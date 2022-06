G-7 : Olaf Scholz, hôte du premier grand sommet, tente de prouver son courage

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SCHLOSS ELMAU, Allemagne – Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz organise son premier grand sommet international ce week-end, il est un leader qui a quelque chose à prouver. Ses six premiers mois au pouvoir ont eu lieu pendant la période peut-être la plus tumultueuse de l’histoire européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et avec cela, il y a eu des critiques selon lesquelles il n’est tout simplement pas à la hauteur.

Il a été critiqué pour avoir adopté une position hésitante et confuse alors que la guerre se déroulait derrière les frontières de l’Ukraine, à seulement 800 kilomètres de la capitale allemande. Et il est poursuivi par des accusations selon lesquelles il se traîne les pieds dans les livraisons d’armes lourdes.

Alors que la réunion des dirigeants du Groupe des Sept dans les Alpes bavaroises ce week-end attire davantage l’attention sur le rôle de leadership de l’Allemagne – ou son absence – Scholz et ses fidèles du parti ont tenté de renverser le désastre des relations publiques de l’Allemagne.

“De grandes attentes sont placées sur notre pays”, a déclaré Scholz au parlement allemand la semaine dernière alors qu’il défendait le bilan de son gouvernement en matière de livraisons d’armes. “Nous sommes face à cette responsabilité.”

Il a parlé alors que les premières armes lourdes livrées par l’Allemagne – sept obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 – sont finalement arrivées en Ukraine et que le ministère de la Défense, dans une tentative de contrer les critiques, a publié une liste complète des livraisons réalisées et planifiées.

Mais alors que la guerre entre dans une nouvelle phase critique, les forces ukrainiennes perdant régulièrement du terrain à l’est, y compris la ville clé de Severodonetsk la semaine dernière, il y a encore des appels, de l’intérieur de la coalition de Scholz et de l’Union européenne au sens large, qu’il agir avec plus d’urgence.

Les fonctionnaires et les observateurs se demandent ce qui retient le chancelier. Les restes de l’ancienne Ostpolitik des sociaux-démocrates, basée sur la détente avec la Russie ? La bureaucratie allemande parfois douloureusement lente ? Ou est-ce un chancelier à la fois obstiné à s’en tenir à ses armes et extrêmement prudent ?

Certains l’ont comparé à un âne : lorsque vous essayez de le tirer dans une direction, il ne fait que s’enfoncer les talons.

“Comprendre Olaf Scholz est une science en soi”, le journaliste Georg Ismar a écrit pour le journal allemand Tagesspiegel. Ismar a décrit le chancelier comme “bockig”, ce qui signifie obstiné ou obstiné. Il a donné l’exemple de la préparation de l’invasion de la Russie, lorsque Scholz n’a pas laissé passer les mots “Nord Stream 2” sur ses lèvres, au milieu d’une clameur de questions sur ce qu’il allait faire au sujet du gazoduc de Russie.

Scholz a également refusé de répondre directement s’il pensait que l’Ukraine devrait gagner, et a refusé pendant des semaines l’invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kyiv au milieu d’une querelle sur le retrait d’une invitation pour le président allemand plus tôt dans l’année.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, chef de la commission parlementaire de la défense et membre des libéraux démocrates libres, partenaire junior du gouvernement de coalition de Scholz, a qualifié le ralentissement des livraisons de “question de volonté”.

Parfois apparemment exaspéré, Scholz dit qu’il a supervisé des changements historiques pour l’Allemagne alors qu’elle est aux prises avec les ramifications de l’invasion russe. Dans un discours en février, Scholz a déclaré une Zeitenwende, ou un tournant dans l’histoire, en annonçant une injection de 100 milliards d’euros dans la défense. Il a rapidement décidé d’envoyer des armes en Ukraine. Mais les actions de l’Allemagne ont pris du retard par rapport aux attentes.

“Ce n’est pas très agréable lorsque vous voyagez à travers le monde et que vous avez le sentiment des autres pays qu’ils pensent, ‘Les Allemands, ils ne sont pas assez rapides ou n’en font pas assez”, a déclaré Strack-Zimmermann. “Je pense que le monde attend que nous fournissions une sorte de leadership militaire.”

Compte tenu de l’histoire de l’Allemagne, ce leadership militaire aurait pu autrefois être considéré comme indésirable. Mais maintenant, dit-elle, “le monde attend l’Allemagne”.

Scholz semble toujours mal à l’aise avec tout ce qui pourrait être considéré comme une prise de tête militaire. Il s’est plutôt concentré sur des questions telles que la sécurité alimentaire mondiale et l’aide économique. Il a appelé à un plan Marshall pour la reconstruction.

Avec le simple fait de livrer des armes dans une zone de conflit déjà inacceptable pour les sociaux-démocrates, Scholz souhaite être “au milieu de la route”, a déclaré Jana Puglierin, chef du bureau berlinois du Conseil européen des relations étrangères. “Pas tout à l’arrière, pas tout à l’avant.”

Mais ses détracteurs soutiennent que les armes sont le facteur le plus important. Jens Plötner, le principal conseiller en politique étrangère de la chancelière, aurait peut-être donné un indice sur sa réticence la semaine dernière au Conseil allemand des relations étrangères à Berlin. Il s’est hérissé lorsque la presse s’est concentrée sur les raisons pour lesquelles Berlin n’envoyait pas plus d’équipement en Ukraine.

“Vous pouvez remplir de nombreuses pages de journaux avec 20 Marders”, des véhicules de combat d’infanterie qui seraient prêts à être expédiés, a déclaré Plötner. “Mais les articles plus volumineux sur ce à quoi ressembleront réellement nos relations avec la Russie à l’avenir sont un peu moins fréquents. Et c’est une question au moins aussi passionnante et pertinente à aborder et où il pourrait aussi y avoir un discours public en premier.

Strack-Zimmermann a dit qu’elle écoutait avec consternation. “Il n’y a plus de relation avec la Russie jusqu’à ce que la Russie change sa politique et sans doute jusqu’à ce que Poutine soit parti”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, je comprends qu’il y a des gens autour de la chancelière qui ont la vieille école de penser que nous devons avoir une relation avec la Russie.”

D’autres soutiennent que le chancelier fait lui-même partie de la vieille garde qui a du mal à recalibrer sa position vis-à-vis de la Russie.

“Le sentiment retentissant au sein de la coalition est que le problème se situe au niveau de la chancellerie : c’est le pivot de la réponse extrêmement inefficace du gouvernement allemand à la crise”, a déclaré Jessica Berlin, chercheuse invitée au bureau berlinois du German Marshall Fund. « Les freins sont à la chancellerie. L’Allemagne ne peut pas se contenter de faire flotter sa politique étrangère sur la queue des États-Unis et du reste de l’alliance de l’OTAN sans prendre de décision pour elle-même.

Les législateurs frustrés ont élaboré une stratégie pour augmenter la pression sur la chancelière – des motions au Bundestag à l’augmentation de la pression dans la presse et par l’intermédiaire de partenaires étrangers.

“Il y a des gens au parlement qui sont épuisés”, a déclaré un parlementaire écologiste, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour critiquer ouvertement le gouvernement. « Nous avons une demande claire du Parlement pour soutenir l’Ukraine avec des armes lourdes. Le problème est que ces livraisons ne sont pas effectuées.

Friedrich Merz, le chef de l’opposition, a transmis la semaine dernière une motion parlementaire appelant le gouvernement à se conformer à un vote parlementaire en avril qui soutenait la livraison d’armes lourdes.

“Au lieu de se consacrer à l’impératif humanitaire, de soutenir pleinement l’Ukraine contre la guerre d’anéantissement russe, l’Allemagne s’isole avec sa réticence à livrer des armes lourdes à ses partenaires de l’OTAN et de l’Union européenne”, indique la motion. “Ce faisant, le gouvernement fédéral risque de nuire irrémédiablement à la réputation de l’Allemagne, en particulier auprès de nos voisins et amis de l’Est.”

Un langage plus franc de la part de la chancellerie ces dernières semaines et la visite de Scholz en Ukraine aux côtés de ses homologues français, italien et roumain ont fait naître l’espoir qu’il pourrait commencer à agir avec plus d’autorité, a déclaré un responsable américain. “Mais une partie du problème est le contenu”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez changer la façon dont vous communiquez autant que vous le souhaitez, mais cela doit être suivi d’actions.”

On a le sentiment que l’Allemagne est à un endroit différent de ses alliés en matière de livraisons. Les amis de l’Ukraine cherchent à fournir des armes qui peuvent être d’une utilité stratégique alors que le pays perd chaque jour des dizaines de soldats sous les bombardements russes. Le gouvernement semble toujours essayer de calculer si certains équipements militaires pourraient provoquer la Russie plus que d’autres types.

En France, le partenaire le plus important de l’Allemagne dans l’UE, la réponse de Scholz à la guerre en Ukraine a suscité des réactions mitigées. “La France a été assez impressionnée par les décisions historiques prises par l’Allemagne, notamment en termes d’augmentation de son budget de défense, de livraison d’armes à l’Ukraine et d’acceptation de la fermeture de Nord Stream 2”, a déclaré Pierre Morcos, chercheur français à l’université basée à Washington. Centre d’études stratégiques et internationales.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, lorsque Scholz a annoncé une augmentation importante des dépenses de défense allemandes, le journal français Le Monde a vu un “révolution” dans la fabrication. Mais le ton a changé dans les semaines suivantes. “De toute évidence, l’Allemagne a pris des mesures assez spectaculaires dans le conflit”, a déclaré Morcos. Mais le pays « ne joue pas forcément le rôle moteur auquel on s’attendait ».

Pour Scholz, le sommet du Schloss Elmau, niché dans les sommets spectaculaires des Alpes bavaroises, apportera inévitablement des comparaisons avec son prédécesseur. C’était le château où, en 2015, la chancelière de l’époque, Angela Merkel, a accueilli le dernier sommet du G-7 en Allemagne. C’était le premier en tant que G-7 et non G-8, le président russe Vladimir Poutine ayant été désinvité en raison de son assaut initial contre l’Ukraine et de l’annexion de la Crimée.

Alors que la politique russe douce de Merkel a également jeté une ombre sur son héritage, l’Europe souffre d’un vide au niveau du leadership, a déclaré Puglierin, du Conseil européen des relations étrangères.

“Traditionnellement, le rôle de l’Allemagne était en fait toujours de lier les différentes voix”, a-t-elle déclaré. Mais sa politique actuelle n’est “tout simplement pas assez décisive pour la plupart des gens”.

Ce sentiment a été exprimé à Bruxelles. Un diplomate de l’UE, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour décrire des conversations privées, a déclaré que les quatre derniers mois avaient nui à la position du pays au sein du bloc.

« Les décisions ont été prises tardivement. Ils étaient réticents aux sanctions. Et dans tout le processus, ils n’ont tout simplement pas été les plus grands partisans de l’aide à l’Ukraine », a déclaré le diplomate.

Bien qu’il y ait de la sympathie pour le fait que Scholz est nouveau et “trouve son chemin”, a déclaré le diplomate, le fait demeure “qu’ils étaient l’un des pays les plus réticents”, ont-ils déclaré.

Mais ce serait une erreur de rejeter l’influence de Scholz sur la politique de l’UE, a déclaré le diplomate. La récente visite de Scholz à Kyiv et son soutien à la candidature de l’Ukraine à l’UE ont eu un impact. “L’Allemagne est toujours l’Allemagne”, a déclaré le diplomate.