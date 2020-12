On dirait que les choses vont toujours bien entre G-Eazy et Ashley Benson, alors que les deux célèbrent son 31e anniversaire.

Le rappeur de 31 ans professé son amour pour le Jolies petites menteuses alun et a partagé des photos d’elle tout en lui souhaitant un joyeux anniversaire sur Instagram tôt le samedi 18 décembre, six mois après avoir déclenché des rumeurs d’amour et un mois après avoir officialisé leur relation sur Instagram.

« Joyeux anniversaire beauté [heart emoji]», A écrit G-Eazy dans son nouveau message.« @Ashleybenson je t’aime sur la lune et retour. »

G-Eazy a inclus trois photos de lui-même et d’Ashley dans son message, dont une prise à l’extérieur alors qu’il portait des masques chirurgicaux bleus sur le menton. Dans une autre photo, l’actrice embrasse le rappeur sur la joue lors d’une soirée entre amis. G-Eazy a également partagé trois photos solo d’Ashley, dont une la montrant tenant un hot-dog tout en se tenant à côté d’un camion de nourriture et une autre photo vraisemblablement prise récemment, d’elle dans une pièce avec un arbre de Noël.

G-Eazy et Ashley ont d’abord établi leur relation Officiel Instagram le 2 novembre, quand ils photos partagées d’eux-mêmes habillés en Batman et Catwoman pour Halloween.