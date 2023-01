Fyodor Lukyanov : L’OTAN a déjà déstabilisé l’Europe, est-elle sur le point de livrer le même médicament à l’Asie ?

Le bloc dirigé par les États-Unis semble utiliser le Japon comme cheval de Troie pour prendre pied dans la région et maintenir sa pertinence

Actuellement, l’attention du monde se concentre sur le théâtre de guerre européen, mais des événements très intéressants se déroulent également en Asie.

Le Japon est le plus illustratif. Jusqu’à récemment, le pays était réticent à colporter une attitude militante, que ce soit en termes d’armement ou même en utilisant la pression économique. Les choses changent, et c’est un indicateur fort de la transformation de la scène internationale.

Le Premier ministre Fumio Kishida vient de terminer une tournée aux États-Unis et dans les principaux pays d’Europe occidentale. Contrairement à la coutume habituelle, il n’y avait pratiquement que de la rhétorique militaire partout. Dans une déclaration politique prononcée à Paris, Kishida a souligné que la sécurité de l’Europe et de la région indo-pacifique sont inextricablement liées et doivent être assurées collectivement.

D’autres déclarations à Rome, Londres et Washington ont confirmé la nouvelle tendance : dans le domaine de la sécurité, le Japon n’entend plus se limiter exclusivement à sa relation avec les Etats-Unis, pourtant à la base de toute sa stratégie de défense. Désormais, Tokyo cherche un engagement beaucoup plus large avec le principal bloc occidental (OTAN), sous réserve de sa réorientation progressive vers l’espace Pacifique.

Il s’agit d’un nouveau régime. Depuis la guerre froide, le système de sécurité en Asie est centré sur l’Amérique mais pas unifié, mais plutôt basé sur différents groupes de pays ou sur des relations bilatérales. Les États-Unis ont été l’élément fixe, les autres ont varié. Des innovations récentes comme le « QUAD » associant Japon, Inde, Australie, et un « club anglo-saxon » des Américains, Britanniques et Australiens n’ont pas bousculé la logique habituelle.

Mais autre chose est en train d’émerger : le transfert à la grande Asie du principe d’une alliance consolidée, qui plus est, avec des alliés européens pour qui la région ne représente aucune menace sécuritaire.

Au cœur de la stratégie se trouve la logique de Washington, qui procède de la fatalité d’une rivalité stratégique avec la Chine et les voisins asiatiques de Pékin, ou plus exactement ses plus belliqueux.

Il ne fait aucun doute aux États-Unis que Pékin sera un défi majeur pour la position américaine dans le monde pendant des années ou des décennies à venir. Elle est évoquée dans des documents doctrinaux et elle guide l’ensemble de la posture militaire. La Russie est considérée comme une menace aiguë, mais de courte durée et transitoire, en raison de ce que Washington considère comme ses capacités globales limitées.

Le discours ouvert sur l’Ukraine comme terrain d’essai pour les armes américaines et la Russie comme exemple pour la Chine suggère que les Américains voient la campagne actuelle comme un test de différents moyens d’influencer l’avenir. Dans ce contexte, la question du statut de l’OTAN se pose naturellement.

L’unité actuelle du bloc contre la Russie a résolu un problème qu’il n’a pas pu résoudre depuis des années, à savoir le manque de clarté de la mission. Mais si la menace chinoise est prioritaire, elle pose à nouveau la question de l’utilité d’une organisation puissante à base purement euro-atlantique. En attendant, il est difficile d’intéresser les pays européens à un agenda anti-chinois. Contrairement aux États-Unis, l’Europe occidentale ne considère pas la Chine comme une menace directe. Au contraire, la coopération économique avec Pékin est extrêmement bénéfique.

La sortie est double. Premièrement, l’unification de la Russie et de la Chine en un seul conglomérat antidémocratique et révisionniste dure depuis longtemps. Autrement dit, en s’opposant à Pékin, vous vous opposez à Moscou et inversement. Deuxièmement, ce qu’il faut, c’est un leader régional respectable et étroitement aligné qui sera le fer de lance de la réorientation de l’OTAN vers l’Extrême-Orient. Le Japon semble disposé à assumer ce rôle.

À la fin de l’année dernière, Tokyo a adopté une nouvelle version de sa stratégie de sécurité nationale, considérée comme le plus grand changement depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est prêt à accepter des responsabilités militaires beaucoup plus importantes qu’auparavant. Dans ce document, une distinction est faite entre la sécurité européenne et la sécurité asiatique. Par exemple, les actions de la Russie sont interprétées quelque peu différemment en Europe et en Asie, étant nettement considérées comme moins problématiques dans cette dernière. Mais la Chine entre dans la catégorie des menaces sans ambiguïté.

L’activisme des dirigeants japonais coïncide avec les intérêts américains, mais parmi ses motivations figure un élément de méfiance à l’égard des Américains. Donald Trump, qui a qualifié le Japon et la Corée du Sud de « dépendants », est trop frais dans leur esprit, et ce qui arrivera après Joe Biden est inconnu.

Dès lors, l’idée d’une relation intensive avec l’ensemble de l’OTAN est aussi un moyen de se protéger d’une éventuelle mauvaise gestion américaine.

Reste à savoir si les Européens de l’Ouest s’engageront sérieusement dans les questions de sécurité asiatiques. Ce qui est clair, c’est qu’un nœud serré et emmêlé est en train d’émerger en Asie de l’Est. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère toutes les complexités entourant la Chine et les tensions intercoréennes nouvellement ravivées, en réponse auxquelles les responsables de Séoul ont commencé à parler de la possibilité d’acquérir des armes nucléaires – qu’elles soient empruntées ou les leurs.

Pas plus tard qu’il y a deux décennies, il y avait un mantra constant selon lequel une répétition de la confrontation de l’Europe du XXe siècle ne serait pas autorisée à migrer vers l’Asie. Il semble maintenant que cela a été renversé.