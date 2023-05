G-7 pour annoncer des sanctions contre la Russie ; Zelenskyy devrait s’envoler pour le Japon

Des discussions sur la portée des sanctions contre la Russie seront en cours alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se rendre au Japon pour assister au sommet du G-7 dimanche, selon le Financial Times .

« Nous continuerons d’étendre les contrôles à l’exportation pour rendre encore plus difficile pour la Russie de maintenir sa machine de guerre », a déclaré le haut responsable aux journalistes, soulignant que « l’engagement du gouvernement américain à continuer de serrer la vis à la Russie reste aussi fort qu’il l’était l’année dernière. . »

Les dirigeants du G-7 sont à Hiroshima, au Japon, pour une réunion de trois jours pour discuter du commerce international et de la sécurité alors que les États-Unis et la Chine se battent pour l’influence dans un monde multipolaire au milieu des inquiétudes quant à leur découplage, et alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Le responsable américain a ajouté que tous les membres du G-7 se préparent à mettre en œuvre un nouveau lot de contrôles à l’exportation. Cela comprendra l’ajout de 70 entités à la liste noire du commerce américain et plus de 300 nouvelles sanctions contre des individus, des entités, des navires et des aéronefs.

« Celles-ci s’attaqueront aux facilitateurs financiers, ainsi qu’aux futures capacités énergétiques et extractives de la Russie et d’autres acteurs aidant à soutenir la guerre », a déclaré le responsable, ajoutant que les sanctions s’étendraient à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Asie.