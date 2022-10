Deux décennies après son émergence en tant que stratagème marketing, le concept a connu un essor improbable

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu de Riyad, plus tôt cette semaine, avec des nouvelles que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait exprimé l’intention de son pays de rejoindre les BRICS.

Ce n’est pas une telle surprise – l’Argentine et l’Iran ont également annoncé la même chose au printemps. À ce stade, nous devrons imaginer des acronymes de plus en plus compliqués pour l’association en expansion, mais ce n’est pas le sujet.

L’effervescence autour des BRICS est un signe des changements qui s’opèrent dans le monde.

Ce groupe de pays – à l’origine appelé BRIC, soit dit en passant – est une construction artificielle inventée au tournant du siècle par l’analyste de Goldman Sachs, Jim O’Neill, à des fins pratiques. Les investisseurs avaient besoin de « vendre » les marchés émergents, ils ont donc utilisé un stratagème marketing réussi (le lier à des blocs de construction était une belle forme de jeu de mots). Avec la touche d’O’Neill, le syndicat a longtemps été considéré principalement à travers un prisme économique.

Mais cette perception n’impliquait pas l’éventuel rapprochement réel des États concernés – ils sont très différents, éloignés les uns des autres, ils n’ont pas besoin d’un cadre commun pour renforcer la coopération économique, et tout pourrait se faire au niveau bilatéral. De plus, le taux de croissance, qui était la raison initiale du rapprochement de ces pays, a changé – comme on pouvait s’y attendre, les hausses ont été suivies de baisses, de natures diverses.

Le concept serait resté une réflexion amusante après coup s’il n’avait pas été repensé. Depuis 2006, les BRIC/BRICS sont le format de réunions régulières au niveau ministériel puis au plus haut niveau politique. Au fur et à mesure de l’émergence de la communauté politique (il faut le souligner – de manière strictement informelle), un critère s’est formé de lui-même. Que les BRICS sont un groupe de pays jouissant d’une pleine souveraineté, c’est-à-dire capables de mener des politiques totalement indépendantes.

Cela implique non seulement l’autonomie politique (sans avoir besoin d’être guidé par une opinion extérieure) mais aussi le potentiel économique pour atteindre cet objectif. Un objectif qui ne peut être atteint par un très grand nombre de pays du monde.

En Occident, aujourd’hui, seuls les États-Unis semblent avoir un tel droit ; le reste du bloc, même les plus développés économiquement, limitent volontairement leur souveraineté politique en raison de la participation à des alliances.

Cela dit, le simple fait d’une « union des souverains » technique n’a pas en soi produit un nouveau cadre : les tentatives de stimuler les liens économiques au sein des BRICS n’ont pas rencontré un énorme enthousiasme. Et les idées de faire du groupe un contrepoids formalisé au G7 n’ont pas trouvé d’écho, car les liens avec l’Occident étaient cruciaux pour tous les membres.

Cependant, cette situation a changé. Les événements de 2022, initiés par Moscou, ont clairement divisé le monde en une partie occidentale qui se mobilise contre la Russie, tandis que d’autres adoptent une approche attentiste. L’Occident a utilisé tout l’arsenal de pression à sa disposition pour punir Moscou et démontrer comment la désobéissance est punie.

Le résultat était assez inattendu. Tous les autres pays, en particulier les grands États BRICS ou ceux qui revendiquent un rôle dans le monde qui leur est propre, ont non seulement pris leurs distances avec l’adhésion à la campagne occidentale, mais l’ont carrément rejetée, malgré le fait qu’une telle position comporte le risque de répercussions de la part des États-Unis et ses alliés.

Bien sûr, il ne s’agit pas de soutenir les actions de la Russie, mais plutôt de rejeter les formes de pression extérieure. Et comme cela est de nature systémique et lié aux particularités de l’ordre mondial, les moyens de le contrer nécessitent un changement de ce dernier.

C’est là qu’il est devenu clair que les BRICS ont un potentiel considérable. C’est peut-être un regroupement plutôt flou, mais il est mieux préparé qu’autre chose pour ceux qui s’intéressent aux schémas alternatifs d’ordre international. La pleine souveraineté (politique et économique) susmentionnée est une condition préalable à ces options.

Ainsi, la participation aux BRICS devient un signe d’appartenance à un monde qui émerge au-delà de la domination occidentale établie. Il ne doit pas nécessairement s’agir de confrontation.

Il est beaucoup plus précieux de pouvoir contourner les institutions occidentales et de réduire le risque d’interaction avec elles. Par exemple, en construisant des façons parallèles de mener des relations financières, économiques et commerciales sans s’appuyer sur des instruments contrôlés par les États-Unis ou l’UE.

Le désir d’adhésion de Riyad est tout à fait remarquable. Bien sûr, un pays qui contrôle d’importantes ressources matérielles et a la capacité de réguler les prix mondiaux peut se permettre un comportement indépendant et choisir des partenaires confortables qui n’imposent pas une série de conditions à l’interaction.

Un système international centralisé, dirigé par un hégémon, est voué à disparaître de toute façon. Cela arrivera quelle que soit la fin du conflit en Ukraine. Et, ainsi, une diversité de formats sera très demandée. Les nouvelles circonstances ouvriront des perspectives aux BRICS.

L’auteur britannique de l’acronyme aurait difficilement pu imaginer ce scénario il y a vingt ans, mais la vie est parfois généreuse pour des entreprises qui semblaient avoir des origines frivoles.