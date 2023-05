Fyodor Lukyanov : Les membres du G7 veulent que le reste du monde rejoigne leur croisade contre la Russie et la Chine. Ils ne réussiront pas

En Occident, les élections turques de ce week-end ont été présentées comme « le bien contre le mal ». C’est plutôt plus complexe.

A la veille du dernier tour de l’élection présidentielle turque, le suspense est dissipé.

Après que le candidat classé troisième il y a quinze jours, Sinan Ogan, a annoncé son soutien au président sortant, les chances du président Recep Tayyip Erdogan d’obtenir les 1,5 % supplémentaires dont il avait besoin pour la victoire ont augmenté.

Cependant, la réalité est que le concours n’aurait jamais attiré autant d’attention sans les efforts des commentateurs – en particulier en Europe occidentale et aux États-Unis – pour le présenter comme un choix presque civilisationnel.

Dans cette version, l’adversaire d’Erdogan – le vieux et bien élevé Kemal Kilicdaroglu – a été positionné comme le symbole du développement démocratique à l’occidentale. Pendant ce temps, le président actuel est l’incarnation d’un retour vers le passé.

Ce récit est illustratif et typique. Plus le monde qui nous entoure est complexe et plus il rejette souvent les schémas antérieurs, plus le désir de l’intégrer dans un format simple et compréhensible est grand. Idéalement, ce format serait celui des contrastes. Dans ce cas, un démocrate moderne, luttant pour le bien, est censé affronter un autoritaire vicieux et rétrograde. Le désir de simplification n’est pas seulement humainement compréhensible, mais a aussi son utilité. Les décideurs ont besoin d’une sorte d’image facile à digérer. En un sens, il vaut mieux pour eux l’avoir que de ne pas l’avoir, même si c’est mal.

On se souvient du best-seller international du journaliste américain Thomas Friedman de la fin des années 90, « Le monde est plat ». A l’époque, il faisait référence à la rencontre de tout et de tous dans le contexte de la mondialisation. Mais aujourd’hui, la métaphore doit être modifiée. Aujourd’hui, le message devrait être en quelque sorte plus simple et même plus plat, car sinon il n’y a aucun moyen pour les gens de saisir l’effrayante multidimensionnalité qui abonde.

Une telle approche est caractéristique des relations internationales contemporaines et, à partir de là, elle se répercute sur la politique intérieure de chaque pays. Cela dit, au sein des États eux-mêmes, tout est mieux compris, de sorte que les facteurs du monde réel sont toujours importants. A l’échelle mondiale, cependant, la situation est plus ambiguë.

Le récent sommet du G7 à Hiroshima a été une illustration puissante des efforts déployés pour fixer, sinon cimenter, ce schéma très bidimensionnel au niveau mondial. C’est peut-être la première fois que la Russie et la Chine se voient accorder un statut essentiellement égal – en tant qu’adversaires et menaces majeures pour le monde que représente le bloc dirigé par les États-Unis. Les organisateurs étaient très sérieux quant à l’élargissement de leur cercle de sympathisants – avec de nombreux États majeurs du monde non occidental recevant des invitations : l’Inde, le Brésil, le Vietnam et l’Indonésie. Se joignent à eux les chefs de grandes organisations internationales.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky était l’invité principal, et cela était remarquable. La question de son pays devient, comme le dit le proverbe, un « point de ralliement » pour une communauté qui se considère « du bon côté de l’histoire ».

En effet, voici un détail curieux : la presse japonaise écrivait qu’après le sommet, leur Premier ministre Fumio Kishida envisageait de convoquer des élections anticipées car le succès de l’événement, notamment l’arrivée du leader ukrainien, avait dopé la cote de son parti. En d’autres termes, Zelensky a réussi à devenir un facteur dans la politique intérieure d’un pays très éloigné de l’Ukraine.

Le besoin d’un motif fort, personnel et fédérateur est clair. En l’absence de tels éléments, ces communautés ont tendance à se désintégrer car le monde n’est pas vraiment bidimensionnel. Elle n’est pas seulement diverse, elle est en fait fragmentée par des intérêts, des perceptions et des agendas, et elle a besoin d’un maximum de flexibilité pour répondre à des défis de plus en plus divers. Il est très difficile de maintenir la cohésion sans artillerie lourde, à la fois au sens figuré et, malheureusement, au sens littéral.

Que doivent faire ceux contre qui cette consolidation est ciblée ? Probablement le contraire, c’est-à-dire qu’ils devraient viser à maximiser la diversité de leurs relations et de leurs options de développement, et insister sur le droit de ne pas faire de choix définitifs et irrévocables d’adhésion à l’un ou à l’autre bloc.

La dichotomie entre le bien et le mal est compréhensible et moralement attrayante, mais dans la plupart des cas sans rapport avec le véritable processus international. Et les tentatives du G7 pour attirer l’Inde, le Brésil et d’autres dans son orbite sur cette base ne seront pas efficaces.