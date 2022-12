Fyodor Lukyanov: l’Europe occidentale est prise dans un piège stratégique et on ne sait pas comment elle peut s’en sortir

Emmanuel Macron a eu de longs entretiens avec Joe Biden mais, derrière les sourires, ce n’est pas une relation d’égal à égal

L’an dernier, la France avait été laissée pour compte par la création du groupement de défense anglo-saxon AUKUS regroupant la Grande-Bretagne, l’Australie et les États-Unis. Premièrement, les membres de l’OTAN n’avaient pas été informés. Deuxièmement, la conséquence de l’arrangement a été la rupture d’un contrat pour Paris pour la construction d’un grand lot de sous-marins pour l’Australie.

Au lieu de submersibles conventionnels de fabrication française, des navires nucléaires de conception américaine étaient désormais prévus. La colère de Paris était si grande que les ambassadeurs de Washington et de Londres furent même rappelés, mais pas pour longtemps.

Les griefs de l’automne dernier semblent s’être estompés cet hiver alors que la relation transatlantique est passée au rang de « fraternité de guerre ». L’idée d’une unité indestructible de l’Europe occidentale et de l’Amérique face à la menace russe est une thèse qui se répète littéralement quotidiennement. Selon l’interprétation acceptée en Occident, le président Vladimir Poutine a commis une grave erreur de calcul en s’attendant à une rupture entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Et maintenant, la communauté atlantique a trouvé un nouveau souffle et une nouvelle raison d’être.

Dans quelle mesure Moscou était-elle préparée à une réaction aussi brutale de « l’Occident collectif » à la campagne d’Ukraine est une question ouverte et difficile. Cependant, alors que les séquelles de la crise se déroulent, des fissures commencent à apparaître dans le monolithe de la coalition occidentale. Cela dit, il ne faut pas être trop optimiste, la divergence n’est pas portée par les attitudes à l’égard de la Russie, mais principalement sur la question, si je puis dire, de la répartition du fardeau.

Lire la suite Fyodor Lukyanov : De profonds changements sont intervenus au Moyen-Orient et la Russie en a tiré les leçons, mais qu’en est-il des États-Unis ?

Dans ce cas, il semble que les Européens de l’Ouest commencent à développer une méfiance désagréable.

L’arrivée de Biden à la Maison Blanche il y a près de deux ans a été accueillie avec joie à Bruxelles, Paris, Berlin et au-delà. Donald Trump, qui lui-même ne cachait pas son dédain pour le Vieux Monde, était un paria pour la plupart des dirigeants du continent. Trump était l’incarnation parfaite de ce qui dégoûte les élites d’Europe occidentale et sa présence a mis en évidence les différences entre l’Europe et l’Amérique.

Cependant, cette divergence a commencé plus tôt dans le siècle, lorsque Bill Clinton a été remplacé à Washington par George W. Bush. C’est alors que les priorités américaines ont commencé à passer d’une Europe apparemment bénigne et relativement sans problème à une Asie de plus en plus importante, qui devenait le centre des événements.

Bush et ses associés néoconservateurs étaient détestés dans la majeure partie de l’Europe, mais Barack Obama a été accueilli comme le messie d’un nouvel atlantisme, même si la restauration de la confiance n’a pas été totale.

Trump a choqué ceux de l’autre côté de l’océan avec son aversion déclarée, de sorte que la victoire de Biden a été perçue comme un retour, sinon la norme, à la décence. En effet, la rhétorique de l’administration démocrate rappelait l’ère Clinton, qui était sans doute l’âge d’or de la symbiose américano-européenne. À l’époque, Washington considérait le continent comme une priorité importante et faisait des efforts considérables pour l’embellir dans un esprit panatlantique, qui était alors conforme à l’irrésistible sens européen du beau.

L’actuel président américain, Joe Biden, est un politicien de la vieille école, d’une époque où l’Europe était le centre des intérêts américains. Mais la vieille école implique une analyse sobre des coûts et des avantages. Et la possibilité d’optimiser le premier en maximisant le second.

Lire la suite Ivan Timofeev : Que signifie le « plafonnement des prix du pétrole » de l’Occident pour la Russie et comment Moscou réagira-t-il ?

Après la Seconde Guerre mondiale, et surtout la guerre froide, les Européens de l’Ouest ont abandonné la pensée stratégique et ont plutôt suivi des politiques qui leur assuraient une existence confortable. Les États-Unis, en revanche, ont conservé la capacité, sinon de penser, du moins de ressentir stratégiquement.

D’où une compréhension (ou plutôt un instinct) des réalités géopolitiques changeantes. Bien sûr, l’intuition ne garantit pas l’exactitude de la politique, mais elle implique un alignement sur les besoins et les circonstances actuels. Ironiquement, l’Europe occidentale, historiquement célèbre pour son rationalisme, est désormais beaucoup moins corrélée aux conséquences de ses actions.

Si Washington avait un plan astucieux pour transférer le poids de la confrontation avec la Russie sur ses alliés européens, nous le saurons peut-être un jour. Cependant, le comportement des États-Unis ne s’explique peut-être pas par des intrigues, mais plutôt par un opportunisme intelligent. Les retombées de la crise ukrainienne se répandent partout, les États-Unis prenant des décisions pour en gérer les conséquences, voire les exploiter pour l’avenir. Cela provoque la consternation parmi les Européens de l’Ouest : les Américains peuvent le faire, mais eux-mêmes ne le peuvent pas.

Ainsi, lorsque l’administration Biden adopte l’Inflation Reduction Act, plaçant les citoyens américains dans une bien meilleure position que les Européens, c’est parfaitement dans l’intérêt des États-Unis. Alors?

L’Europe occidentale est prise au piège et on ne sait pas comment elle peut s’en sortir. La solidarité absolue avec les États-Unis sur la question russe implique la subordination à un partenaire plus fort. Cela dit, l’UE et le Royaume-Uni sont prêts pour cela, mais cela signifie (pour des raisons objectives) : 1) qu’ils doivent supporter la plupart des coûts, et 2) qu’ils doivent suivre une position stratégique commune sur les autres questions de principe pour leur mécène. Et le principal ici est la Chine.

Pékin sera le rival stratégique de Washington pour les décennies à venir. Cependant, ce n’est pas une menace pour l’Europe occidentale, et ce n’est pas un défi. En effet, la coopération avec elle est avantageuse. Mais pourquoi le grand frère devrait-il permettre à son petit acolyte d’aider quelqu’un qui est en désaccord avec lui ?

Biden et Macron se sont longuement serrés la main en signe d’une incroyable cordialité. En fait, le président américain lui a assuré que les États-Unis ne voulaient pas offenser leurs alliés européens. C’est tout. Pas plus que ça.