Les puissances régionales de l’Est sont beaucoup moins disposées à échanger leur souveraineté que celles du « vieux continent »

La semaine dernière, Singapour a accueilli la conférence annuelle sur la sécurité Asian Shangri-La Dialogue. Il est organisé depuis plus de 20 ans par l’International Institute for Strategic Studies, basé à Londres.

C’est probablement le forum le plus représentatif de la région, même si l’ordre du jour est fixé par les Occidentaux. C’est aussi sans doute l’indicateur le plus précis de l’humeur générale de l’Asie et commence maintenant à dicter l’atmosphère générale mondiale.

Il y a eu quelques événements marquants lors de l’édition 2023. Le plus intéressant a peut-être été le refus du ministre chinois de la Défense Li Shangfu de rencontrer le chef du Pentagone Lloyd Austin en marge. La démarche a été assez claire, même si les discours des deux ministres ont exprimé l’inacceptabilité d’une confrontation dont les conséquences pourraient être catastrophiques.

Washington et Pékin ont des visions opposées dans leur évaluation des possibilités futures. Aux États-Unis, il existe une opinion claire et presque unanime selon laquelle Pékin est un rival qui doit être maîtrisé à tout prix. Et ceux qui façonnent l’opinion pensent que cela va empirer.

La Chine est outrée que les États-Unis eux-mêmes démantèlent un système de relations qui a enrichi les deux parties à leur satisfaction mutuelle pendant des décennies. Pour Pékin, les Américains outrepassent les limites de la raison en exigeant de leurs partenaires asiatiques qu’ils se soumettent à leurs intérêts – voire à leurs caprices. Du point de vue de Washington, permettre à la Chine de continuer à monter signifie avoir un challenger pour la domination mondiale dans un avenir proche, avec qui un affrontement est inévitable. Pas une bonne position pour être.

Ainsi, le paradoxe est que si les deux camps se préparent ouvertement à la confrontation, ils s’en méfient beaucoup.

Aucune des deux parties n’est convaincue d’un succès imminent. Logiquement, l’intérêt premier de la Chine est de repousser le plus longtemps possible le moment du conflit, s’il doit être considéré comme inévitable. Après tout, Pékin a toujours été un acteur de rattrapage et, sur le plan militaire, il a beaucoup moins d’expérience que les Américains. Ces derniers, en revanche, peuvent supposer que plus tôt la relation est clarifiée, meilleures sont leurs chances de succès.

Bien sûr, les États-Unis sont maintenant impliqués dans une confrontation avec la Russie en Ukraine, et la perspective d’un deuxième front en Asie est inquiétante. Il ne s’agirait pas nécessairement d’un engagement militaire direct (personne ne pense que ce soit probable à court terme), mais d’une augmentation générale des tensions politico-militaires, épuisant les ressources dans cette direction.

La récente proximité dangereuse de navires de guerre dans la mer de Chine méridionale est un spectacle familier des divers affrontements de la Baltique et de la mer Noire. Parallèlement, des contacts diplomatiques et de renseignement ont lieu pour « garder les lignes de communication ouvertes. » Cependant, ceux-ci sont beaucoup moins occupés que dans un passé récent.

L’Asie toute entière observe de près les rebondissements des relations entre les deux superpuissances, qui ne peuvent se passer l’une de l’autre – mais ne s’entendent plus. Idéalement, les pays grands et ambitieux aimeraient éviter de faire un choix entre la paire comme l’ont discuté de nombreux participants de Shangri-La, mais le choix est asymétrique.

Les États-Unis attendent de leurs partenaires un certain degré d’alliance, c’est-à-dire des relations de sécurité contraignantes. La Chine n’insiste généralement pas là-dessus, car elle n’aime pas prendre d’engagements formels et n’en demande pas aux autres. Cependant, il attend de ses voisins qu’ils ne participent pas à des formats hostiles et qu’ils soient disposés à s’engager dans une coopération économique libre. Jusqu’à récemment, les pays de la région n’avaient aucun doute – le modèle de relations chinois était optimal car il implique une plus grande flexibilité et ne nécessite pas de confrontation avec les États-Unis. Mais maintenant, la flexibilité elle-même est considérée par la partie américaine comme une déloyauté, et avec les conséquences correspondantes.

Il y a un autre aspect au contexte de concurrence croissante entre les deux grandes puissances : d’autres pays sentent que leur propre importance grandit. Pour eux, la concurrence fait rage. Alors qu’en Europe, aucun mouvement de balancier n’est possible car Washington les juge inacceptables, ce ne sera pas le cas en Asie. Même les pays alliés au bloc américain – comme le Japon et la Corée du Sud, sans parler de l’Australie – n’ont pas complètement abandonné la couverture.

Premièrement, le degré d’interdépendance économique avec la Chine est énorme pour tous les pays de la région. Deuxièmement, chacun comprend que l’intensité de la confrontation sera déterminée non seulement par l’importance de ce qui est immédiatement en jeu, mais aussi par la résolution de la question fondamentale de savoir qui sera le chef de file pour déterminer les futures règles du jeu.

Dans ce contexte, maintenir une pleine souveraineté et ne pas devenir géopolitiquement dépendant des autres est d’une importance primordiale. Les grands pays en développement actif d’Asie et du Pacifique saisissent toutes les occasions de démontrer leur propre autonomie et leur capacité à prendre des décisions fondées uniquement sur leurs propres intérêts. Le plan de paix de l’Indonésie pour le conflit ukrainien, qui a peu de perspectives réelles, en est un bon exemple. Jakarta, comme un certain nombre d’autres capitales, doit souligner qu’elle a une vision unique des événements mondiaux. Le monde de demain, quel qu’il soit, sera un ensemble de ces perspectives originales, dont l’harmonisation sera l’essence de la politique internationale.

En ce sens, l’Asie est un laboratoire bien plus exemplaire que l’Europe.