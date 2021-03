G. Gordon Liddy, un assistant de Nixon peut-être mieux connu pour son rôle central dans le cambriolage scandaleux de 1972 au siège démocrate du complexe du Watergate, est décédé à l’âge de 90 ans.

La mort de Liddy a été confirmée mardi par son fils, Thomas, au Washington Post, notant qu’il était décédé au domicile de sa fille en Virginie. Bien qu’il n’ait pas proposé de cause spécifique, il a déclaré que la mort n’était pas liée à Covid-19.

Né à Brooklyn en 1930, Liddy a mené une carrière aux multiples facettes, travaillant à plusieurs reprises en tant qu’agent du FBI, espoir du Congrès, acteur de cinéma et de télévision, animateur d’émissions de radio et « fixateur » de haut niveau dans l’administration Richard Nixon.

Rejoignant le FBI en 1957 en tant qu’agent de terrain, Liddy est devenu le plus jeune superviseur de bureau au siège du FBI à Washington, DC à l’âge de 29 ans, où il a servi pendant les administrations Eisenhower et Kennedy. Il a quitté le bureau en 1962 pour pratiquer le droit, après quoi il a brièvement occupé le poste de procureur et s’est présenté sans succès au Congrès de New York.

Aussi sur rt.com Le complexe emblématique du Watergate à Washington prend feu

En 1968, Liddy dirigeait la campagne électorale de Richard Nixon à New York et obtint un poste dans son administration après sa victoire un an plus tard. Il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement avant d’atterrir à l’Unité des enquêtes spéciales de la Maison Blanche, mieux connue aujourd’hui sous le nom de «Plombiers de la Maison Blanche.»

L’unité a été chargée de lutter contre les fuites embarrassantes – d’où le nom – en particulier les Pentagon Papers, une étude militaire top-secrète de la guerre du Vietnam qui a révélé que plusieurs administrations américaines avaient jugé le conflit impossible à gagner, mais ont continué à le combattre malgré tout. Les journaux ont fait la une des journaux après avoir été divulgués au New York Times en 1972 par l’analyste de Rand Corp, Daniel Ellsberg.

Alors que les plombiers se sont dissous après une effraction bâclée dans le bureau du psychiatre d’Ellsberg, les « sales tours » de l’unité se sont poursuivis dans le cadre de la campagne de réélection de Nixon, où Liddy organiserait le travail au Watergate aux côtés de l’ancien agent de la CIA E. Howard Hunt.

Aussi sur rt.com «Pire que Watergate»? Barr ouvre une enquête sur « l’espionnage » du FBI sur la campagne Trump de 2016

L’effraction s’est déroulée en juin 1972, lorsque cinq cambrioleurs ont été capturés et arrêtés au complexe du Watergate alors qu’ils tentaient de saisir des fichiers démocratiques internes et des téléphones d’écoute électronique. Liddy et Hunt ont ensuite été identifiés comme co-conspirateurs de l’opération grâce, en partie, aux reportages de Bob Woodward et Carl Bernstein du Washington Post.

Le cambriolage du Watergate et les tentatives ultérieures de dissimuler l’opération généreraient plusieurs scandales imbriqués pour Nixon, qui a finalement démissionné en 1974 sous la menace d’une destitution.

Liddy a refusé de coopérer avec les procureurs après que son rôle dans l’effraction ait été découvert, et il a été condamné à 20 ans de prison pour complot, cambriolage et écoutes téléphoniques illégales en 1973. Le président Jimmy Carter a toutefois commué sa peine quatre ans plus tard, cependant , obtenant sa libération après 52 mois derrière les barreaux. Il a continué à publier une autobiographie et plusieurs autres œuvres non-fiction après son passage en prison, et est ensuite entré dans le monde du théâtre, apparaissant dans la série télévisée « Miami Vice » en tant que William Maynard, un ancien agent de renseignement douteux sur le modèle La vraie personnalité de Liddy.

Aussi sur rt.com House Dems convoque un témoin du Watergate pour une étrange « perspective historique » sur le rapport Mueller

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!