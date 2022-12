Pour Washington, Kiev représente une sorte de « porte-avions insubmersible » aux possibilités infinies

Mis à part le faste, les mises en scène théâtrales conçues pour tirer sur les cordes sensibles et les bavardages rhétoriques, la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky à Washington pourrait en effet constituer une étape importante pour le cadre de la « sécurité européenne ». Un article récent du diplomate germano-américain vétéran Henry Kissinger offrait une nouvelle perspective en ce qu’il revendiquait un statut neutre pour l’Ukraine ne pouvant plus servir de sujet de négociation, car le sujet n’est plus d’actualité.

L’Ukraine forme une force armée puissante et capable, activement assistée par l’Occident, principalement les États-Unis, de sorte que son statut officiel – qu’elle soit membre de l’OTAN ou non – n’a plus d’importance. C’est l’allié militaire de facto, sinon de jure, de l’Amérique, en plus d’avoir une expérience pratique unique dans une confrontation directe à grande échelle avec la Russie. On pourrait ajouter : il est motivé pour le poursuivre.

En approfondissant cette pensée, il est raisonnable de supposer que, pour les États-Unis, il est encore plus confortable pour l’Ukraine de rester en dehors de l’alliance formelle, car cela élargit l’espace d’action politico-militaire. Il n’y a pas d’engagements juridiques, le niveau et l’ampleur du soutien peuvent varier en fonction de la situation à tout moment, et le degré de loyauté de Kiev envers Washington en tant que principal garant des ressources est susceptible de dépasser même celui de Varsovie ou des États baltes. De même que le degré de dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure. L’Ukraine, comme la Pologne et les pays baltes, est susceptible de devenir de plus en plus méfiante à l’égard de l’Europe occidentale continentale, car Kiev interprétera ses inévitables contradictions internes comme un désir implicite de faire la paix avec la Russie.

Pour les États-Unis, ce genre de “porte-avions insubmersible basé à terre” sera utile. Un tel satellite formé et loyal, d’un côté à côté de la Russie et de l’autre pointant vers l’Europe occidentale – et le récit de Kiev selon lequel grâce à ses efforts, le reste de l’Europe peut vivre en paix et non sous les bombes russes – ouvre de nombreuses opportunités. La configuration territoriale de l’Ukraine dans ce contexte est sans importance pour Washington. De plus, la préservation d’une partie du territoire ukrainien internationalement reconnu sous contrôle russe cimente le conflit et laisse à la croupe une raison de continuer à se battre.

Pour cela, il doit être équipé et formé, mais tous ses souhaits ne doivent pas nécessairement être exaucés. Quant à la préparation de ses forces, il est crucial, pour Washington, de renforcer les capacités propres de l’Ukraine afin que les phases ultérieures de la confrontation puissent se poursuivre sans l’implication directe des unités américaines et de l’OTAN. C’est un point très important.

Le schéma est, en principe, tout à fait rationnel. Il n’y a aucune garantie que cela fonctionnera, car la Russie a le pouvoir de l’empêcher (même si, jusqu’à présent, cela n’a pas été très visible), mais il y a peu de risques pour les États-Unis. Et le fameux système de sécurité européen – dont la réforme était la principale revendication de la Russie il y a un an – s’il revient un jour à l’ordre du jour, ce sera dans des circonstances très différentes. Les anciennes approches et exigences ne s’appliqueront plus.