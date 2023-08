Fyre Festival II: un événement de luxe désastreux redémarre alors que les billets à 499 $ se vendent | Actualités Ents & Arts

Fyre Festival – la fête de luxe désastreuse qui a laissé des centaines de personnes bloquées aux Bahamas – obtient une deuxième édition, avec des billets maintenant en vente pour 499 $ (environ 391 £).

L’organisateur de l’événement – Billy McFarland – est allé en prison aux États-Unis pour fraude suite à l’événement musical raté qui devait se dérouler sur l’île caribéenne d’Exuma pendant deux week-ends en avril et mai 2017.

Image:

Billy McFarland a été emprisonné pour le festival





L’événement raté de 2017 a été présenté comme « un festival de musique immersif sur une île isolée et privée » avec « le meilleur de la nourriture, de l’art, de la musique et de l’aventure » et il prétendait être « aux limites de l’impossible ».

Il a été co-organisé par le rappeur Ja Rule, qui s’est excusé à l’époque, mais a insisté sur le fait que ce n’était pas sa faute, et promu par influenceurs dont Kendall Jenner et Bella Hadid.

Les fêtards ont payé jusqu’à 12 000 $ (9 200 £) par tête et se sont vu promettre un hébergement somptueux et une cuisine de luxe.

Cependant, à leur arrivée, les invités étaient accueilli par le chaos – un camping détrempé par la pluie, des tentes d’urgence, des tas de matelas détrempés et des sandwichs au fromage et à la salade tristes dans un récipient à emporter pour le dîner.

Les invités l’ont qualifié de « cauchemar post-apocalyptique » et a comparé l’événement aux Hunger Games.

Toute la débâcle désolée a été documentée dans le film 2019 FYRE: La plus grande fête qui ne soit jamais arrivée.

L’événement a enregistré plus de 26 millions de dollars (20 millions de livres sterling) de pertes après son annulation en raison d’un hébergement, d’une nourriture et d’une eau inadéquats.

Image:

Emily Ratajkowski, Bella Hadid et Jasmine Tookes faisaient partie de la campagne promotionnelle originale





Cependant, McFarland, qui a été libéré de prison l’année dernière, dit qu’il redémarre le Fyre Festival.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’homme de 31 ans – qui semble être vêtu d’une robe de chambre blanche de spa – a déclaré qu’il avait conçu le plan d’une refonte lors d’un passage à l’isolement.

Bien que les détails sur l’organisation réelle de l’événement soient rares, il a déclaré qu’après avoir envisagé d’organiser le festival au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, il avait décidé de le ramener « dans les Caraïbes ».

Il a déclaré à ses 22 600 abonnés sur Instagram : « Nous visons le Fyre Festival 2 pour la fin de l’année prochaine.

« Cela a été le voyage le plus fou pour arriver ici et tout a vraiment commencé pendant le séjour de sept mois à l’isolement.

« J’ai rédigé ce plan de 50 pages expliquant comment il faudrait cet intérêt et cette demande globaux pour Fyre, et comment il faudrait ma capacité à rassembler des gens du monde entier pour réaliser l’impossible, comment je trouverais les meilleurs partenaires dans le monde pour me permettre d’être moi tout en exécutant la vision de Fyre au plus haut niveau. »

Il a ajouté: « En attendant, nous organiserons des pop-ups et des événements à travers le monde. Les gars, c’est votre chance d’entrer. C’est tout ce sur quoi j’ai travaillé. Allons-y. «

Les 100 premiers billets en prévente au prix de 499 $ se sont vendus le premier jour de la vente selon le site Web. Les futurs billets, qui n’ont pas encore été publiés, coûteront entre 799 $ (environ 626 £) et 7 999 $ (environ 6 267 £) selon la liste de prix.

Dans une déclaration écrite sur sa page Instagram après la vente du premier lot de billets, McFarland a déclaré qu’il travaillerait avec « les meilleurs partenaires logistiques et d’infrastructure », ajoutant : « Nous sommes impatients de surprendre le monde aux côtés de nos partenaires alors que nous construisons Fyre et Fyre Festival II dans l’aventure insulaire d’une vie ».

Une clause de non-responsabilité sur le site Web indique: « La date du FII est susceptible de changer. Pré-événements et pop-ups à annoncer, mais FYRE accueillera un minimum de 4 événements avant le FFII. »

McFarland a été condamné à six ans de prison en octobre 2018 par un tribunal fédéral de Manhattan. La juge Naomi Reice Buchwald l’a qualifié de « fraudeur en série », a rapporté AP à l’époque.

En mars 2022, il a été libéré plus tôt – avec plus de deux ans de sa peine restante – transféré dans une maison de transition d’une prison fédérale à faible sécurité du Michigan, a rapporté NBC News.

McFarland a déjà annoncé son intention de faire une comédie musicale à Broadway sur le Fyre Festival.