liddy a tenté de la convaincre que personne ne pouvait le forcer à révéler son identité ou quoi que ce soit d’autre contre sa volonté. Pour la convaincre, il a tenu sa main sur un allume-cigare enflammé. Sa main était gravement brûlée. La femme a refusé le travail.

Liddy est devenu connu pour des suggestions décalées telles que l’enlèvement d’organisateurs de manifestations de guerre et les emmener au Mexique pendant la Convention nationale républicaine; assassiner le journaliste d’investigation Jack Anderson; et la bombe incendiaire de la Brookings Institution, un groupe de réflexion de gauche à Washington, où des documents classifiés divulgués par Ellsberg étaient stockés.

Liddy et son collègue Howard Hunt, ainsi que les cinq personnes arrêtées au Watergate, ont été inculpés d’accusations fédérales trois mois après l’effraction de juin 1972. Hunt et ses recrues ont plaidé coupable en janvier 1973, et James McCord et Liddy ont été reconnus coupables. Nixon a démissionné le 9 août 1974.

Après l’échec de la tentative d’effraction, Liddy se souvient avoir dit à l’avocat de la Maison Blanche John Dean: «Si quelqu’un veut me tirer dessus, dites-moi dans quel coin me tenir, et je serai là, d’accord?» Dean aurait répondu: «Je ne pense pas que nous y soyons encore arrivés, Gordon.»

Liddy a affirmé dans une interview accordée à « 60 Minutes » de CBS que Nixon était « insuffisamment impitoyable » et aurait dû détruire les enregistrements de ses conversations avec les principaux collaborateurs.

Liddy a appris à commercialiser sa réputation de défenseur intrépide, bien que parfois trop zélé, des causes conservatrices. Son émission-débat radiophonique diffusée à partir de WJFK, basée en Virginie, a longtemps été l’une des plus populaires du pays. Il a écrit des livres à succès, a joué dans des émissions de télévision comme «Miami Vice», a souvent été conférencier invité sur les campus universitaires, a lancé une franchise privée et a travaillé comme consultant en sécurité. Pendant un certain temps, il a fait équipe sur le circuit de conférences avec un partenaire improbable, le gourou du LSD des années 1960, Timothy Leary.

Au milieu des années 1990, Liddy a dit aux auditeurs de radio porteurs d’armes à feu de viser la tête lorsqu’ils sont rencontrés par des agents du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu. «Des coups de tête, des coups de tête», a-t-il souligné, expliquant que la plupart des agents portent des gilets pare-balles sous leurs vestes. Liddy a déclaré plus tard qu’il n’encourageait pas les gens à chasser les agents, mais a ajouté que si un agent attaque quelqu’un avec une force meurtrière, «vous devez vous défendre et défendre vos droits avec une force mortelle».

Liddy a toujours été fier de son rôle dans Watergate. Il a dit un jour: «Je suis fier du fait que je suis celui qui n’a pas parlé.»