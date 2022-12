Pour la première fois depuis avant l’ère coloniale, les acteurs locaux prennent eux-mêmes leurs grandes décisions et les pouvoirs traditionnels doivent s’adapter

Alors que l’attention du monde se concentre sur l’Ukraine, le Moyen-Orient bouillonne à nouveau sous la surface. Personne ne s’attendait à ce que les processus y soient gelés, mais leur dynamique est en train de changer. En fait, la direction de ces ajustements est notable depuis un certain temps et cela devient de plus en plus évident.

Le Moyen-Orient devient de plus en plus un espace dans lequel le cours des événements est déterminé par l’interaction des acteurs régionaux, et le rôle des forces extérieures, traditionnellement très important, s’est réduit en termes relatifs.

Historiquement, du moins depuis un siècle et demi, c’est l’inverse. Les puissances extérieures – d’abord les puissances coloniales d’Europe occidentale, puis les États-Unis et l’URSS – ont mené diverses formes d’expansion, au cours desquelles elles ont manipulé les relations entre elles. Les pays de la région ont toujours dénoncé les ingérences extérieures en disant qu’elles ne leur permettaient pas d’établir seuls l’équilibre et la stabilité locaux. Mais en même temps, ils se sont également tournés vers les grandes puissances elles-mêmes, les impliquant dans la réalisation de leurs objectifs. En conséquence, le Moyen-Orient a toujours été une arène d’interactions enchevêtrées, ce qui a garanti un bouleversement constant.

Dire que cette situation a radicalement changé serait prématuré. Cependant, les tendances du développement au Moyen-Orient suivent (ou catalysent peut-être) des schémas mondiaux communs. Ils sont les suivants.

La capacité des grands pays à poursuivre leur propre programme diminue, tandis que le rôle des pays de taille moyenne augmente comparativement.

En termes absolus, les grandes puissances ont encore plus de potentiel, mais en termes relatifs, l’écart se réduit rapidement.

La Turquie est au centre de la revitalisation actuelle du Moyen-Orient. Recep Tayyip Erdogan a réussi à faire de son pays un acteur incontournable des processus internationaux ; la crise ukrainienne a fait le jeu de ses mains en ce sens.

Lire la suite Ivan Timofeev : Que signifie le « plafonnement des prix du pétrole » de l’Occident pour la Russie et comment Moscou réagira-t-il ?

Cette position permet à Ankara de parler plus fort de ses revendications régionales, sans tenir compte de ses patrons américains, encore moins des Européens de l’Ouest. On ne peut que s’émerveiller de voir comment Erdogan a habilement utilisé une question qui n’avait pas grand-chose à voir avec la Turquie – l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande. Etc.

La question syrienne dans la politique turque est un héritage d’une phase antérieure, lorsque sur la vague du printemps arabe il y a dix ans, Ankara considérait – l’ancien ami – Bashar Assad condamné et pariait sur sa chute et éventuellement la désintégration de la Syrie. Les événements se sont déroulés différemment, en grande partie à cause de la position ferme de Moscou. Au lieu du butin stratégique attendu, la Turquie porte désormais un fardeau sur ses épaules : une déstabilisation généralisée le long de ses frontières et une confrontation avec des groupes kurdes, renforcés par un concours de circonstances. Le conflit syrien a ébranlé toute la région, mettant l’Iran au premier plan, ce qui a alarmé les monarchies arabes du Golfe.

Autrefois, il appartenait aux États-Unis, aux États d’Europe occidentale concernés et, en partie, à la Russie de régler les contradictions. Maintenant, cependant, leur capacité est limitée d’une manière ou d’une autre. Moscou, bien sûr, détient toujours la position clé, mais les priorités sont désormais ailleurs, avec tout ce que cela implique. Les États-Unis, depuis la fin (on pourrait dire l’échec) du printemps arabe, n’ont pas été en mesure de définir clairement par eux-mêmes en quelle qualité et en quel nombre ils entendent rester dans la région. L’Europe de l’Ouest a perdu son sens stratégique et s’est absorbée dans ses propres affaires. Encore une fois, les forces extérieures n’ont pas été aliénées du jeu dans ce domaine, mais leurs ressources d’influence disponibles ont diminué par rapport aux temps antérieurs.

Lire la suite Russie, Ukraine et Occident : Alors que l’hiver arrive sur le champ de bataille, que se passera-t-il ensuite dans le conflit ?

Il s’avère que le cours des événements est désormais déterminé par les aspirations des principaux pays de la région. Qui changent et évoluent, tout comme la situation à l’intérieur de chacun d’eux. L’Iran, par exemple, fait face à ses protestations les plus sérieuses depuis des années, avec des appels à la transformation du système politique et social existant. Comme c’est souvent le cas en pareil cas, le mouvement d’opposition est mal organisé mais reflète la lassitude d’une partie importante de la population contre l’ordre établi. Le système n’est probablement pas menacé, mais l’humeur ne peut pas être rejetée, ou du moins elle doit être prise au sérieux. La position de l’Iran dans la région, fortement renforcée depuis une décennie, dépend désormais avant tout de sa capacité à assurer la stabilité intérieure.

Il est impossible de prédire ce que l’éventuel transfert d’initiative vers les acteurs régionaux apportera. Comme les grandes puissances, les pays de taille moyenne peuvent faire des bêtises et commettre des erreurs fatales ; L’histoire du Moyen-Orient l’a démontré à maintes reprises et continuera de le faire. Mais une chose mérite d’être notée : les acteurs régionaux prendront désormais leurs propres décisions, qu’elles aient raison ou non, en fonction de leurs perceptions et de leurs capacités, plutôt que des intérêts d’étrangers.

La position de l’Iran sur la coopération avec la Russie et l’accord nucléaire, la position de l’Arabie saoudite sur les prix du pétrole et la position de la Turquie sur pratiquement tous les sujets sont le produit de leur propre évaluation de l’actualité et des perspectives. Et dans cette situation, la tactique la plus efficace pour les forces extérieures n’est pas d’essayer d’imposer quelque chose, mais d’intégrer leurs intérêts dans le système créé par les acteurs locaux.

Heureusement, c’est là que la Russie a obtenu de bons résultats ces dernières années. Les États-Unis, en revanche, n’ont pas encore appris cette approche.